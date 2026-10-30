Denuncia penal golpea a Rabat y Silva: Valencia deriva antecedentes a Fiscalía por rebajas de penas

El Fiscal Nacional, Ángel Valencia, remitió este viernes a la Fiscalía Regional Metropolitana Centro Norte los antecedentes de la denuncia presentada contra el ministro de Justicia, Fernando Rabat, y el subsecretario de la cartera, Luis Silva, por el delito de prevaricación administrativa, en medio de la controversia por las rebajas de condenas a personas sentenciadas por delitos sexuales contra menores de edad.

La decisión fue comunicada por el Ministerio Público, que informó que los antecedentes fueron enviados al fiscal regional Centro Norte, Francisco Jacir Manterola, para su conocimiento y los fines procesales correspondientes.

La denuncia fue presentada por los diputados de oposición Luis Cuello (PC) y Juan Santana (PS), quienes cuestionan la legalidad de 56 decretos dictados por el Ministerio de Justicia que concedieron rebajas de penas a condenados por delitos sexuales contra niños, niñas y adolescentes.

Los parlamentarios sostienen que las autoridades habrían desconocido restricciones legales expresas al otorgar los beneficios, amparándose en interpretaciones jurisprudenciales de la Corte Suprema y en criterios de eficiencia administrativa.

Fiscalía deberá evaluar los antecedentes

En el oficio dirigido a Jacir, Valencia solicitó que, en caso de iniciarse una investigación penal o incorporarse los antecedentes a una causa vigente, se informe dentro de un plazo de 15 días el Rol Único de Causa (RUC) y la identidad del fiscal responsable. También pidió comunicar una eventual decisión de no investigar.

La remisión de los antecedentes no implica por sí misma la apertura de una investigación penal ni acredita responsabilidad de las autoridades denunciadas. La Fiscalía Centro Norte deberá evaluar los antecedentes recibidos.

Los diputados Cuello y Santana también solicitaron al fiscal nacional designar un persecutor con dedicación exclusiva, argumentando la complejidad de revisar los decretos y la gravedad de los hechos denunciados.

La defensa del Ministerio de Justicia

El subsecretario Silva defendió la actuación de la cartera y aseguró que las rebajas respondieron a criterios jurídicos derivados de sentencias de la Corte Suprema. Explicó que firmó algunos decretos en calidad de subrogante, aplicando las instrucciones del ministro Rabat.

“Otorgar la rebaja no es una decisión personal ni del ministro ni mía”, afirmó Silva, quien agregó que el Gobierno suspendió la tramitación de nuevas solicitudes, estudia mecanismos para revertir los beneficios concedidos e impulsa una reforma legal para impedir situaciones similares.

El avance de la denuncia penal se produce mientras la oposición impulsa una acusación constitucional contra Rabat, cuya continuidad en el cargo ha sido respaldada por el Presidente José Antonio Kast, pese a reconocer errores del Estado en el tratamiento de las víctimas.