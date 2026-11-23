La renuncia de Jensen Huang a la dirección de Nvidia nos lleva a reflexionar sobre algo que va más allá de una empresa: ¿cuánto depende actualmente el desarrollo de la inteligencia artificial de unos pocos actores? Detrás de herramientas que utilizamos cada vez más para escribir, programar o analizar información, existe una infraestructura tecnológica en la que Nvidia juega un papel fundamental dado que es el principal proveedor de GPUs del mundo.

La salida de quien lideró la compañía durante más de tres décadas genera incertidumbre entre los inversionistas y podría afectar a otras empresas del sector. Sin embargo, esto no significa necesariamente que el desarrollo de la IA se vaya a desacelerar. La demanda de esta tecnología sigue creciendo, tanto en la industria como en la investigación, y creo difícilmente cambiará por la salida de una persona.

Desde mi perspectiva, el mayor problema es la dependencia tecnológica. Actualmente, gran parte del desarrollo de la IA se sustenta en procesadores, plataformas de software y servicios en la nube ofrecidos por un número reducido de empresas. Los cambios en sus

precios, disponibilidad o condiciones de acceso podrían afectar directamente la capacidad de innovar de empresas, universidades e incluso países.

En Chile tenemos una situación interesante. Según el Índice Latinoamericano de Inteligencia Artificial (ILIA) 2026, lideramos la región en IA y destacamos por nuestra producción científica. Sin embargo, Chile concentra apenas el 2.1% de las GPU identificadas en los clústeres de cómputo analizados, mientras Brasil alcanza el 87.7%.

Tenemos investigadores y profesionales altamente capacitados, pero necesitamos mejorar las condiciones para que ese talento pueda desarrollar tecnología a mayor escala.

En esta línea, iniciativas como Latam-GPT, liderada por CENIA en colaboración con instituciones de la región, son importantes porque muestran que también podemos participar en el desarrollo de soluciones de IA que consideren nuestra propia realidad.

Independientemente de lo que suceda con Nvidia, la inteligencia artificial seguirá teniendo un impacto creciente en áreas como la salud, la educación y la industria. Para Chile, el desafío está en fortalecer la investigación, ampliar el acceso a recursos computacionales y promover mecanismos para una mayor y mejor colaboración entre universidades, empresas y Estado. No se trata de competir con Nvidia ni de desarrollar todo desde cero, sino de procurar generar capacidades propias que nos permitan participar activamente en los avances tecnológicos de los próximos años.