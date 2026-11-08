El PDG enchula su auto mientras Kast y la oposición buscan las llaves

El vocero de Gobierno, Gonzalo Arenas, advirtió el domingo que un fracaso de Kast podría abrirle paso a una izquierda más radical o a un “populismo desatado”. Cuatro días después, Pamela Jiles puso las cartas sobre la mesa: “Nosotros somos populistas fuera del clóset”. Y mientras La Moneda intenta salir de sus crisis, el Partido de la Gente (PDG) anda enchulando su propio vehículo político, con votos que tanto el Gobierno como la oposición necesitan.

La llave más codiciada es la de Rabat. La oposición ha demorado la acusación constitucional, entre otras razones, para afinar sus argumentos y convencer a los indecisos del PDG. Pero el partido sigue sin mostrar todas sus cartas: Jiles y los Parisi esperan votar en bloque, mientras el jefe de bancada, Juan Marcelo Valenzuela, reconoce dos posturas internas y no descarta la libertad de acción.

Y hay otra llave: el Presupuesto 2027. El PDG ha condicionado apoyos a la reposición de programas sociales y educativos. Entretanto, exhibe proyectos que van desde regular el tuning automotriz –la Cámara aprobó una resolución, no una ley– hasta iniciativas sobre castración química, accesibilidad y nuevas inhabilidades para directores de AFP.

Pero el auto tampoco tiene todos sus papeles al día. El partido acaba de devolver $53 millones al fisco para intentar subsanar observaciones del Servel a sus balances, que lo mantienen sin aportes públicos desde 2023.

Y mientras administra sus votos, también le toca la bocina a Kast. Este viernes, el diputado PDG Fabián Ossandón cuestionó la conducción del Ejecutivo: “No están yendo por buen camino”.

La preocupación ya llegó a la propia derecha. El diputado RN Diego Schalper advirtió que los tropiezos del Gobierno podrían entregarle el malestar ciudadano al “populismo individualista que representa Franco Parisi”.

El PDG acumula protagonismo parlamentario mientras mantiene cuentas pendientes en su propio taller. Y la incómoda pregunta que ronda en el oficialismo es: ¿terminarán los errores de Kast echándole combustible al vehículo de Parisi?

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