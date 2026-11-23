El exembajador y consejero del Centro de Estudios Internacionales de la Universidad Católica, Pablo Cabrera, cuestionó la aprobación de Chile del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR) en la Organización de Estados Americanos (OEA), advirtiendo que su utilización para enfrentar el narcotráfico podría generar dificultades con la institucionalidad judicial chilena.

En entrevista con Al Pan Pan de El Mostrador, el diplomático calificó de “sorprendente” la decisión y planteó que su objetivo sería otorgar respaldo multilateral al Escudo de las Américas, iniciativa política impulsada por Estados Unidos.

“Me pareció sorprendente. Creo que el TIAR es un tratado de 1947 (…) en el cual se conformó el TIAR como tratado, se firmó como tratado en un contexto totalmente distinto al actual”, señaló.

Cabrera explicó que el acuerdo fue concebido durante la Guerra Fría para responder a amenazas militares y vulneraciones territoriales, no para abordar fenómenos de delincuencia organizada.

“Era para temas de, justamente, vulnerabilidad territorial, que eran no temas policiales, o temas delincuenciales, como hoy en día estaría convocándose”, sostuvo.

En ese sentido, advirtió que recurrir al tratado para enfrentar amenazas vinculadas al crimen organizado implica modificar el alcance original del instrumento.

“Creo que esto altera un poco la institucionalidad de la región, sobre todo poniendo este tema a nivel de temas de delincuencia. Hay un salto conceptual del tema del TIAR”, afirmó.

El exembajador reconoció que actualmente existen nuevas amenazas y contextos internacionales, pero consideró que la decisión responde también a un propósito político relacionado con la articulación regional promovida por Washington.

“Tiene el objetivo, creo yo, de darle un anclaje a una configuración política, un anclaje multilateral a una agrupación política o declaración política como es el Escudo de las Américas”, explicó.

Consultado sobre si esto significaba entregar el soporte institucional que necesitaba dicha iniciativa, respondió: “Exactamente”.

Cabrera también manifestó preocupación por las consecuencias que podría tener equiparar delitos como el narcotráfico con amenazas militares o actos de terrorismo internacional, especialmente considerando las categorías contempladas en la legislación chilena.

“Nuestra institucionalidad judicial no considera el concepto de narcoterrorismo. Entonces llevar el narcotráfico y llevar la delincuencia a equipararla con actos de inviolabilidad territorial por invasión o por actos de terrorismo internacional, creo que tiene complejidad en cuanto a que puede chocar con la institucionalidad judicial chilena”, sostuvo.

Por ello, el exembajador llamó a examinar las implicancias jurídicas de utilizar el TIAR para enfrentar este tipo de delitos.

“Pongo un ojo de alerta en cuanto a las complicaciones que puede traer una discusión sobre esta naturaleza”, concluyó.