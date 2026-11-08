Cruz-Coke sentencia como “costo hundido” la crisis política de Kast

El senador Luciano Cruz-Coke, presidente de Evopoli, buscó este domingo dar vuelta la página al sentenciar como “costo hundido” la crisis política desatada por la rebaja de condena a violadores, torturadores y narcotraficantes concedida por el ministro de Justicia, Fernando Rabat.

Cruz-Coke señaló en el programa Mesa Central de T13 que en medio de los rumores de cambio de gabinete el Presidente Kast “optó por sostener la figura del ministro de Justicia. Me parece que es algo que él hace a conciencia también de los costos políticos que ha traído”.

“El Presidente, creo yo, en un afán de lealtad, decide sostener en el entendido de que primero, el costo político más grande, probablemente ya se pagó las primeras semanas, llevamos más de 20 días. Es ‘costo hundido”, como dicen”, y ahora está centrado en la solución del problema.

“Error gravísimo”

Mencionó, en ese marco, el ingreso de un proyecto para derogar la ley que permite los beneficios carcelarios.

“El error es gravísimo, lo ha reconocido como tal el Presidente de la República. Pero si esto lo transformamos sencillamente en una querella política entre sectores y no pensamos en el fondo en quiénes deben ser acá los protagonistas del asunto, que son las víctimas, son niños, niñas y adolescentes vulnerados, creo que estamos cometiendo también como mundo político un error y eso es lo que ve la ciudadanía”, afirmó.

Insistió en que “acá se está haciendo uso político precisamente, de tratar de ganar por la vía de una acusación constitucional o de botar un ministro -me parece que así lo entendió el presidente- y no poner en el centro a quienes son los vulnerados. Y acá creo que hay responsabilidades de capitán a paje”.

Además el senador indicó que en una reciente reunión entre el Ejecutivo y los partidos del oficialismo “nosotros fuimos a manifestar nuestra disposición precisamente para tratar de ponernos al servicio de buscar una mejor solución política”.

Cruz-Coke recordó que la rebaja de penas tiene su origen en una ley anterior, aprobada para fomentar la reinserción social y adecuarse a convenios internacionales.

“No es llegar y derogar, sino que hay que buscar una solución legislativa integral. Esa es mi posición y creo yo que es la posición de todos los partidos que estamos apoyando el gobierno”.

Cambio de gabinete

En ese marco, Cruz-Coke rechazó la idea de sacar legisladores del Congreso para ingresarlos al Gobierno.

“No debieran eventualmente salir personas del Parlamento para entrar al gobierno, No, al menos en esta circunstancia. Se leería mal, pero creo que hay gente con bastante capacidad, formación política, experiencia política que eventualmente podría formar parte del gobierno”, dijo.

Además aseguró que”nosotros estamos dando la pelea muy lealmente también con el gobierno en el Congreso. La infantería de los partidos políticos está apoyando 100% al gobierno en el Congreso. No se han visto votaciones de mayor discolaje. Se votan los proyectos a favor, pero también requerimos que exista una mejor coordinación y un mejor diseño de gestión política que permita que el gobierno eventualmente no cometa ciertos errores que se han cometido, como errores autoinfligibles”, explicó.

Un apoyo que incluye a los Republicanos, según el senador, en “una relación de mucha lealtad”.

“Hay una total vocación de apoyo a un proyecto en el que nosotros nos comprometimos lealmente, que es llevar adelante el gobierno de emergencia con las prioridades de crecimiento económico, de seguridad, que además ha habido avances que lamentablemente producto de este tipo de agenda quedan ocultos”, resaltó.

Además restó importancia a los cambios de gabinete, al señalar que ya ocurrieron en los gobiernos anteriores.

“No podemos hacer de esto una constante catástrofe. Hoy día veía en un diario que decía ‘la conducción al despeñadero’. No, acá no hay conducción al despeñadero. El Presidente acaba de ganar con 58%, tiene un sólido respaldo político por parte del grupo de partidos”, insistió.

“La labor de los partidos es poner a nuestro mejor gente a disposición, es poner también nuestra misma capacidad de gestión política que la tenemos. Y que hay sobradas personas, no necesariamente que están en el Parlamento, para eventualmente buscar una solución. Pero como te digo, no es un asunto de nombres, es un asunto también de diseño”.

Críticas a la oposición

El senador además criticó a la oposición.

“La oposición está tomando esto como una oportunidad de cohesión interna que no la tiene y está poniendo a las víctimas entre medio de una pugna, de una disputa política y eso me parece que es lo éticamente inmoral e inaceptable”, afirmó.

“Como rehenes, como rehenes de la discusión política, porque en el afán de tratar de precisamente de cohesionarse internamente, está poniendo la derogación de la ley, las soluciones legislativas y la mesa que se podía formar precisamente con elementos también que venían del Congreso de por medio a la solución que se le puede dar a las víctimas, habiendo ya el presidente de la República y el gobierno y su representante pagado un costo político importante que yo creo que eso hay que reconocer”, aseguró.

“Yo lamentaría que todo el debate público finalmente la oposición pretende instrumentalizarlo y politizarlo. Me parece que es el daño más grande que le podemos hacer, no solamente a las víctimas, sino a lo que el país también requiere para salir adelante”.