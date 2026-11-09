Marta Lagos: “Se está cocinando un malestar que le va a hacer mal a Chile”

La encuestadora y analista política Marta Lagos advirtió que el Gobierno del Presidente José Antonio Kast está acumulando un descontento social que podría terminar expresándose en las calles. A su juicio, la controversia por las rebajas de condenas asociadas al ministro de Justicia, Fernando Rabat, se ha convertido en un conflicto que trasciende la gestión política y enfrenta al Ejecutivo con las convicciones de una parte mayoritaria de la ciudadanía.

En entrevista con Al Pan Pan de El Mostrador, la fundadora de Latinobarómetro y MORI Chile sostuvo que el malestar no surge de un único episodio, sino de la acumulación de decisiones gubernamentales que afectan a distintos sectores de la población.

“Se está cocinando, digamos, una malestar que le hace, que le va a hacer mal a Chile, porque ese malestar va a salir a la calle”, advirtió.

Lagos explicó que el proceso se produce cuando distintos grupos, inicialmente minoritarios, comienzan a compartir una sensación de descontento frente a las decisiones del Gobierno. “Cuando yo digo que se está cocinando, es que se están activando minorías”, señaló.

Según la analista, esas minorías se van incorporando progresivamente al malestar, hasta que una controversia de mayor alcance puede ampliar significativamente el rechazo ciudadano.

En ese escenario situó el caso Rabat, que, a su juicio, involucra una dimensión valórica particularmente sensible.

“El caso Rabat, que es un caso valórico, donde se afecta una, digamos, mayoría valórica que hay en el país”, afirmó, aludiendo a una ciudadanía que, según su análisis, tiene un sentido de justicia diferente al del Ejecutivo.

Sus declaraciones se producen en medio de nuevos cuestionamientos al Ministerio de Justicia, luego de conocerse durante el fin de semana los casos de un narcotraficante venezolano que recibió una rebaja de condena y volvió a ser encarcelado por el mismo delito, y de un condenado por el asesinato de un adulto mayor en Valparaíso que también obtuvo una reducción de pena.

La controversia coincide con un deterioro de la evaluación presidencial. Según la encuesta Criteria, la aprobación de Kast cayó al 24%, mientras su desaprobación alcanzó el 67%, los peores registros del mandatario en ese sondeo.

Asimismo, el porcentaje de encuestados que considera al Presidente como “el líder que Chile necesita” disminuyó del 42% al 26%.

En paralelo, Cadem identificó las rebajas de penas, con un 43%, y el bajo crecimiento económico y el desempleo, con un 42%, entre los principales factores asociados a la caída de popularidad del jefe de Estado.

Consultada por las razones que podrían explicar la actuación del mandatario frente a la crisis, Lagos descartó intentar interpretar sus motivaciones personales y optó por cuestionar directamente su desempeño.

“Yo no trato de comprender la cabeza del Presidente Kast. Lo que veo es un mal gobernante. Lo que veo es un gobernante que lleva a Chile a un lugar donde Chile no quiere estar”, sostuvo.

Para ilustrar su postura, la encuestadora recurrió a una comparación con un restaurante: en lugar de intentar comprender por qué un cocinero preparó mal un plato, planteó que lo relevante es evaluar el resultado. “Yo digo simplemente, mal gobernante”, enfatizó.

Lagos argumentó que el principal problema de la administración es que sus decisiones no están respondiendo a las necesidades inmediatas del país. “Porque no está haciendo lo que Chile necesita para salir adelante”, afirmó.

En esa línea, cuestionó que el Ejecutivo justifique sus medidas mediante promesas de resultados futuros, sin entregar respuestas suficientes a las dificultades actuales.

“La promesa de futuro glorioso que hacen las medidas que han tomado no le sirve a nadie. Así no se gobierna, no se gobierna en el futuro, se gobierna en el presente”, concluyó.



