Corea del Centro: Rabat debilita a todo el Gobierno, la advertencia de Rodrigo Castillo

El presidente José Antonio Kast inició gestiones con parlamentarios para respaldar al ministro de Justicia, Fernando Rabat, ante la acusación constitucional que prepara la oposición por las rebajas de condenas otorgadas durante su gestión.

Las conversaciones se producen luego de que la Cámara aprobara, por 68 votos a favor, 42 en contra y siete abstenciones, una solicitud para pedir la renuncia del ministro, en una votación que incluyó desmarques oficialistas y profundizó las tensiones entre la UDI y el Partido Republicano. Desde La Moneda aseguran que no existen fundamentos para acusar constitucionalmente a Rabat y que mantiene la confianza del Presidente.

En paralelo, el subsecretario de Justicia, Luis Silva, defendió las rebajas de 19 meses concedidas a los exagentes de la CNI Patricio González y Heraldo Velozo, condenados por cinco secuestros. Aunque sus solicitudes habían sido rechazadas y esas decisiones fueron confirmadas por la Corte Suprema en diciembre de 2025, Silva remitió informes favorables a la Corte de Santiago, argumentando que cumplían los requisitos legales y que el ministerio no podía negar el beneficio de manera discrecional.

El mismo criterio fue aplicado a César Acuña, condenado por los mismos crímenes, cuyas víctimas permanecen desaparecidas.

Hoy en Corea del Centro, con Fran Castillo: Rodrigo Castillo plantea que la confianza empresarial se demuestra invirtiendo y cuestiona que una arenga pueda cambiar las expectativas económicas. La conversación también aborda las gestiones de Quiroz ante la Corte Suprema para agilizar fallos y el lugar secundario que, a juicio del panel, tuvo la inteligencia artificial en el encuentro empresarial.

En el frente político, Castillo advierte que la controversia por las rebajas de penas y una eventual acusación constitucional contra el ministro Rabat debilitan al conjunto del Gobierno. El programa incluye además una conversación sobre ciberseguridad y criptomonedas, y las elecciones legislativas en Estados Unidos.