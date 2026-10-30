Review de Nintendo Switch Sports Resort, el mejor motivo para juntar amigos en Switch 2

Hay juegos que se miden por gráficos o por la historia, y hay juegos que se miden por lo que pasa con amigos. Nintendo Switch Sports Resort, que salió el 22 de octubre y es exclusivo de Switch 2, pertenece a lo segundo. Lo jugué entre 10 y 12 horas y lo que más recuerdo es lo competitivo que se puso.

Doce deportes y un control que responde

El juego trae doce deportes: tenis, bowling, tiro con arco, boxeo, vóleibol, tenis de mesa, básquetbol, golf, lucha de pulgares, avioneta, skate y moto de agua. Se juega con los Joy-Con 2, aunque los Joy-Con originales sirven en todos menos en el skate, que necesita el modo mouse del mando nuevo.

Lo mejor de la parte técnica es cuánto control se siente. Es un juego de movimiento sin pretensiones de simulador, y aun así el tenis de mesa responde con una precisión que no esperaba. Ahí se nota la mejora de los sensores, y es el deporte donde más se disfruta mover la muñeca.

El skate con mouse desconcierta durante los primeros minutos y después se vuelve intuitivo. Es la misma lógica de los Tech Decks, esos skate de dedo de la infancia, y funciona por esa razón. La avioneta se maneja inclinando el mando, tomándolo como un avión de papel y resulta muy natural.

Mi favorito personal es la moto de agua, y reconozco que ahí hay un sesgo grande: Wave Race 64 ocupa un lugar muy especial en mi corazón. Con una mirada más objetiva, los deportes que mejor se sostienen son el vóleibol cuando juegan muchos, el tenis y el tenis de mesa. Sí me habría gustado una opción de control tradicional para la avioneta y la moto de agua (porque se juegan por ratos más largos y se cansan los brazos), aunque entiendo que este es un juego de movimiento y esa es su razón de ser.

El golf resultó sorprendentemente profundo, con rondas de 3, 9 o 18 hoyos, y me dejó una de mis mejores experiencias en solitario con el juego. La lucha de pulgares, en cambio, parece floja al lado del resto de los deportes, aunque da ratos de buena entretención como descanso entre otros juegos.

El vóleibol que no prometía nada

Lo mejor del juego apareció donde menos lo esperaba. El vóleibol no parecía gran cosa, y terminó convertido en el deporte más competitivo en una noche de juegos. Con amigos nos salió el “tryhard” interior, pero en versión torpe, y eso lo hizo mucho mejor. Con el tenis de mesa pasó lo mismo.

Con cuatro Joy-Con 2 la experiencia mejora incluso si juegan solo dos personas, y la moto de agua además pide dos mandos por jugador. El modo local admite hasta cuatro personas en una consola.

Un modo solitario correcto y un online que arranca tímido

Island Crown, el modo para un jugador, cubre nueve deportes y en cada uno se sube una escalera de rivales controlados por la consola hasta llegar al campeón. Es bueno, y a ratos funciona como cardio suave, pero la experiencia mejora mucho cuando hay amigos al lado.

En línea, el juego admite hasta 16 jugadores en bowling y 8 en golf, con partidas casuales y una liga clasificatoria, y exige suscripción a Nintendo Switch Online. Con el juego recién lanzado todavía hay poca gente. Jugamos de a dos en la misma consola contra más rivales, y el mejor ejemplo fue el bowling por eliminación, que se siente como un Fall Guys, o sea, que se va eliminando gente cada ronda.

El precio de entrar a Wuhu Island

Volver a Wuhu Island es un gusto. En los deportes libres, la isla cambia entre día, tarde y noche, y se siente viva. Después de diez horas la cabeza sigue fresca y son solo los brazos los que protestan.

En Estados Unidos cuesta 49,99 dólares en digital y 59,99 en físico, unos 20 dólares menos que los 69,99 o más de los lanzamientos grandes de Nintendo en Switch 2. Me parece justo. Lo que sí creo es que debió ser un juego de lanzamiento y venir con la consola, como ocurrió con Wii Sports y la Wii.

Según la ficha oficial de Nintendo, el juego no figura como compatible con GameShare, la función que permite a otras consolas jugar con una sola copia. En un título pensado para juntar gente, es una omisión que se nota y si no fuera por eso, mi nota sería la perfecta gracias a su precio más accesible y que revive esa sensación más familiar de la Wii en la década de los dosmiles.

Veredicto: 9/10