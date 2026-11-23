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Muy buenos días, lectoras y lectores de Aquí Valparaíso. Espero que estén comenzando la semana con el pie derecho. Quienes aún deben seguir medios complicados son los encargados de la XIII Bienal Internacional de Arte de Valparaíso, después de que el municipio desvinculara a la directora Rocío Douglas.

En esta edición:

El diputado Javier Olivares (PDG) reconoció omisiones en sus declaraciones patrimoniales y anunció que incorporará otros cuatro inmuebles: tres en Estados Unidos y uno en Viña del Mar. La corrección, solicitada por la Cámara, elevará su patrimonio declarado a US$6,3 millones, según el parlamentario. Olivares atribuyó las omisiones iniciales a una mala asesoría del PDG.

En los últimos días, comunidades educativas de 13 establecimientos de Valparaíso se movilizaron en contra de los recortes de personal que ha realizado el Servicio Local de Educación Pública. El Colegio de Profesores estima que al menos 200 trabajadores se han visto afectados.

La crisis financiera de la alcaldesa de Quilpué, Carolina Corti (RN), se agudiza: seis concejales rechazaron una modificación presupuestaria de $333 millones, poniendo en riesgo el pago de sueldos de diciembre de 186 trabajadores a contrata. Mientras los funcionarios se mantienen en paro, Contraloría analiza las denuncias por el eventual incumplimiento del límite legal de gasto.

Espacio La Compañía deberá abandonar el exnoviciado jesuita en julio de 2027, tras la no renovación de su comodato. El centro cultural, que recibe hasta 6.000 visitantes anuales, ha acogido conciertos, teatro y exposiciones, además de impulsar obras de restauración patrimonial. Sus administradores buscan otra sede.

El Parque Cultural de Valparaíso exhibe hasta el 6 de diciembre Matta: memorias de guerra, la mayor muestra de obras del artista realizada en Chile. Reúne 211 piezas gráficas, algunas inéditas, que recorren seis décadas de trayectoria y abordan la guerra, los autoritarismos y la memoria histórica.

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De $95 millones a US$6,3 millones: la corrección en la declaración de patrimonio del diputado Olivares (PDG)

De acuerdo con un reporte de la plataforma de transparencia EstadoClaro, el diputado del Partido de la Gente (PDG), Javier Olivares, declaró en abril de 2026 un patrimonio $2 mil millones más alto que el informado en agosto de 2025, cuando era candidato.

Según explicaron desde su equipo, esta omisión se explica porque “el diputado realizó una declaración incompleta al momento de ser candidato, debido a que tuvo una mala asesoría por parte del Partido. Esta se corrigió cuando salió electo, ya que obtuvo una asesoría completa del Congreso Nacional. El diputado no aumentó su patrimonio, este es anterior a ser candidato”.

“El diputado tiene que corregir su segunda declaración. Está en plazo aún”, agregaron.

La primera declaración. En la declaración de intereses y patrimonio que realizó cuando era candidato, el 19 de agosto de 2025, Olivares informó un patrimonio neto de $95.833.530 en base a tres bienes: un inmueble en Limache adquirido el 30 de marzo de 2007, con un avalúo fiscal de $5.833.530; cuotas de fondos mutuos en Banchile por $50.000.000 y un automóvil Mercedes Benz C300 del año 2023, avaluado en $40.000.000.

La segunda declaración. Luego, en la declaración efectuada el 10 de abril de 2026 (30 días después de asumir) y registrada con el cargo de diputado ante la Cámara de Diputadas y Diputados, reportó los mismos tres bienes de 2025, pero agregó otros diez que no estaban en su informe de candidato, entre ellos, tres propiedades en Estados Unidos.

De acuerdo con la segunda declaración, todos los bienes fueron adquiridos o inscritos antes del 19 de agosto de 2025 y alcanzan, sumando un ahorro previsional voluntario en AFP Capital por $12.000.000, los $2.129.179.801.

La corrección de la segunda declaración fue solicitada por el secretario general de la Cámara, Miguel Landeros, informó Olivares a Aquí Valparaíso. La solicitud, recuerda, fue realizada en septiembre, y en la rectificación agregará dos propiedades más en EE.UU., un terreno en EE.UU. y un departamento en Viña del Mar, que compró en marzo. Los bienes en Estados Unidos también fueron adquiridos previo a que asumiera como parlamentario, asegura.

De esta forma, dice, su patrimonio se incrementará en “unos US$3,2 millones”, alcanzando, en total, “los US$6,3 millones”.

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SLEP Valparaíso desvincula a funcionarios por sostenibilidad financiera: Colegio de Profesores cifra en 200 los afectados

El lunes pasado, trabajadores y apoderados de la escuela Jorge Alessandri, ubicada en el cerro San Roque de Valparaíso, se manifestaron afuera del establecimiento en contra del administrador del Servicio Local de Educación Pública (SLEP), pues “ha decidido sacar de la escuela a la mitad de la planta de profesores, eliminar los apoyos a los estudiantes con necesidades educativas especiales y descabezar el equipo directivo”, plantearon.

Posteriormente, volvieron a protestar afuera del SLEP y el jueves, mientras la Sala del Senado tramitaba la Ley de Presupuestos 2027, las comunidades educativas de otros 12 liceos se movilizaron en oposición a los recortes y en defensa de los trabajadores del SLEP “que han sido notificados para ser despedidos”, informó el Sindicato Unitario de Trabajadoras y Trabajadores de la Educación (SUTE) de Valparaíso a través de un comunicado.

“De acuerdo a las proyecciones que tenemos desde el Colegio de Profesoras y Profesores Regional Valparaíso-Aconcagua son más de 200” los funcionarios afectados, informó a Aquí Valparaíso el nuevo presidente electo, Jorge Briones. “Lamentablemente, el SLEP no ha sido transparente con la información, haciendo mucho más complejo el escenario”, agregó.

El SLEP Valparaíso no entregó una cifra exacta de profesionales desvinculados. Sí señaló que la “adecuación de dotación” está en proceso y que refiere a docentes y asistentes de la educación a quienes no ha renovado contratos o reemplazos. “Estas medidas responden a la necesidad de abordar una situación estructural que se ha postergado durante años” y apunta a “garantizar la sostenibilidad financiera del Servicio y asegurar una gestión responsable y eficiente de los recursos públicos”, indicó.

Estos ajustes buscan regularizar el superávit de asistentes de la educación, funcionarios para jardines infantiles y horas pedagógicas que se arrastran desde hace años, explicaron.

Este proceso no tiene relación con la discusión presupuestaria, aclaró también el SLEP: “Por el contrario, tienen su origen en desequilibrios estructurales que anteceden al traspaso de la administración municipal y que se han visto profundizados por una tendencia sostenida de disminución de la matrícula e incremento de la dotación durante más de una década, variable que incide directamente en el financiamiento del sistema educativo”.

“Frente a este escenario, el SLEP Valparaíso tiene la responsabilidad de adoptar decisiones que, aunque complejas, resultan necesarias para avanzar hacia una educación pública financieramente sostenible, institucionalmente fortalecida y, por sobre todo, centrada en el derecho de las y los estudiantes a recibir una educación de calidad”, señaló.

Para el SUTE, sin embargo, el “despido masivo de funcionarios, la disminución de la atención del PIE (Programa de Integración Escolar), la no contratación de reemplazos, la precarización de las condiciones de trabajo, la falta de recursos para pagar los sueldos y las cotizaciones previsionales” provocará “bajos resultados académicos, colapso del personal y la migración de estudiantes a establecimientos particulares subvencionados”.

Un mensaje de la PUCV

Estudiantes PUCV aportan soluciones creativas para promover movilidad sostenible en cerros patrimoniales de Valparaíso

En colaboración con la Municipalidad, alumnos de primer año de Publicidad elaboraron propuestas de comunicación estratégica para incentivar que los visitantes dejen sus vehículos en el plan de la ciudad y recorran los cerros Alegre y Concepción a pie o en ascensores.

Vincular los conocimientos adquiridos en el aula con los desafíos del territorio fue el objetivo de una experiencia desarrollada por estudiantes de primer año de la carrera de Publicidad de la PUCV, perteneciente al Programa Interdisciplinario de Formación Profesional (PIFP), quienes trabajaron junto al Departamento de Turismo de la Municipalidad de Valparaíso en la elaboración de propuestas comunicacionales y campañas creativas para promover una movilidad más sostenible en los cerros Alegre y Concepción.

La iniciativa tuvo como desafío abordar la congestión vehicular que afecta a ambos sectores mediante la campaña municipal “Tu auto abajo, tú al cerro”, que busca incentivar que los visitantes estacionen sus vehículos en Plaza Sotomayor o Plaza Cívica y opten por subir caminando o utilizando los tradicionales ascensores, contribuyendo así al resguardo de la calidad de vida de los residentes y del patrimonio urbano.

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“Supera el límite legal”: concejales de Quilpué rechazan propuesta de Corti y 186 trabajadores arriesgan sueldo de diciembre

Sigue la crisis financiera en la Municipalidad de Quilpué y ahora amenaza con dejar sin sueldos en diciembre a 186 funcionarios a contrata. El 18 de noviembre, seis de los ocho concejales rechazaron una nueva modificación presupuestaria por $333 millones solicitada por la alcaldesa Carolina Corti (RN), argumentando que la propuesta supera el límite legal del 40% establecido para este tipo de gastos. En respuesta, los trabajadores se tomaran el edificio consistorial durante tres días y este lunes continúan en paro indefinido.

El principal conflicto radica en las diferencias sobre el cálculo del gasto municipal para el personal a contrata. Según el concejal Renzo Aranda (DC), la alcaldesa sostiene que actualmente alcanza el 39,7%, mientras que los seis ediles que rechazaron la modificación estiman que alcanza aproximadamente un 48%. En un comunicado conjunto, los concejales advirtieron que la aprobación de los $333 millones elevaría el porcentaje hasta un 51,5%, poniendo además en riesgo el proceso de elaboración de la nueva planta municipal.

“Yo no veo mucha salida si es que la propuesta de la alcaldesa sigue incumpliendo la norma y traspasando el límite legal”, señaló Aranda, quien considera que “lo más probable” es que los trabajadores se queden sin sueldo en diciembre.

La controversia llegó a la Contraloría Regional de Valparaíso. Según informó El Mercurio de Valparaíso, el diputado Nelson Venegas (PS) y los concejales Francisco Villegas (Ind-PP) y Paula Castro (Ind-FA) se reunieron con la contralora regional, María Soledad Pérez, para plantearle sus inquietudes sobre la ejecución presupuestaria municipal. Aranda explicó que esperan un pronunciamiento del organismo fiscalizador que permita aclarar las diferencias en los cálculos. Consultada por Aquí Valparaíso, la Contraloría informó que “se están analizando las presentaciones”.

Desde el municipio aseguraron que existen los recursos para pagar los sueldos de diciembre, pero que no se ha conseguido aprobar la modificación presupuestaria necesaria para utilizarlos. También señalaron que la dificultad refiere únicamente a diciembre y que el presupuesto 2027 permite financiar las remuneraciones desde enero. Ahora Corti prepara una nueva propuesta para el concejo que contemplaría un porcentaje de gasto del 41,9%, lo cual se ajustaría a la normativa.

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Espacio La Compañía cerrará en 2027: “Estamos en shock y muy defraudados”

El Espacio La Compañía de Valparaíso dejará de funcionar como centro cultural en el antiguo noviciado jesuita de calle Eusebio Lillo (barrio El Almendral) en julio de 2027, luego de que la Fundación Educacional Alonso Ovalle comunicara su decisión de no renovar el contrato de comodato que mantiene desde 2020 con Puka Patrimonio y Arquitectura SpA, entidad encargada de administrar el recinto. Según informó su director, Rodrigo Puentes, la congregación jesuita destinará las instalaciones a un nuevo proyecto religioso y educacional, del cual no le entregaron mayores antecedentes.

La decisión fue comunicada mediante una carta del 29 de octubre de 2026. El documento establece que el comodato tiene una duración de siete años, contados desde el 24 de julio de 2020, y contempla renovaciones por períodos de dos años, salvo aviso contrario. “El contrato se extingue el 24 de julio de 2027”, señala la misiva.

De esta manera, el Espacio La Compañía –tal como lo conocemos– llegará a su fin. Y también el acceso público a este conjunto patrimonial, ubicado a los pies del cerro Larraín y que comprende una iglesia neoclásica (1901) declarada Monumento Nacional (2003), la antigua residencia jesuita, un jardín interior de más de 388 m2 y una ladera verde de más de 4.000 m2.

El proyecto permitió recuperar y abrir este espacio a la comunidad mediante actividades artísticas, educativas y de difusión patrimonial: además de exposiciones de artes visuales, obras de teatro y conferencias sobre patrimonio, el espacio ha acogido conciertos de artistas como el pianista Roberto Bravo, lanzamientos de libros de arquitectura y recorridos abiertos a la comunidad durante el Día de los Patrimonios.

En conversación con Aquí Valparaíso, Puentes lamentó la decisión y explicó que, aunque la intención original era desarrollar un proyecto cultural a diez años, deberán abandonarlo antes de tiempo. “Gran parte del proyecto tiene que ver con el espacio. Estamos en shock y muy defraudados. Es una pena”, afirmó. Según detalló, el centro recibe entre 5.000 y 6.000 visitantes anuales, obtuvo un reconocimiento del Consejo de Monumentos Nacionales en 2024 y se ha adjudicado tres Fondos del Patrimonio Cultural para mejorar el inmueble.

Entre las intervenciones realizadas destaca la reposición del cielo de la nave central de la iglesia, ejecutada en 2022 con $70 millones de financiamiento público, que permitió mejorar sus condiciones acústicas para conciertos. En esta línea, mañana martes a las 19:30 horas se inaugurarán las obras de emergencia de restauración de la fachada del exnoviciado, financiadas por el Fondo del Patrimonio Cultural 2025.

Pese al término del comodato, los administradores buscan dar continuidad al proyecto cultural en otro inmueble patrimonial de Valparaíso, que –por cierto– ya no llevará el nombre de “Espacio La Compañía”. Puentes adelantó que están cerrando un nuevo contrato de comodato para concretar el traslado.

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Matta desembarca en el Parque Cultural de Valparaíso con exposición de más de 200 obras

Más de 200 obras, entre las que se cuentan grabados y dibujos que recorren seis décadas de trayectoria de Roberto Matta (1911-2002), contempla la exposición Matta: memorias de guerra, inaugurada el jueves pasado en el Parque Cultural de Valparaíso (PCdV) y que estará disponible hasta el 6 de diciembre.

Se trata de la mayor exhibición de obras del artista nacional expuestas en Chile y es una de las actividades destacadas de la quinta edición del Circuito Matta Patrimonial, iniciativa que, desde 2022, celebra el natalicio del creador y que por primera vez sale de Santiago.

Matta: memorias de guerra reúne 211 obras de artes gráficas de Matta, Premio Nacional de Artes (1990), realizadas entre 1943 y 2002. Litografías, aguafuertes, aguatintas, punta seca, serigrafías, dibujo y grabados al carborundum, algunos de ellos inéditos, son parte de la exhibición, que incluye obras de gran formato y carpetas de grabados en pequeño y mediano formato, entre las cuales destacan las series La Araucana (1978), Hom’mere (1974 a 1985) y Un soleil un Viet-nam (1967).

La exposición, que cuenta con la curaduría de Justo Pastor Mellado, aborda temáticas como la guerra y los totalitarismos, los procesos históricos latinoamericanos y la interpelación a la conciencia y el cosmos interior. Las obras son parte del fondo de la Fundación Tarquinia, que posee la mayor colección de obra gráfica de Matta en el mundo, con más de mil piezas.

La muestra Matta: memorias de guerra podrá ser visitada en toda su extensión hasta el 6 de diciembre en la Galería de Artes Visuales, ubicada en el 3º nivel del Edificio de Difusión. Estará abierta de martes a domingo, de 10:00 a 18:30 horas. El acceso será liberado para estudiantes universitarios, personas con discapacidad más acompañante y personas mayores. La entrada general es de $1.000 para chilenos y de $3.000 para extranjeros.

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