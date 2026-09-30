Keitel: el senador más rápido del mundo… para huir de la prensa

Presentado por:

¡Hola, Biobío! Por fin se colocó la primera piedra del Mercado de Talcahuano. Fueron 16 años de espera. Se inaugurará (tocamos madera) en 2028. Una buena noticia para nuestra región que viene muy golpeada por la alta cesantía y las obras demoradas. Por eso también genera grandes expectativas la candidatura del Biobío para ser sede de los próximos Juegos Suramericanos de 2030.

Ser sede obligaría a construir infraestructura que, posteriormente, quedaría como legado para la región. En esta edición entregamos los detalles de la candidatura, que ya fue oficializada por el Comité Olímpico Chileno.

También en esta edición:

Más de mil beneficiarios del programa ProEmpleo no cumplían los requisitos para acceder a este beneficio, según un informe de la Contraloría. Entre las irregularidades detectadas había vínculos de parentesco entre integrantes de la coordinación regional del programa y algunos beneficiarios. Los antecedentes fueron remitidos a la Fiscalía.

En una insólita imagen, el senador Sebastián Keitel (Evópoli) escapó de las preguntas de la prensa que lo cuestionaban por su poca presencia en la zona. Había llegado el viernes para participar en una actividad junto al ministro de Justicia y se fue tan rápido como llegó.

Un grupo de investigadores de la UdeC le puso sonido e imagen a una serie de datos oceánicos. La muestra se llama Corriente sonora y mezcla arte y ciencia. Se estrenará en Caleta Tortel.

Antes de comenzar, quiero invitarte a que compartas Aquí Biobío, así nuestra comunidad crecerá más cada día. Si aún no te sumas, o si alguien que te aprecia te compartió este boletín, te invito a que te inscribas gratis para que no te pierdas las novedades y secretos de la actualidad regional.

1

Keitel: el senador más rápido del mundo… para evadir a la prensa

Sebastián Keitel (Evópoli) era conocido por los comentaristas deportivos, cuando competía como atleta, como el “blanco más rápido del mundo”. Esta vez también se movió rápido, pero para esquivar a la prensa en su última visita a la Región del Biobío. Hacía tiempo que no se le veía en la zona que representa, por lo que los medios intentaron hablar con él. Sin embargo, se escabulló sin decir una palabra.

El hecho ocurrió en las puertas del Servicio Médico Legal, hasta donde llegó el viernes para participar de una actividad junto al ministro de Justicia, Fernando Rabat. Al ver que se le acercaban periodistas, Keitel esbozó una incómoda sonrisa, se subió al automóvil que lo esperaba… y se marchó (como dice la canción).

Y es que es sabido que el senador no tiene domicilio en la Región del Biobío, sino en la Metropolitana. Lo que sí tiene es una oficina, aunque muy poco promocionada. El mismo senador informó a Aquí Biobío que arrienda una en avenida Arturo Prat 199, torre B.

Cabe recordar que el Senado entrega fondos mensuales para que los senadores puedan arrendar oficinas distritales. Según Transparencia Activa de la Cámara Alta, a Keitel se le entrega la suma de $1.255.000 para este fin. Por su parte, a Enrique Van Rysselberghe (UDI) se le entregan $1.390.000 para su arriendo. Gastón Saavedra (PS) no recibe fondos por este concepto.

Aquí Biobío también revisó la asistencia de nuestros tres senadores desde marzo de 2002 hasta septiembre de este año. Sebastián Keitel fue el que más faltó sin justificación a 47 sesiones. Lo sigue Gastón Saavedra con 37 inasistencias injustificadas y cierra Enrique Van Rysselberghe con 31 inasistencias injustificadas.

2

De programa laboral a club familiar: Contraloría revela irregularidades en ProEmpleo

El desempleo en la zona está en niveles de pandemia: 10,6% en el último trimestre móvil. Por eso el informe de la Contraloría Regional del Biobío pega duro: no sólo falta empleo, sino que los recursos para atacar esta crisis no se habrían invertido adecuadamente. Es que según el ente fiscalizador, 1.044 beneficiarios del programa ProEmpleo no cumplían con los requisitos.

ProEmpleo está destinado a financiar proyectos intensivos en mano de obra, en beneficio de personas desempleadas y de las comunidades locales. Contraloría revisó la ejecución de la iniciativa durante el año 2024, cuando la región recibió fondos por casi $85 mil millones para el programa. Algunas de las irregularidades que detectó Contraloría es que había personas que percibían rentas u honorarios de otras entidades, mantenían más de un empleador o recibían pensiones sobre los límites permitidos para ser incluidos en el plan. El diputado Sergio Bobadilla (UDI) apuntó a la exdelegada presidencial Daniela Dresdner (FA) por su responsabilidad política, ya que las irregularidades se habrían cometido durante su gestión.

La auditoría también advirtió que la Delegación no contaba con procedimientos formalizados para regular las incorporaciones y reemplazos de participantes. En la práctica, dirigentes sindicales vinculados al programa proponían personas para ocupar vacantes, pese a que las bases y convenios no les otorgaban facultades para hacerlo.

“En ese contexto, se identificó que 343 beneficiarios mantenían vínculos con 138 dirigentes sindicales participantes del programa, mientras que otros 116 registraban relaciones familiares con personas vinculadas a entidades ejecutoras privadas”, informó Contraloría. A ello se suman vínculos de parentesco entre integrantes de la coordinación regional del programa y algunos beneficiarios.

El informe también observó que 813 beneficiarios fueron contratados en establecimientos educacionales sin que se acreditara su idoneidad psicológica para desempeñar las funciones asignadas. Por ello, la Delegación deberá determinar cuáles de ellos realizaron efectivamente funciones comprendidas en la Ley N° 19.464, regularizar la situación de quienes continúen desempeñándolas e implementar un control previo para futuras contrataciones. Además, se identificó a nueve beneficiarios que registraron salidas del país durante períodos en que se encontraban con licencia médica.

El ente fiscalizador dio un plazo de 15 días hábiles a la Delegación Presidencial Regional para iniciar un sumario que pueda determinar las eventuales responsabilidades administrativas. Además, anunció que remitirá los antecedentes al Ministerio Público por los posibles ilícitos que puedan existir.

3

Piscina, velódromo y pista de BMX: la infraestructura que se requiere si Concepción es sede de los juegos Odesur 2030

No es que Concepción no tenga nada y por eso lo queramos hacer todo, como en el Mundial del 62. En el caso del Biobío no se parte de cero. Ya hay una infraestructura avanzada, pero sí se necesitan nuevas instalaciones para albergar los próximos Juegos Suramericanos. Entre ellas, una que debería estar desde hace años: una piscina de nivel olímpico.

Según el análisis del Gobierno Regional, se ha identificado infraestructura existente que requiere mejoramientos y también la necesidad de nuevos recintos deportivos, entre ellos: centro acuático (piscinas), velódromo, gimnasio multideportivo, pista de BMX, canal de aguas turbulentas y skate park.

La entidad sostiene que uno de los principales objetivos es que esta infraestructura responda no solo a los requerimientos de los Juegos Odesur, sino que también constituya un legado deportivo para el Biobío, con instalaciones que posteriormente puedan ser utilizadas por deportistas y habitantes de la región.

Cabe recordar que el Comité Olímpico de Chile ya oficializó la candidatura de la Región del Biobío como sede de los Juegos Suramericanos 2030. Además, el gobernador regional Sergio Giacaman viajó la semana pasada a Rosario, para ver en terreno cómo se preparó la provincia de Santa Fe para albergar los juegos que terminaron este fin de semana (en los que Chile ganó 49 medallas de oro). Justamente, el Centro Acuático rosarino fue una de las infraestructuras deportivas visitadas por el gobernador.

“Nuestra región tiene las condiciones para asumir este desafío. Pero esto no ocurre por azar: requiere mucho trabajo, capacidad de gestión y hacerlo de la mano del Gobierno de Chile”, enfatizó Giacaman.

Actualmente, la Gobernación prepara el dossier técnico que deberá presentar a la Organización Deportiva Sudamericana, además de las garantías correspondientes. Posteriormente, Odesur deberá conformar una comisión de evaluación que visitará la región, revisará sus capacidades y emitirá un informe para que el Comité Ejecutivo pueda adoptar una decisión. El presidente del organismo, Mario Moccia, sostuvo que espera que esto se pueda resolver antes de fin de año.

Ser sede de este evento significaría recibir a 4 mil deportistas de 15 países, además del personal logístico de las delegaciones y los aficionados.

Un mensaje de Inacap

Educación Técnico-Profesional: abrir caminos para el futuro

En un contexto de transformación tecnológica y cambios permanentes en el mundo del trabajo, la Educación TP cumple un rol estratégico. No solo entrega competencias técnicas; también abre caminos hacia la educación superior, el empleo, la innovación y la movilidad social. Desde INACAP Sede Los Ángeles entendemos que este desafío requiere trabajar de manera articulada con los liceos, las empresas y los distintos actores del territorio.

Un ejemplo concreto es el proyecto que desarrollamos junto a Fundación MC, que se extenderá entre 2026 y 2030 y beneficiará a estudiantes de siete establecimientos de Educación Media Técnico-Profesional de Mulchén, Santa Bárbara, Quilleco, Tucapel y Alto Biobío.

Esta iniciativa contempla orientación vocacional, programas de preparación para la educación superior, alternancias formativas, pasantías en empresas, certificación de competencias y asesorías de pertinencia de especialidades. Porque nuestra tarea es contribuir a que la formación responda a las necesidades reales de la comunidad y, al mismo tiempo, ampliar las oportunidades de nuestros estudiantes.

Sebastián Cabello, vicerrector de INACAP Los Ángeles.

4

Corriente sonora: la muestra de investigadores de la UdeC que pone sonido a los datos oceánicos

Transformar datos invisibles del océano, como su temperatura, salinidad y contenido de oxígeno, en un recorrido de sonidos, luces y figuras tridimensionales es el corazón de Corriente sonora. La propuesta, creada por un equipo de científicos y artistas del Laboratorio Crítico de la Imagen (Labcrimen) y el Centro COPAS Coastal de la Universidad de Concepción, se estrenará el próximo lunes 5 de octubre en la Casa de la Cultura de Caleta Tortel.

Ese último dato no es menor, porque justamente la idea del proyecto es descentralizar la ciencia. Marcelo Gutiérrez, director científico de Corriente sonora, explica que “llegar a lugares tan remotos es fundamental para acercar la ciencia a la comunidad. Además de ayudar a despertar la curiosidad sobre los procesos que inciden en los ecosistemas”.

En Corriente sonora, investigadores y creadores utilizan la información generada por sensores especializados para capturar fenómenos oceanográficos complejos. Entre estos registros destacan las variaciones térmicas, salinas y de la concentración de clorofila, y la alteración de estos y otros parámetros por el deshielo de los glaciares. A través de síntesis acústica, proyecciones de luz e interfaces que procesan la información al instante, estas métricas abstractas se convierten en un espacio dinámico que reacciona a los cambios del entorno marino y a las acciones que ejerce el visitante.

Antes de su llegada a la Región de Aysén, la muestra debutó públicamente en el XLV Congreso de Ciencias del Mar, realizado en la Universidad de Concepción. En aquella cita académica, la obra destacó por introducir lenguajes provenientes de las artes mediales en un entorno de investigación tradicional, demostrando cómo la tecnología y la creación artística abren canales novedosos para comunicar la fragilidad de los ecosistemas acuáticos.

Si tienes algún comentario, duda o información que quieras compartir, puedes escribirme a aquibiobio@elmostrador.cl.

Presentado por: