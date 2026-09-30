Presentan en Chile “El gol de mi vida”, más de 100 historias y dibujos de leyendas de fútbol mundial

“Hay goles que realmente cambian la vida”, afirmó este martes el periodista chileno Javier Cáceres en la presentación de su libro ‘El gol de mi vida’ (Libros Cúpula/Planeta, 2026), que reúne la narración en primera persona de más de 100 futbolistas -que además dibujaron en papel- el gol que consideran más importante de sus carreras.

“En el año 2005 vine a Chile a reportear para un libro sobre el Mundial de 1962”, así se originó este libro comentó Cáceres, quien en una entrevista con el futbolista chileno Leonel Sánchez le pidió que dibujara la jugada de un gol que describía, porque no lograba entenderla.

“Llevaba una libreta y le pedí, a partir de ahí en cada entrevista que le hacía a algún futbolista le pedía que me explicaran cuál era la jugada más espectacular, más importante, más relevante de sus carreras deportivas”, explicó.

La idea, no obstante, se convirtió en un libro muchos años después, y se fue gestando durante la carrera de más 20 años como periodista de Cáceres, quien vivió en Alemania tras el exilio de su padre luego del Golpe de Estado en Chile en 1973.

“Hoy en día seguramente sería inconcebible que se me ocurriera algo así, porque todos sacaríamos el móvil, buscaríamos en YouTube el gol y no habría necesidad de tratar de trazarlo, de graficarlo para alguien que no ha entendido”, comentó.

La trayectoria del periodista, que incluye la cobertura de ocho Mundiales entre 1994 y 2026, abarca su trabajo para agencias internacionales como EFE, DPA o los diarios Süddeutsche Zeitung alemán y el Diario Sport español.

En Valparaíso, en el estadio Elías Figueroa, y con la presencia del histórico central chileno cuyo nombre lleva el recinto deportivo, el escritor conversó sobre su libro que incluye el denominado ‘Gol Iluminado’, que marcó ‘El Mariscal’ cuando jugaba en el brasileño Internacional de Porto Alegre.

Fue un gol de cabeza, que se convirtió en uno de los momentos más místicos en la historia del fútbol sudamericano porque un halo de luz solar lo iluminó luego de anotar.

El tanto lo convirtió en el Estadio Beira-Rio, en Porto Alegre, cuando el Internacional buscaba coronarse campeón de Brasil por primera vez en su historia, enfrentando al poderoso Cruzeiro.

“Nadie sabe de dónde viene ese rayo de luz. La verdad es que me gustó. La gente me traía niños enfermos para que los tocara, me decían para que mejoraran. Era difícil, pero bueno, pasó y tuve la suerte”, narró Figueroa.

Los relatos y dibujos reunidos en la publicación repasan varias épocas de la historia del fútbol del siglo pasado y del presente con las historias de Pelé, Franz Beckenbauer, Jorge Valdano -quien prologa el libro-, Alfredo Di Stéfano, Bobby Charlton, Michel Platini o Gary Lineker.

También recorre la geografía mundial con futbolistas que cruzan continentes: Gerd Müller, Carlos Valderrama, Luis Suárez, Davor Suker, Lilian Thuram, Michael Laudrup, Luis Figo, Hugo Sánchez, Jay-Jay Okocha, Bebeto, Lionel Scaloni, Josep Guardiola o Diego Forlán.

Cáceres dice que así “empezó a florecer una colección de goles que di por terminada el día que muere Diego Maradona (noviembre de 2020), porque a Maradona sí lo perseguí con la idea de que él me dibuje el gol de su vida, pero se me escapó”, confesó, y añadió que al holandés Johan Cruyff tampoco lo consiguió.

El autor lamenta no tener el ‘Gol del Siglo’, el segundo tanto que Maradona le marcó a Inglaterra en el Mundial de México 86, donde dribló rivales desde el mediocampo: “era algo muy especial”, dijo.

Y también destacó de su recopilación el elegido por el inglés Lineker, que le hizo a Polonia “en el Mundial del 86 y que para él representa mucho porque le cambia la vida, después de no sé cuántas semanas sin marcar y le llega la oferta del Fútbol Club Barcelona”.

El libro ha sido apoyado por el Goethe Institut alemán y será presentado a continuación en Uruguay y Argentina.