Confirman presencia del gato andino en Parque Aguas de Ramón tras al menos 20 años sin registros

Un importante hito para la conservación de la biodiversidad en la Región Metropolitana permitió confirmar la presencia del gato andino (Leopardus jacobita) en el Parque Aguas de Ramón, luego de al menos 20 años sin registros confirmados de la especie en este territorio.

El hallazgo fue posible gracias al proyecto de monitoreo desarrollado por la Asociación Parque Cordillera con el apoyo de Aguas Andinas, iniciativa que busca generar información científica sobre una de las especies más amenazadas y menos estudiadas de Sudamérica, contribuyendo a fortalecer las acciones de conservación en una cuenca estratégica para la biodiversidad y la seguridad hídrica de Santiago.

Como parte de este trabajo, en junio de este año se instalaron 12 cámaras trampa en sectores altos del Parque Aguas de Ramón, cuya extensión considera la Quebrada de Ramón entre las comunas de La Reina y Las Condes. Los equipos fueron emplazados en zonas alejadas de los senderos habilitados para visitantes, con el objetivo de registrar y monitorear la fauna silvestre presente en el área sin interferir en su comportamiento natural.

Entre junio y octubre, el proyecto acumuló más de 766 noches-cámara de monitoreo, generando una valiosa base de información para el estudio de especies de difícil observación.

Los resultados preliminares registraron la presencia de al menos un ejemplar de gato andino en el parque, constituyendo un antecedente de gran relevancia para el conocimiento y la conservación de la biodiversidad de la precordillera de Santiago.

La conclusión se sustenta en tres registros independientes captados durante el monitoreo. Si bien las imágenes confirman la presencia del felino en distintas oportunidades, aún no es posible determinar si corresponden a un mismo individuo o a ejemplares diferentes, análisis que comenzará ahora como parte de una segunda etapa del proyecto.

Para Felipe Álvarez Hurtado, jefe de Operaciones de Parque Cordillera, los registros obtenidos constituyen un antecedente de gran valor para la conservación de la fauna nativa:

“Gracias a las 12 cámaras trampa instaladas en sectores estratégicos del parque, hoy podemos confirmar la presencia de al menos un ejemplar de gato andino en la Quebrada de Aguas de Ramón, un territorio que actúa como corredor biológico para diversas especies de la precordillera. Este hallazgo, el primero confirmado en al menos 20 años en la zona, representa un antecedente de alto valor para la gestión y conservación de la biodiversidad del territorio”.

Álvarez agregó que el gato andino es uno de los felinos silvestres de mayor interés para la conservación en Sudamérica y está catalogado en peligro de extinción por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN).

Por su parte, Cecilia Corvalán, ingeniera de Proyectos de Biodiversidad de Aguas Andinas, destacó la relevancia del monitoreo para fortalecer el conocimiento y la protección de los ecosistemas cordilleranos:

“Este hallazgo confirma el enorme valor ecológico de la Quebrada de Aguas de Ramón y demuestra cómo la tecnología puede transformarse en una herramienta clave para la conservación. Gracias a la implementación de las cámaras trampa, hoy contamos con nueva información sobre una de las especies más amenazadas y menos observadas de Sudamérica. Para Aguas Andinas, proteger las cuencas que abastecen de agua a Santiago también implica resguardar la biodiversidad que habita en ellas y fortalecer la resiliencia de estos ecosistemas frente al cambio climático”.

Importancia para la biodiversidad

La confirmación de la presencia del gato andino representa un antecedente de alto valor para la gestión de la biodiversidad del territorio y releva la importancia ecológica de la Quebrada de Aguas de Ramón como hábitat para diversas especies nativas.

Además del gato andino, las cámaras han registrado fauna característica de la zona, como vizcachas, una de las principales especies que forman parte de su dieta, además de zorros culpeo, degús y otras especies que encuentran en este ecosistema un espacio propicio para su desarrollo y conservación.

Los resultados obtenidos también refuerzan la relevancia del monitoreo sistemático mediante cámaras trampa, tecnología que permite generar evidencia objetiva sobre especies difíciles de detectar y complementar el trabajo permanente que realizan los guardaparques en terreno.

Colaboradores

El proyecto “Gato Andino” es ejecutado por Víctor Vira, jefe de Guardaparques, junto al equipo de guardaparques de la Asociación Parque Cordillera, quienes han liderado la instalación, mantención y seguimiento de los equipos en terreno. Asimismo, el equipo contó con una capacitación previa de profesionales de Conaf del Parque Nacional Río Clarillo, quienes poseen una amplia experiencia en el uso de cámaras trampa en áreas silvestres protegidas.

La iniciativa forma parte del trabajo conjunto entre Parque Cordillera y Aguas Andinas para fortalecer la resiliencia y conservación de las cuencas cordilleranas. Esta alianza contempla iniciativas de monitoreo de biodiversidad, restauración ecológica, infraestructura basada en la naturaleza, como zanjas de infiltración, y programas de educación ambiental como la Casa del Agua, contribuyendo a proteger los ecosistemas que hacen posible el ciclo natural del agua y el bienestar de las futuras generaciones.