Kast pierde 31 puntos de aprobación en siete meses y erosiona apoyo entre sus propios votantes

El alza de los combustibles, el deterioro de las expectativas económicas y la pérdida de respaldo entre sus propios votantes aparecen como factores centrales en la caída de la aprobación del Presidente José Antonio Kast. Así lo plantea el Termómetro SWAY, un estudio de la consultora SWAY LATAM que analiza la evolución de la evaluación del Gobierno entre marzo y octubre de 2026.

El informe examinó 149 mediciones de seis estudios de opinión, 61 anuncios gubernamentales, 100 hitos de la administración y más de 18 mil notas de prensa, con el objetivo de identificar qué acontecimientos coincidieron con los cambios en la percepción ciudadana.

Uno de sus principales hallazgos es la caída sostenida de la aprobación presidencial. Según las cifras de Cadem recogidas por SWAY, Kast pasó de un 57% de respaldo en marzo a un 26% al cierre de octubre, una disminución de 31 puntos porcentuales.

La tendencia también aparece en otras encuestadoras. Criteria registra una baja del 46% al 25%; Pulso Ciudadano, del 47,5% al 28,2%; Black & White, del 44% al 24%; y Data Influye, del 41% al 25%.

El estudio identifica las primeras semanas del Gobierno como un período decisivo. Entre el 13 y el 27 de marzo, la aprobación presidencial en Cadem cayó 14 puntos, del 57% al 43%, coincidiendo con una serie de medidas y anuncios que incluyeron el recorte del 3% del gasto ministerial, el ajuste al Mepco que elevó el precio de los combustibles y la publicación gubernamental sobre un supuesto Estado en quiebra.

Sin embargo, SWAY precisa que la caída comenzó antes del alza de los combustibles y advierte que la coincidencia temporal entre las medidas y los cambios en las encuestas no demuestra una relación causal.

El impacto económico aparece como una preocupación persistente. Según los datos recopilados, el 75% de los consultados declaró haber sido afectado por el alza de los combustibles y un 58% señaló que debió reducir otros gastos.

Además, el 68% considera que el país ha retrocedido en crecimiento y empleo, mientras apenas un 7% observa avances en esas materias. Un 47% responsabiliza al actual Gobierno por la situación económica, frente a un 14% que apunta a la administración anterior.

El deterioro también alcanza las expectativas. La proporción de personas optimistas sobre el futuro del país descendió del 62% al 30%, mientras quienes consideran que Chile avanza por buen camino pasaron del 57% al 23%.

El informe advierte que los anuncios del Ejecutivo tampoco han logrado revertir esta tendencia. De 61 medidas examinadas, solo dos coincidieron con un aumento de la aprobación presidencial. Asimismo, de 37 medidas con mediciones comparables en distintos momentos, 25 perdieron respaldo ciudadano.

Entre las iniciativas mejor evaluadas figuran la eliminación del IVA a las viviendas nuevas, con un 76% de acuerdo; la sala cuna universal, con un 72%; y las medidas sobre contribuciones de adultos mayores, con un 66%.

Otro hallazgo apunta a la pérdida de respaldo dentro de la propia base electoral de Kast. Según Cadem, la aprobación entre quienes votaron por el mandatario en segunda vuelta disminuyó del 90% al 59% entre marzo y octubre.

Las cifras de Criteria muestran, además, que el apoyo al Gobierno entre quienes votaron por Johannes Kaiser en primera vuelta cayó del 86% al 61%, mientras que entre los electores de Evelyn Matthei descendió del 53% al 30%.

El análisis también aborda el desempeño del gabinete. SWAY señala que la evaluación de los ministros tiende a acompañar la trayectoria de la aprobación presidencial, aunque identifica mejores resultados relativos en figuras como Iván Poduje, Ximena Rincón y Claudio Chomalí, quienes marcaron diferencias públicas respecto de decisiones económicas del Ejecutivo.

En materia comunicacional, el estudio consigna que el 82% de los encuestados considera poco o nada clara la comunicación gubernamental, mientras un 63% evalúa negativamente la coordinación entre ministros.

A ello se suma el efecto de las controversias políticas. El informe examina especialmente el caso del ministro de Justicia, Fernando Rabat, y las rebajas de condenas a personas sentenciadas por delitos sexuales contra menores.

Según Cadem, un 94% manifestó estar en desacuerdo con esas reducciones de penas y un 70% rechazó la permanencia del ministro. En Criteria, este último rechazo llegó al 72%.

Durante la última semana de octubre, la aprobación presidencial alcanzó mínimos del período en Cadem, Criteria y Black & White, con registros de 26%, 25% y 24%, respectivamente.

No obstante, SWAY advierte que todavía no es posible determinar si la controversia por Rabat provocará un deterioro prolongado o una nueva caída abrupta en la evaluación del Gobierno.

Como conclusión, la consultora recomienda priorizar medidas económicas y laborales de impacto a corto plazo, explicar con mayor claridad el rumbo de la administración y mejorar la coordinación comunicacional del Ejecutivo.