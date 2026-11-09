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¡Buenas y bienvenidos a El Semanal -versión lunes! Arrancamos otra semana con los mercados todavía tratando de digerir el terremoto político en Estados Unidos, Wall Street en modo pánico y las apuestas multimillonarias por la inteligencia artificial bajo sospecha.

Acá en Chile, el Gobierno de José Antonio Kast enfrenta una economía que coquetea con la recesión, una inflación que no da tregua y una discusión presupuestaria que promete sacar chispas. Y ni hablar de la crisis política que genera la discusión que rodea el futuro del ministro de Justicia, Fernando Rabat.

La resaca electoral recién comienza. Esta semana tendremos el primer dato de inflación estadounidense después de las elecciones, una prueba importante para el dólar, las tasas y los mercados. Wall Street deberá decidir si el nuevo equilibrio político es una buena noticia para ponerle freno a Trump o una amenaza para el boom tecnológico que ha sostenido buena parte de las valorizaciones bursátiles.

En Chile, el Banco Central enfrenta una encerrona. La economía necesita tasas más bajas para volver a crecer, pero la inflación amenaza con obligarlo a hacer exactamente lo contrario. El IPC de octubre mostró una inflación subyacente de 0%, señal de una demanda interna que sigue débil. El problema es que los shocks externos, el dólar y los costos mantienen vivo el riesgo inflacionario. Y ahora se suma la incertidumbre que llega desde Washington.

Mientras tanto, Jorge Quiroz tiene su propio dolor de cabeza. La Comisión Especial Mixta de Presupuestos terminó de votar en la madrugada del viernes y dejó rechazadas íntegramente las partidas de Educación y Ciencia, además de recursos para salud, empleo y patrimonio cultural. El ministro de Hacienda deberá decidir qué fondos recuperar y dónde negociar. Todo en medio de una economía estancada, un mercado laboral deteriorado y la promesa oficial de que 2027 será el año del esperado repunte.

También en esta edición de El Semanal: el sueldo de Chile tambalea justo cuando se negocia el Presupuesto y Hacienda pone todas las fichas a que la economía despegue en 2027; el Grupo Matte silenciosamente ha cambiado de motor: CMPC se convierte en lastre y la banca pone las lucas; y Paraguay: del milagro al corralito y las lecciones para los que en Chile se enamoraron del modelo.

Además, AFP y swaps: se acabó el plazo, se hizo la pérdida. Es de lo que se habla en las mesas de dinero locales (imagino en algunas de Wall Street también); el suicidio mediático que dejó a Félix de Vicente fuera de la carrera para liderar la CPC; BancoEstado le echa el ojo a Transbank; y Sanhattan arma un gremio.

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EL PRESUPUESTO, EL GASTO Y EL CRECIMIENTO: TODO DEPENDE DEL COBRE

Chile se encamina a cerrar el año en recesión, la inflación vuelve a amenazar y el Gobierno apuesta a crecer 3% o más en 2027. El problema es que buena parte de esa promesa depende de una recuperación del cobre, justo cuando Codelco –el histórico sueldo de Chile– enfrenta una de sus crisis más incómodas.

Bienvenidos a una semana en que Jorge Quiroz tendrá que sacar nuevamente la calculadora. El Presupuesto 2027 entra este lunes a una etapa decisiva en el Congreso, con partidas rechazadas, parlamentarios oficialistas pidiendo más recursos y una oposición que busca ponerle condiciones a La Moneda. Hacienda quiere apretarse el cinturón, pero la política tiene otros planes. Y la economía no ayuda.

El gran problema tiene nombre y apellido: el cobre. En Hacienda identifican al desplome de la minería como el principal responsable del frenazo económico. Chile pasó de proyectar un crecimiento superior al 3% en la producción cuprífera a enfrentar una caída cercana al 9% (la mirada y los dardos apuntan a Cochilco). Un retroceso que nos devuelve a niveles de producción de hace 23 años y que, según las estimaciones que maneja el Ejecutivo, le habría restado entre 1,5 y 2 puntos porcentuales al crecimiento del PIB.

La gran apuesta de 2027. Quiroz pone fichas a que la economía vuelva a crecer 3% o más, impulsada por la recuperación minera, la inversión y la construcción. Pero buena parte de esa promesa depende de que el cobre vuelva a lo que dejó de producir este año.

Y justo cuando Chile más necesita a Codelco, Codelco hace agua. La estatal reconoció que sus cifras de producción fueron infladas en 42.100 toneladas durante 2024 y 2025, con un posible impacto contable de hasta US$140 millones. Quiroz habló de un engaño al más alto nivel administrativo y la junta extraordinaria del jueves dejó preguntas incómodas: ¿qué hicieron los directorios?, ¿dónde estaban los controles?, ¿cómo nadie se dio cuenta antes?

En Hacienda creen que el problema minero viene de mucho antes. La incertidumbre regulatoria y la discusión del royalty habrían llevado a las grandes compañías a privilegiar durante años el retiro de utilidades por sobre la reinversión. El Gobierno comenzó a dimensionar los problemas de Codelco durante el primer semestre, pero recién en julio comprendió que el deterioro de la minería privada era mucho más profundo. Para entonces, las proyecciones de crecimiento ya empezaban a desmoronarse.

Mientras el cobre no repunte, toca ajustar. El gasto público crecerá apenas 1,5% real en 2027, frente al 2,4% de este año y al ritmo cercano al 3,5% anual que traía desde 2022. Hacienda calcula que la contención respecto de la trayectoria anterior equivale a unos US$ 6.000 millones. El objetivo es reducir el peso del gasto público desde cerca del 24% del PIB hacia el 22%. Pero la letra chica empieza a complicarse: combustibles, congelamiento de tarifas del transporte público y compensaciones sectoriales siguen presionando una billetera que ya está bastante flaca.

La pelea política será por quién paga la cuenta. Varios ministerios saben que no tendrán todo lo que piden. Hacienda quiere privilegiar la primera infancia sobre algunos programas de educación superior y cambiar la forma de financiar la vivienda social, incorporando más recursos de la banca y el mercado. La promesa es mantener los beneficios, pero gastar distinto. Suena bien en una presentación de PowerPoint; conseguir los votos en el Congreso será otra historia.

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EL BICE ES AHORA EL CORAZÓN DEL GRUPO MATTE

El imperio Matte silenciosamente ha cambiado de motor: CMPC se convierte en lastre y la banca pone las lucas. La histórica joya de la corona de una de las familias más poderosas de Chile perdió protagonismo. Mientras CMPC enfrenta un desplome de sus utilidades y el desafío de financiar su expansión en Brasil, BICE emerge como la nueva máquina de hacer plata del grupo. Colbún aporta desde la energía. La paradoja: el negocio que construyó la fortuna familiar hoy es el que más dolores de cabeza genera.

Durante décadas, hablar de los Matte era hablar de CMPC. La Papelera era el corazón industrial, financiero y simbólico de uno de los mayores grupos económicos de Chile. Pero las cosas cambiaron. La empresa que construyó buena parte de la fortuna familiar hoy se parece más a un dolor de cabeza que a una máquina de generar utilidades. Y mientras el negocio forestal lucha contra los bajos precios de la celulosa, los costos y las necesidades de capital, la banca tomó la delantera. En el imperio Matte, las lucas ahora vienen principalmente de BICE.

Los números cuentan la historia. En 2024, CMPC ganó US$ 491 millones y era, por lejos, el principal generador de utilidades atribuibles a la familia entre sus cuatro grandes inversiones. En 2025 esas ganancias cayeron a US$ 202 millones. Y en el primer semestre de 2026 se desplomaron a apenas US$ 33,4 millones, un 74% menos que un año antes. Considerando que los Matte controlan cerca del 56% de CMPC, su participación económica en esas utilidades semestrales equivale a unos $ 18 mil millones. Una cifra sorprendentemente modesta para la histórica joya de la corona.

El contraste con BICE es brutal. El holding financiero ganó $183 mil millones en los primeros seis meses del año, un salto de casi 60%. Aplicando una participación económica de los Matte cercana al 69%, eso equivale a unos $127 mil millones de utilidades atribuibles a la familia.

Es decir, en seis meses BICE generó unas siete veces las utilidades que CMPC aportó económicamente a los Matte. Y más de lo que la Papelera les habría aportado durante todo 2025. La fusión con Security fue determinante: el negocio financiero ganó escala justo cuando el forestal perdió rentabilidad.

Colbún también aporta, aunque tampoco está para tirar cohetes. La eléctrica ganó US$ 60,9 millones en el primer semestre, un retroceso de 53% frente al año anterior. Pero, incluso con esa caída, la participación Matte –cercana al 50%– representa unos $28 mil millones de utilidad económica, bastante más que CMPC.

Entel, donde la familia mantiene una participación indirecta de alrededor del 18% a través de Almendral, completa el cuadro con unos $10 mil millones atribuibles. Sumando estas cuatro inversiones, BICE explica cerca del 70% de las utilidades económicas atribuibles al grupo en el semestre. CMPC, menos del 10%.

Y el problema de CMPC no termina en la última línea del balance. La compañía enfrenta enormes exigencias de inversión por su megaproyecto de celulosa en Brasil, en momentos en que el negocio genera bastante menos caja que en sus mejores años. La venta de activos –incluido el negocio de envases corrugados por US$ 420 millones– y la posibilidad de desprenderse de patrimonio forestal forman parte de los esfuerzos por aliviar la presión financiera, proteger el grado de inversión y reducir la necesidad de un aumento de capital que llegó a estimarse en hasta US$ 800 millones.

Bernardo Larraín Matte es el presidente y está haciendo los cambios que la situación amerita: cambio de CEO, en el directorio y en la plana ejecutiva. La ironía es que el “hippie de la familia”, su tío Bernardo, es el que ahora lidera el negocio más rentable del grupo.

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PARAGUAY, LA GRAN ESTAFA Y LECCIONES PARA CHILE

Paraguay: del milagro al corralito. Hace apenas cuatro meses, José Antonio Kast ponía a Paraguay como ejemplo para Chile. Impuestos bajos, pocas regulaciones, crecimiento y un Estado que no estorba. Axel Kaiser celebraba sus 25 años de desarrollo y los empresarios chilenos hacían fila para invertir.

Hoy, el modelo enfrenta su peor crisis: un banco quebrado, casi tres millones de clientes afectados, cientos de millones de dólares públicos comprometidos y un presidente destituido y detenido. Una incómoda lección sobre los costos de tener instituciones débiles.

Paraguay pasó en menos de una semana de ser uno de los alumnos estrella del liberalismo económico latinoamericano a protagonizar un escándalo financiero y político de proporciones. El cierre de Ueno Bank dejó a cerca de tres millones de clientes sin acceso a sus cuentas –prácticamente la mitad del país– y puso bajo la lupa más de US$ 800 millones en fondos públicos. La crisis le costó el cargo al presidente Santiago Peña, destituido el viernes por el Congreso y ahora en prisión preventiva, acusado de presuntas irregularidades vinculadas al banco. Peña niega haber cometido delitos.

La ironía para Chile. El 1 de julio pasado, durante su visita a Asunción, Kast declaró solemnemente ante el Congreso paraguayo: “Paraguay es un ejemplo para toda la región”. Y agregó que era un modelo digno de estudiar, porque había logrado crecer bajando impuestos. No fue el único entusiasta. En agosto, Axel Kaiser llegó a Asunción para dictar una conferencia magistral con un título que hoy suena particularmente incómodo: “25 años de crecimiento y desarrollo económico: caso Paraguay”.

El atractivo era difícil de resistir: el famoso triple 10. Impuesto corporativo del 10%, renta personal de hasta 10% e IVA general del 10%. Compárenlo con el 27% que pagan las grandes empresas en Chile y el 19% de IVA. A eso se sumaban menos trabas regulatorias, costos competitivos y una economía que crecía mientras Chile acumulaba años de mediocridad. Paraguay incluso había conseguido el codiciado grado de inversión de Moody’s.

Y los empresarios chilenos no se quedaron en las palabras. La inversión chilena en Paraguay supera los US$ 570 millones y el intercambio comercial bilateral ronda los US$ 1.600 millones. El Grupo Luksic tiene una presencia importante a través de Enex y CCU; Embotelladora Andina opera el negocio de Coca-Cola y Carozzi participa en alimentos.

También están los Solari, con inversiones inmobiliarias; el exministro Laurence Golborne, mediante los fondos Tavamay; y nombres como Crystal Lagoons, Inarco y Agunsa. Paraguay dejó de ser una curiosidad económica para convertirse en un destino relevante del capital chileno.

Los Luksic ya habían aprendido la lección. No es primera vez que el modelo paraguayo les genera dolores de cabeza a los inversionistas chilenos. En 2022, Estados Unidos prohibió la entrada al país del expresidente Horacio Cartes, socio del grupo Luksic en los negocios de bebidas y combustibles, tras acusarlo de corrupción. En enero de 2023, Washington fue más lejos: lo sancionó financieramente y le bloqueó el acceso al sistema estadounidense.

El problema es que Cartes era socio de CCU y Enex, dos empresas del holding Quiñenco. Para evitar que las sanciones contaminaran sus operaciones y relaciones financieras internacionales, los Luksic tuvieron que desarmar la sociedad. La solución fue quedarse con los negocios: acordaron operaciones por unos US$ 72 millones y, tras una transición, en 2024 tomaron el 100% de las compañías. Una historia que hoy cobra nueva relevancia: el riesgo de invertir en Paraguay no siempre estaba en los impuestos ni en las regulaciones, sino en los socios y sus vínculos con el poder político.

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Un mensaje de Tenpo

Fernando Araya dejará la gerencia general de Tenpo el 31 de diciembre y asumirá Adolfo Pittaluga

Después de liderar la creación, consolidación y transformación de Tenpo desde sus inicios, su cofundador y actual gerente general, Fernando Araya, dejará la gerencia general el próximo 31 de diciembre de 2026 y asumirá como director de la compañía en marzo de 2027.

En reemplazo de Araya, Adolfo Pittaluga asumirá el rol de CEO y liderará la siguiente etapa de crecimiento de la organización, enfocada en consolidar la operación bancaria, ampliar su propuesta de valor y profundizar el crecimiento alcanzado en los últimos años.

Pittaluga cuenta con una amplia trayectoria en servicios financieros y negocios digitales. Durante los últimos siete años ocupó distintas posiciones de liderazgo en los negocios financieros del Grupo Falabella a nivel regional, entre ellas CEO de Fpay, donde llevó la billetera digital de 500 mil a más de 4 millones de clientes, y gerente general del negocio regional de seguros.

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GRÁFICO DE LA SEMANA: COSTOS QUE ASFIXIAN

Las empresas chilenas siguen atrapadas entre costos que no ceden y ventas que no repuntan. La última Encuesta de Percepciones de Negocios del Banco Central revela que la actividad empresarial está peor que hace un año, con menor uso de capacidad instalada y márgenes de ganancia cada vez más apretados.

El gráfico lo dice todo: los costos siguen muy por encima del nivel neutral, mientras ventas y márgenes permanecen bajo 50.

El principal culpable: los combustibles. A su encarecimiento se suman mayores costos de transporte y gastos laborales elevados. Pero hay una trampa: con la demanda tan débil, las empresas no pueden traspasar completamente esas alzas a los precios. La diferencia sale directamente de sus márgenes.

Y lo peor es que no ven alivio a la vuelta de la esquina. El conflicto en Medio Oriente amenaza con mantener elevados los combustibles y seguir encareciendo los insumos. La presión ya se siente en la caja de las empresas: aumentan las necesidades de financiamiento para capital de trabajo y algunas están demorando sus pagos.

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LA SEMANA EN REDES: SUICIDIO MEDIÁTICO

– Uno es esclavo de sus palabras y dueño de sus silencios. Es uno de mis dichos favoritos (aunque no siempre sigo el consejo). Hablo del terremoto en la élite empresarial. Félix de Vicente, exministro de Economía y carta de los bancos para presidir la CPC, bajó su candidatura después de protagonizar una polémica que terminó convirtiéndose en un autogol de proporciones.

A poco más de un mes de la elección, el gran empresariado descubre que también existe el riesgo reputacional.

Todo por una frase. En una entrevista con Radio 13C que se viralizó como un incendio en un pastizal, De Vicente afirmó que a la persona común y corriente no le importaba la controversia por la acusación constitucional contra el ministro de Justicia, Fernando Rabat, en medio del escándalo por la rebaja de condenas a abusadores sexuales de menores.

La frase cayó como bomba. De Vicente aclaró que hablaba de la acusación política, no de los delitos, reconoció que fue desafortunado y pidió disculpas. Pero el daño ya estaba hecho.

La ironía es difícil de ignorar. De Vicente quería llegar a la CPC con la promesa de acercar a los empresarios a las preocupaciones de la ciudadanía. Y terminó fuera de carrera por una declaración que muchos interpretaron precisamente como una desconexión con la calle. En su despedida sostuvo que las instituciones están por encima de las aspiraciones personales. Traducción: mejor bajarse antes de arrastrar a toda la CPC al barro.

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SIN TACOS NI CORBATAS

– AFP y swaps: se acabó el plazo, se hizo la pérdida. Es de lo que se habla en las mesas de dinero locales (imagino en algunas de Wall Street también). Son las mesas del Santander Chile, Itaú Chile, BCI, BTG y Scotiabank Chile, entre otros. Son las que habrían pasado por caja por la obligación de las AFP de deshacer sus posiciones de swaps al cierre del mercado el pasado 5 de noviembre.

El jueves 5 de noviembre venció el plazo de 210 días que dio el regulador para reducir la exposición a derivados de tasas de interés de Estados Unidos. Las administradoras cerraron sus posiciones contra reloj, consolidando pérdidas que ya no podrán recuperar, incluso si el mercado rebota.

Para explicar. En un contrato de derivados, cuando alguien pierde, alguien al otro lado gana. Y al otro lado estaban los grandes bancos internacionales y locales que actuaron como contrapartes de estas operaciones. No significa necesariamente que se hayan embolsado todas las ganancias –muchas posiciones se cubren con otras operaciones–, pero sí que las pérdidas de las AFP tuvieron beneficiarios en el otro lado del mercado.

Fuentes del mercado explican que cerrar contratos sofisticados antes de su vencimiento dejó a las AFP con poco poder de negociación frente a sus contrapartes internacionales. Según El Mercurio Inversiones, una gestora estima que solo en comisiones por deshacer parte de las posiciones pudieron gastarse unos US$ 25 millones adicionales. Un operador local calcula que a octubre dos tercios de los contratos eran con bancos internacionales y un tercio con mesas de dinero locales.

La cifra que duele: según cálculos de El Mercurio Inversiones al menos US$ 1.250 millones de las pérdidas en swaps ya son irreversibles. Con los cierres de octubre, la cifra podría acercarse a los US$ 2.140 millones.

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– BancoEstado le echa el ojo a Transbank. El banco estatal reconoce que está evaluando presentar una oferta por la compañía de medios de pago, que sus controladores pusieron a la venta en 2023 y que, hasta ahora, no ha encontrado comprador. Lo adelantó Mario Farren, presidente del banco, en entrevista con La Tercera.

El dato: BancoEstado tiene el 8,9% de Transbank y no descarta aumentar su apuesta. Consultado directamente sobre una eventual oferta, la respuesta fue breve, pero reveladora: “Lo estamos mirando”. La decisión dependerá de dos cosas: cuánto calza con su estrategia al 2030 y, por supuesto, el precio.

El mandato lo tiene JP Morgan. Transbank lleva tres años buscando comprador y ahora uno de sus propios dueños podría terminar comprando.

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– Liderar es comunicar y las corredoras de bolsa finalmente lo entendieron y se ponen las pilas. Después de las Cascadas, Factop, Patio y otros escándalos que han golpeado la confianza en el mercado de capitales chileno, las corredoras de bolsa decidieron organizarse.

Más vale tarde que nunca. Por primera vez, la industria tendrá un gremio propio: la Asociación de Corredores de Bolsa (ACOR), que reúne a 17 firmas, bancarias y no bancarias, nacionales y extranjeras.

La misión declarada: convertirse en interlocutor de las bolsas, reguladores y legisladores, influir en las reglas del mercado y promover estándares éticos y buenas prácticas.

Al frente estará el abogado José Miguel Ried, que asume como presidente independiente. Lo acompañará Juan Pablo Monge, de Bci, como vicepresidente. Entre los socios fundadores figuran pesos pesados como LarrainVial, BTG Pactual, Banchile, Santander, J.P. Morgan, Credicorp Capital y BICE Inversiones. Ried dice que buscan un mercado “más transparente, competitivo, confiable y al alcance de todos”.

Ried es un abogado que sonaba para la CMF en su momento. Es director del Centro Nacional de Arbitrajes (CNA) y exintegrante del Consejo Consultivo de Mercado de Capitales del Ministerio de Hacienda.

La nueva asociación nace después de años en que algunos de los mayores escándalos financieros del país han puesto bajo escrutinio el rol de los intermediarios, sus controles y sus conflictos de interés. El desafío de ACOR será demostrar que no llega solamente para defender los intereses de sus asociados, sino también para ayudar a recuperar la confianza de los inversionistas.

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– El mundo de los seguros aterriza en Chile: la IA se roba el show, pero la plata está en las pensiones. Santiago se convierte esta semana en la capital regional de los seguros. CEOs y altos ejecutivos de las principales aseguradoras y reaseguradoras de América Latina aterrizan en Chile para la Marsh Insurance Week 2026. Y llegan en un momento particularmente dulce para el negocio local: la reforma previsional está desatando un boom de rentas vitalicias y una verdadera avalancha de recursos hacia las compañías de seguros de vida.

Los números hablan solos. En los primeros ocho meses de 2026, las aseguradoras vendieron 50.534 rentas vitalicias, un salto de 34,2% respecto del mismo período de 2025. En apenas ocho meses ya habían vendido el equivalente al 85,5% de todo el año pasado. Más jubilados pueden contratar rentas vitalicias y más fondos previsionales pasan desde las AFP a los balances de las aseguradoras. Penta Vida, MetLife y Consorcio están entre los grandes protagonistas.

Y en medio de este festival de dinero previsional, Marsh quiere hablar de inteligencia artificial. El plato fuerte será el miércoles 11 de noviembre, a las 8:30 horas, en el Hotel W, donde cerca de 500 ejecutivos participarán en el Foro de Riesgos 2026.

El invitado estrella es Andrés Velasco. El exministro de Hacienda presentará la tesis que desarrolló junto al economista de Harvard Ricardo Hausmann: los nuevos dueños del poder económico podrían ser quienes controlen la infraestructura indispensable para desarrollar inteligencia artificial.

Lo acompañarán el rector de la Universidad Católica, Juan Carlos de la Llera, y Ashley Julmis, jefa global de IA, Datos y Digital de Marsh Risk, con pasado en Google, JPMorgan y Goldman Sachs.

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– Y ya que hablamos de inteligencia artificial, la tecnología se metió en el corazón de la discusión del Presupuesto 2027. Este año hubo récord en ingreso de indicaciones, llegaron a más de 3.800. Los que saben la interna revelan que los sistemas del Congreso se saturaron en un momento.

En Hacienda prefieren no comentar, pero el diputado republicano Agustín Romero fue clarito: “La Ley de Presupuestos se ve enfrentada a un tsunami de indicaciones. El nivel del uso de la inteligencia artificial aquí en el ChatGPT es una vergüenza”, criticó.

– El sabático de Huneeus: de Duke a la UC. El economista chileno Federico Huneeus, profesor de Duke University y exinvestigador del Banco Central, decidió tomarse un año sabático. Pero de vacaciones, poco. Está en Chile y hasta fines de noviembre será académico visitante del Instituto de Economía de la Universidad Católica.

Y no viene con las manos vacías. Huneeus, hijo de Marta Lagos y el economista Carlos Huneeus, es uno de los seleccionados por OpenAI para investigar cómo la inteligencia artificial está transformando la productividad, el empleo y la organización de las empresas. Tiene acceso a datos de la compañía y trabaja junto a Felix Tintelnot, también de Duke.

Su investigación explora una hipótesis que desafía parte del pesimismo sobre la IA: en lugar de destruir empleos, la tecnología también podría generar nuevas oportunidades al facilitar la especialización y el crecimiento de las empresas.

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Un mensaje de la UDP

Encuesta ICSOH-UDP sobre convivencia en Chile revela malestar con el trato y demandas de respeto, educación y seguridad

El Instituto de Investigación en Ciencias Sociales y Humanidades (ICSOH) y el Observatorio de Desigualdades (OBDE) de la UDP presentan la tercera entrega de su encuesta sobre clima social 2026, la que revela que más de la mitad de las personas percibe menos preocupación por no molestar a otros (55%), menos respeto hacia las personas mayores (54%) y menos amabilidad en el trato cotidiano (54%), mientras que el 56% cree que hoy hay más agresividad, como gritos y peleas.

A esta sensación se suma una cierta tolerancia hacia conductas fuera de la norma. La más aceptada es que las personas castiguen físicamente a un delincuente si la policía no llega a tiempo. Solo el 18% lo considera inaceptable.

En cuanto a la convivencia en interacciones cotidianas, muchos (73%) declaran haberse sentido discriminados al menos alguna vez en el último año, y un 10% con frecuencia o mucha frecuencia. Las razones más mencionadas son la condición socioeconómica (39%), la apariencia física (34%) y la edad (24%).

Las prioridades para mejorar la interacción entre las personas apuntan al respeto y a la formación más que al control. Un trato respetuoso (38%) y mayor educación cívica en las familias y los colegios (37%) son las más mencionadas.

Para conocer la encuesta completa ingrese aquí.

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AGENDA DE LA SEMANA

– El Banco Central tendrá una semana cargada: expectativas económicas, señales del mercado financiero y una reunión clave sobre estabilidad financiera.

Domingo 8 | Rosanna Costa en Basilea. La presidenta del Banco Central participa en la reunión bimestral de gobernadores del Banco de Pagos Internacionales (BIS), en Suiza.

El telón de fondo es el nuevo mapa político en Estados Unidos y sus posibles efectos sobre los mercados, las tasas, el dólar y el boom de inversión en inteligencia artificial. La pregunta es cuánto de ese nuevo escenario terminará golpeando a las economías emergentes, incluido Chile.

Lunes 9 | El termómetro del empleo. A las 8:30 horas, el Banco Central publica el Índice Mensual de Avisos Laborales de Internet, una señal adelantada sobre la demanda de trabajadores. Un dato especialmente sensible en una economía que sigue sin generar suficientes empleos.

También se conocen las estadísticas monetarias y financieras, el Boletín Estadístico y los indicadores de coyuntura semanal.

Martes 10 | ¿Alguien todavía cree en la recuperación? A las 8:30 horas se publica la Encuesta de Expectativas Económicas de noviembre. Será una oportunidad para medir cuánto han cambiado las proyecciones de crecimiento, inflación y tasas después de las últimas señales de debilidad económica y el tono más duro del Banco Central.

La reputación también vale plata. Este martes el Foro de Comunicación Corporativa (Focco) y la Universidad de los Andes presentan el primer estudio chileno que busca medir cuánto aporta la reputación corporativa al valor de una empresa. Participan ejecutivas de Google y Abastible, además de representantes de Mutual de Seguridad y La Araucana.

Miércoles 11 | Los operadores ponen sus apuestas. El Banco Central publica a las 8:30 horas la Encuesta de Operadores Financieros posterior a la RPM de octubre. El dato clave será si el mercado comienza a incorporar nuevas alzas de tasas después de que el Consejo discutiera seriamente subir la TPM a 4,75%. Inflación persistente y crecimiento débil: una combinación incómoda para el Central.

Viernes 13 y lunes 16 | La estabilidad financiera bajo la lupa. El Consejo del Banco Central celebra su Reunión de Política Financiera, con comunicado el lunes 16 a partir de las 18:00 horas.

En el radar estarán los riesgos financieros locales e internacionales, las condiciones de crédito y la capacidad del sistema para enfrentar nuevos shocks. Todo en medio de la volatilidad global y las tensiones que han dejado las fuertes pérdidas y posteriores recuperaciones de los fondos de pensiones.

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RECOMENDACIÓN DE LA SEMANA

La IA también aprendió a hacer trampa. Alan Meyer, el histórico ex-CEO de Mercado Libre para Chile, Perú y Colombia, compartió una historia en LinkedIn que parece sacada de una película, pero que ocurrió en OpenAI.

Un agente de inteligencia artificial necesitaba dinero para completar una tarea de trading. Como no tenía fondos, revisó 362 billeteras digitales ajenas, encontró una con saldo y la usó. Misión cumplida. El pequeño detalle: nadie le había dado permiso.

Lo más inquietante es que fue la propia OpenAI la que reveló el episodio. Y Meyer apunta a algo bastante más humano que tecnológico: cuando la meta importa más que las reglas, los atajos aparecen solos. Cuenta que algo parecido le ocurrió cuando un ejecutivo de su equipo prometió premios que no estaba autorizado a entregar.

La diferencia es la escala. Antes había unos cuantos empleados buscando cumplir metas a cualquier costo. Ahora tendremos miles de agentes de IA trabajando 24/7, tomando decisiones y reportando solo lo que les pedimos.

La reflexión de Meyer es incómoda para los directorios y gerentes que corren a adoptar IA para reducir costos: antes de preguntarse cuánto dinero van a ahorrar, quizás deberían preguntarse quién pone las reglas. Porque los agentes no tienen valores propios: tienen objetivos e instrucciones. Y, como demuestra la historia, cumplir una meta no siempre significa hacer lo correcto.

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