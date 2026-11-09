Review del remake de Zelda: Ocarina of Time, el regreso de la obra maestra definitiva

Mi Ocarina of Time original quedó a medias. Me lo compraron apenas salió, en 1998, cuando yo tenía 10 años, y era la edición especial con el cartucho dorado. Alcancé a jugarlo, lo dejé en la mitad y me fui de vacaciones. Cuando volví, el cartucho estaba roto por abajo e injugable (sospecho de mi hermano). Me lo cambiaron por otro, pero ya era el gris, no la edición especial. Aun así, es uno de los mejores recuerdos de videojuegos de mi vida, y por eso el remake para Switch 2, que salió el 5 de noviembre, llegó con un peso particular. Veintiocho años después, volver a Hyrule me devolvió a ese lugar que echaba de menos, y emociona harto.

Un Hyrule de porcelana

Visualmente me pareció raro al principio, como una mezcla entre muñecos de porcelana y figuras de pesebre, aunque al final no me molestó. Unos amigos me comentaron que la iluminación deja a los personajes algo “húmedos”. A veces coincido y a veces no. La discusión pública gira sobre todo en torno a los modelos de los personajes y la cara de Link niño que divide a los fans, y algunos lo comparan con muñecos. Los ambientes reciben más elogios, y Digital Foundry, que son expertos específicamente en gráficas, describe el juego como uno de los títulos más pulidos y vistosos de Nintendo.

Sonoramente, 100 de 10. La música ya era perfecta y con una orquesta sinfónica es todavía mejor. El doblaje me pareció muy infantil, quizás porque ese es el público objetivo, y tampoco me arruinó nada. La atmósfera funciona, aunque reconozco que estoy muy bañado en nostalgia.

Un juego moderno

Link ahora salta apretando un botón. Al principio me caía todo el rato por costumbre, esperando el salto automático, pero la memoria muscular terminó evolucionando. Con botones separados para saltar, un fijado de objetivo más preciso y una cámara que ya no obliga a pelear con ella, es un juego moderno, como corresponde. La cámara era un problema que en 1998 recién se estaba resolviendo.

La ocarina se puede tocar tarareando frente al micrófono, y funciona. Es un añadido simpático y se nota el cariño en esas cosas. Hay amigos, mucho más fanáticos que yo, que compraron una ocarina física para esto, incluso.

El juego me resulta fácil. Creo que parte de la dificultad original venía de la tecnología, los cuadros por segundo y las interfaces más que del diseño de niveles, y con todo pulido eso se siente menos. Es un remake súper seguro y con poco desafío para quien conoce las versiones anteriores. A mí me habría gustado algo muy difícil o hasta permadeath para tener esa novedad y ver cómo me defiendo, aunque entiendo que Nintendo quiso ser fiel al original.

60 fps clavados

Mi experiencia técnica fue impecable: cero bugs y 60 fps siempre. Analistas confirman esa estabilidad en TV, entre 1080p y 1440p, y en portátil, entre 720p y 1080p. La historia principal ronda entre 25 y 30 horas según estimaciones generales y más de 40 para quien quiera completar todo.

Para quién es y cuánto cuesta

Es un juego para todos. Quien nunca lo jugó tiene una puerta de entrada perfecta, y quienes lo jugamos de niños hacemos un viaje especial. En Chile se encuentra en tiendas desde los $70.000 aproximadamente y me parece justo. Es un remake bien hecho, no un trabajo flojo, y se nota el cariño en cada detalle.

Era una obra maestra y ahora es una obra maestra con mejoras de calidad de vida y de jugabilidad. El estilo visual me chocó al comienzo, y todo lo demás está a la altura. Este año solo el GTA VI, que Rockstar fijó para el 19 de noviembre, podría opacarlo, aunque el público de ambos se cruza poco. Ojalá Majora’s Mask sea lo que viene después.

Veredicto: 10/10