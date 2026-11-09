Robótica doméstica: búsqueda de mayor autonomía impulsa nuevas soluciones para las tareas del hogar

Las tareas domésticas y de cuidado ocupan una parte importante de la jornada, con una carga que sigue siendo desigual entre hombres y mujeres. Según la segunda Encuesta Nacional sobre Uso del Tiempo del INE, ellas destinan un promedio de 4 horas y 57 minutos diarios al trabajo no remunerado, frente a las 2 horas y 52 minutos de ellos.

La medición incluye labores domésticas, cuidado de integrantes del hogar, trabajo voluntario y ayuda a personas de otras viviendas. Aunque la robótica doméstica aborda solo algunas de estas actividades, su desarrollo apunta a reducir el tiempo y la intervención que requieren ciertas tareas repetitivas.

De los pisos a las ventanas y los jardines

La limpieza de pisos fue una de las primeras labores que impulsaron la incorporación de robots al hogar. Desde entonces, la oferta se ha ampliado hacia otras actividades de mantenimiento, tanto en interiores como en exteriores.

“Esta tendencia comenzó con la limpieza de pisos, que permitió demostrar que una tarea frecuente y repetitiva podía delegarse con buenos resultados”, comenta Carlos Schilling, gerente de Comunicaciones de Tineco y Ecovacs Chile.

A partir de esa experiencia, la industria ha desarrollado equipos para limpiar ventanas, mantener jardines y ocuparse de piscinas. Se trata de labores que exigen atención periódica y que pueden demandar tiempo y esfuerzo físico.

Las cifras reportadas por Ecovacs reflejan esta expansión. Según la compañía, los envíos mundiales de robots de servicio aumentaron un 44,1% interanual, mientras que los ingresos de categorías como robots limpiavidrios, cortacéspedes y equipos para piscinas crecieron un 75,1% en los mercados internacionales.

Equipos que requieren menos supervisión

Para Schilling, una de las principales expectativas de los consumidores es que los dispositivos puedan completar sus tareas sin una supervisión constante. El control desde una aplicación es solo una parte de esa demanda: también se espera que los equipos naveguen con precisión, identifiquen obstáculos y se adapten a diferentes superficies.

“Hoy existe una mayor valoración de la autonomía. El verdadero valor aparece cuando el robot puede realizar gran parte del trabajo por sí mismo y requiere la participación del usuario solo cuando es necesario”, señala.

Esta expectativa está orientando el desarrollo de equipos con mayores capacidades para interpretar el entorno y ejecutar labores con menos instrucciones. A futuro, la automatización podría abarcar más superficies y espacios de la vivienda.

La posibilidad de un hogar con dispositivos coordinados

Otra línea de desarrollo es la conexión entre los distintos equipos. La posibilidad de compartir información y coordinar funciones permitiría que los robots operaran como parte de un sistema integrado para gestionar diversas tareas de mantenimiento.

El objetivo, plantea el ejecutivo, es que la tecnología requiera cada vez menos atención en la rutina diaria y permita reducir la dedicación a labores repetitivas del hogar.