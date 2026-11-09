Diputada Ximena Ossandón por caso Rabat: “Nos está arrastrando a todo el sector”

La diputada de Renovación Nacional (RN) y segunda vicepresidenta de la Cámara, Ximena Ossandón, advirtió que la controversia por las rebajas de condenas concedidas por el Ministerio de Justicia está provocando un desgaste que trasciende al Gobierno del Presidente José Antonio Kast y amenaza con afectar electoralmente a toda la derecha.

En entrevista con Al Pan Pan de El Mostrador, la parlamentaria cuestionó la prolongación de la crisis que enfrenta el ministro Fernando Rabat, cuya permanencia ha sido respaldada por el Mandatario pese a los cuestionamientos surgidos desde la oposición y sectores oficialistas.

“Esto ha tomado tales ribetes que nos está arrastrando no sólo al gobierno mismo, al Presidente de la República mismo, sino que al sector también”, afirmó.

Ossandón explicó que, desde la perspectiva ciudadana, las diferencias entre los partidos de derecha no necesariamente resultan evidentes, por lo que el costo político de la controversia podría extenderse más allá del Ejecutivo.

“La gente al final tampoco hace tantas diferencias entre unos y otros, entre un partido y otro, sino que es la derecha”, sostuvo.

En ese sentido, llamó al Gobierno a prestar atención a las señales de descontento expresadas en las encuestas.

“No se puede desoír la opinión mayoritaria de la gente que se ha expresado a través de las encuestas”, señaló, aunque reconoció que los sondeos no siempre deben determinar las decisiones políticas.

La diputada también alertó sobre las consecuencias que la permanencia del conflicto podría tener para las próximas elecciones.

“Los riesgos son múltiples, porque la gente, insisto, no diferencia, de aquí a un año, un poquitito más, vamos a estar en otras elecciones, y quien explica se complica”, advirtió.

Según Ossandón, los futuros candidatos del sector podrían verse obligados a responder por decisiones del Ejecutivo en las que no han participado.

“Probablemente cada candidato va a tener que explicar este tema. Y a mí me parece que eso no es justo, porque no somos parte del problema”, afirmó.

Sus declaraciones se producen mientras continúan apareciendo antecedentes sobre las rebajas de condenas concedidas por Justicia.

Entre ellos figura el caso de un narcotraficante venezolano que recibió una reducción de pena y posteriormente volvió a ser encarcelado por el mismo delito.

Además, según informó Radio Bío Bío, el ministerio avaló recientemente una rebaja de condena para Peter Rojas, sentenciado por asesinar a un adulto mayor de 83 años mediante golpes y asfixia.

El decreto fue firmado por la actual subsecretaria de Justicia, Josefina Soto, quien reemplazó a Luis Silva. Desde el Ejecutivo explicaron que la cartera estaba obligada a conceder el beneficio, ya que la suspensión anunciada por Rabat se limitaba a delitos sexuales contra menores de edad.

En medio de este escenario, Ossandón también cuestionó que el Gobierno no esté aprovechando suficientemente la experiencia de los partidos de Chile Vamos, que participaron en las dos administraciones del expresidente Sebastián Piñera.

“Aquí en este sector ya hemos gobernado dos veces y yo creo que ahí me parece increíble que no se tome la experiencia”, sostuvo.

La parlamentaria planteó que esa trayectoria puede servir para evitar errores, no solamente para replicar decisiones exitosas.

“La experiencia muchas veces radica en explicar las cosas que no se deben hacer porque ya se cometieron esos errores”, afirmó.

Finalmente, advirtió que, si el Ejecutivo no logra resolver sus dificultades políticas, podría enfrentar problemas para incorporar a nuevas figuras dispuestas a colaborar con la administración.

“Puede ser que no exista nadie disponible a colaborar y eso puede llegar en algún minuto y eso sería dramático porque estamos recién partiendo el gobierno”, señaló.

Ossandón insistió en que el Ejecutivo todavía está a tiempo de corregir su conducción.

“Yo creo que es muy importante enmendar el ritmo. No me cabe ninguna duda que eso es lo que está pidiendo la ciudadanía”, concluyó.