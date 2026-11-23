La senadora del Frente Amplio por la Región del Maule, Beatriz Sánchez, cuestionó la aprobación de la autorización de endeudamiento solicitada por el Gobierno de José Antonio Kast durante la discusión del Presupuesto 2027, que contó con votos de parlamentarios del Partido Comunista, el PPD y la Democracia Cristiana.

En entrevista con Al Pan Pan de El Mostrador con Mirna Schindler, la parlamentaria expresó su desacuerdo con la decisión de sectores de la oposición de respaldar la propuesta impulsada por el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, que contempla una autorización de endeudamiento por US$25.600 millones.

“Yo lamento mucho que la deuda se haya aprobado finalmente”, afirmó Sánchez, quien advirtió que la medida se produce en un escenario económico complejo y mientras el Ejecutivo mantiene una política de reducción del gasto público.

“Este va a seguir siendo un presupuesto de recortes, un presupuesto mínimo, para un momento muy complejo de Chile, con un alto desempleo y un momento económico muy delicado para las personas. Eso no cambia”, sostuvo.

La senadora también cuestionó la magnitud del endeudamiento solicitado por Hacienda, al que calificó como el más alto de la última década.

“Y al mismo tiempo Chile toma una deuda gigantesca, la más alta en la última década, que son 25.600 millones de dólares, que creo que es un riesgo para Chile en la circunstancia en que estamos”, señaló.

Consultada por las diferencias dentro de la oposición, luego de que parlamentarios del PC, PPD y DC respaldaran la autorización, Sánchez explicó que su colectividad había definido previamente una postura contraria a la iniciativa.

“Nosotros lo habíamos definido como Frente Amplio, y que la deuda o votar a favor de la deuda era una línea roja”, indicó.

En ese sentido, reconoció que la votación dejó en evidencia una discrepancia política entre las colectividades opositoras, aunque recordó que la discusión presupuestaria todavía no concluye.

“Yo creo que no es menor. Lo digo muy responsablemente, creo que no es menor. Creo que tenemos una diferencia política. El presupuesto sigue tramitándose, va a pasar a una tercera instancia. Yo lamento mucho que la deuda se haya aprobado finalmente”, afirmó.

Sánchez insistió en que su rechazo no responde a una oposición general al endeudamiento público, sino a las condiciones en que el Gobierno está solicitando esos recursos.

“No es un fetiche de que no vamos a aprobar la deuda, sino que está en un contexto donde uno es la deuda más alta que se pide en los últimos diez años”, explicó.

Finalmente, la parlamentaria vinculó la solicitud de endeudamiento con la orientación económica del Ejecutivo y cuestionó la falta de apertura para discutir alternativas.

“Y finalmente, un endeudamiento para Chile porque no les alcanza la plata, porque eso es finalmente, si uno hace este tren, básicamente por una mirada muy ideológica de cómo se manejan las finanzas públicas, sin que haya en ningún espacio una apertura, una conversación más de fondo”, sostuvo.