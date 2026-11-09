Unos 2,5 millones de personas asisten a misa del papa en Buenos Aires

Dos millones y medio de personas asistieron este lunes (09.11.2026) en Buenos Aires a la misa más multitudinaria del pontificado de León XIV, quien defendió la vigencia de la familia cristiana como “un pilar entre las muchas precariedades de nuestra época”.

La multitud se congregó en torno al Monumento a los Españoles en el barrio de Palermo para el primero de los tres encuentros masivos programados en la escala argentina de su viaje latinoamericano.

Al grito de “Olé olé León León” y agitando banderas de Argentina y el Vaticano, los fieles se agolparon formando un corredor de más de dos kilómetros sobre la anchísima avenida Del Libertador por el que pasó el sumo pontífice en su papamóvil.

En su homilía, líder del Vaticano de 71 años, que hace apenas tres semanas se sometió a una cirugía por un cáncer de pulmón, dijo que la familia cristiana “hoy más que nunca representa un pilar entre las muchas precariedades de nuestra época”.

Además, llamó a los padres a transmitir la fe a sus hijos “con los gestos más sencillos” como “la bendición antes de comer, una oración antes de ir a dormir, el perdón y la escucha mutua”.

Miles de personas hicieron fila desde la madrugada para estar entre los primeros en ingresar y ubicarse frente al vallado situado a unos 100 metros del escenario, reportó la agencia de noticias AFP.