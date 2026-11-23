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¡Muy buenos días, Coquimbo! Comenzamos este lunes 23 de noviembre con una nueva edición de Aquí Coquimbo, nuestro espacio para mirar un poco más allá de los titulares y conocer las historias, decisiones y acontecimientos que están marcando la actualidad regional.

Noviembre comienza a despedirse y, mientras la región se prepara para la llegada del verano y el cierre del año, la contingencia no da tregua. Esta semana ponemos la atención en temas que van desde las responsabilidades detrás de problemas que afectan a nuestras comunidades hasta los desafíos del turismo y la gestión pública.

Como siempre, gracias por acompañarnos, por leernos y por ser parte de esta comunidad que sigue creciendo semana a semana.

¡Que tengan un excelente lunes y una gran semana!

El sueño de la casa propia terminó convertido en una pesadilla para una familia de La Serena. Tres inundaciones consecutivas, millonarias pérdidas y un niño de cinco años que teme cuando comienza a llover son parte de una historia que ahora llegó a tribunales. Una demanda por casi $197 millones apunta a fallas en la construcción y evacuación de aguas lluvias de un conjunto habitacional, poniendo bajo cuestionamiento las responsabilidades de empresas privadas y organismos públicos.

Abordamos también una preocupante situación sanitaria que quedó al descubierto en Coquimbo y encendió las alertas por su cercanía con un establecimiento de educación parvularia. Un informe de la autoridad sanitaria advierte sobre riesgos a menos de 100 metros de un jardín infantil, generando interrogantes sobre las condiciones del entorno y la exposición de niños y trabajadores.

La Fiesta Nacional del Sol, en San Juan, Argentina, volvió a convocar a distintas delegaciones de la Región de Coquimbo. Autoridades regionales, representantes municipales y organismos vinculados al turismo y desarrollo productivo cruzaron la cordillera con una agenda de promoción, reuniones y acercamientos comerciales. Pero más allá de las actividades protocolares, también están los recursos públicos involucrados: más de $35 millones en contratos adjudicados para espacios promocionales y una interrogante que siempre resulta pertinente: ¿qué resultados concretos dejará esta participación?

Finalmente, te contamos cómo el verano se acerca rápidamente, pero las huellas del invierno todavía permanecen en el borde costero de La Serena. Residuos acumulados, sectores afectados por los últimos sistemas frontales y trabajos de reparación forman parte del panorama previo a una de las temporadas más importantes para el turismo regional. Actualmente se intervienen cerca de tres kilómetros de playas al norte del Faro Monumental, en una carrera contra el calendario para recuperar estos espacios y recibir en mejores condiciones a residentes y visitantes.

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¡Comenzamos!

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Tres inundaciones consecutivas: millonaria demanda pone bajo la lupa a inmobiliaria, constructora y Serviu

Lo que comenzó como el sueño de una casa propia terminó convirtiéndose en una pesadilla para una familia de La Serena. Tres inundaciones consecutivas, cuantiosas pérdidas materiales y el temor permanente de volver a vivir una emergencia llevaron a los afectados a emprender acciones legales contra las empresas e instituciones que, según denuncian, no adoptaron las medidas necesarias para evitar el desastre.

Se trata de una demanda de indemnización de perjuicios por $196.756.900, interpuesta por el abogado Rodrigo Valdivia Briceño, en representación de Alejandro Layana Salinas y Viviana Pérez López, quienes junto a su hijo de cinco años sufrieron las consecuencias de las inundaciones registradas los días 19, 20 y 21 de julio de 2026 en el loteo Mirador de La Hacienda en La Serena.

La acción judicial está dirigida contra Inmobiliaria Delca Limitada, Constructora Cadel Limitada, el Serviu de la Región de Coquimbo y la Asociación de Canalistas del Canal Bellavista. También incluye a la Municipalidad de La Serena, en el marco de las responsabilidades que los demandantes buscan establecer ante la justicia.

Uno de los aspectos más preocupantes expuestos en la demanda apunta a las condiciones en que fueron construidas las 130 viviendas del conjunto habitacional, emplazado junto al Canal Bellavista.

Según los antecedentes presentados, el proyecto inmobiliario no contemplaba obras suficientes de protección frente a eventuales desbordes del canal. A ello se suma un cuestionado sistema de evacuación de aguas lluvias que descarga precisamente en el mismo cauce, sin mecanismos que impidan el retorno del agua cuando aumenta su nivel.

Los demandantes sostienen que estas condiciones habrían contribuido directamente a las inundaciones que afectaron sus viviendas, poniendo en entredicho las responsabilidades de la inmobiliaria, la constructora y los organismos encargados de revisar y aprobar las obras.

En particular, la presentación judicial cuestiona al Serviu regional por haber aprobado un sistema de evacuación cuya única salida desemboca en el canal Bellavista, sin exigir, según la parte demandante, medidas adicionales de seguridad.

La Asociación de Canalistas, en tanto, es cuestionada por presuntas omisiones en las labores de conservación, vigilancia y resguardo del cauce.

Una familia marcada por las inundaciones

Más allá de las responsabilidades técnicas, el caso revela las consecuencias humanas de una emergencia que, según los afectados, pudo haberse evitado.

La familia había adquirido su vivienda nueva en 2023, mediante ahorros personales y un crédito hipotecario que continúa pagando. Sin embargo, durante tres días consecutivos vio cómo el agua y el barro ingresaban a su hogar, provocando daños en pisos, muros, muebles y electrodomésticos.

La situación obligó a evacuar junto a su hijo de cinco años, quien, de acuerdo con la demanda, todavía experimenta temor cuando escucha llover.

El abogado patrocinante, Rodrigo Valdivia Briceño, advirtió que el problema está lejos de encontrarse resuelto.

“Las inundaciones de julio no fueron un accidente que ya pasó. Son un riesgo que sigue latente: el canal sigue ahí, el sistema sigue descargando en él y no se ha hecho ni una sola obra”, sostuvo.

La demanda contempla indemnizaciones por reparación de la vivienda, pérdida de bienes, gastos médicos, desvalorización del inmueble y daño moral de los integrantes de la familia, por un monto total cercano a los $197 millones.

Pero la acción judicial no se limita a exigir compensaciones económicas. También solicita que la inmobiliaria y la constructora ejecuten las obras de protección y mitigación necesarias para impedir que una nueva crecida del canal vuelva a inundar la propiedad.

“No pedimos solo una indemnización. Pedimos que se construyan las obras que debieron hacerse desde el principio, antes de que esta familia tenga que volver a evacuar a su hijo”, enfatizó el abogado Valdivia.

El caso abre nuevamente el debate sobre las condiciones de seguridad de los proyectos inmobiliarios construidos en sectores cercanos a canales de regadío y las responsabilidades de quienes diseñan, ejecutan y supervisan estas obras.

Por ahora, las acusaciones y responsabilidades deberán ser determinadas por la justicia. Mientras tanto, para esta familia de La Serena, la principal preocupación sigue siendo la misma: que una nueva lluvia vuelva a transformar su hogar en una zona de emergencia.

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Informe de Salud revela grave riesgo sanitario a menos de 100 metros de jardín infantil de Coquimbo

Fiscalizaciones oficiales constataron derrames de aguas servidas, presencia de material fecal y graves deficiencias en una planta de tratamiento cercana al jardín infantil Rinconcito, en Pan de Azúcar. La autoridad sanitaria inició un sumario y advirtió sobre los riesgos para la comunidad.

Una preocupante situación sanitaria que involucra el entorno del jardín infantil y sala cuna Rinconcito, perteneciente a Fundación Integra, quedó al descubierto en informes oficiales de la Seremi de Salud de Coquimbo, remitidos a la Cámara de Diputados durante 2026.

Los antecedentes revelan que el establecimiento educacional, ubicado en la localidad de Cerrillos, sector Pan de Azúcar, se encuentra a menos de 100 metros de una planta de tratamiento de aguas servidas que presenta graves deficiencias operacionales y reiterados episodios de colapso.

Durante una fiscalización realizada el 24 de abril, la autoridad sanitaria constató que la planta estaba fuera de operación, con bombas y sistemas de aireación sin funcionar, ausencia de desinfección y aguas servidas expuestas en la superficie.

La situación volvió a quedar en evidencia el 27 de agosto, cuando una nueva inspección detectó acumulación y derrames de aguas servidas, deficiencias de mantenimiento y sistemas de riego abastecidos con efluentes contaminados.

En su informe del 1 de septiembre, la Seremi de Salud advirtió que estos hechos constituían un riesgo sanitario inminente para la población, especialmente preocupante por la cercanía del jardín infantil, una cancha deportiva y sectores residenciales.

Un problema que se arrastra desde 2017

Los antecedentes oficiales establecen que las fallas de la planta comenzaron en 2017, generando sucesivos episodios de contaminación y malos olores. Incluso, en julio de 2025, la autoridad declaró el sector como zona de riesgo sanitario.

Rosa Aguilera, vecina de el sector, que entregó algunos antecedentes a Aquí Coquimbo señaló su preocupación: “Es un tema que preocupa: los olores, lo peligroso que es para la salud. Esto viene de hace tiempo, ojalá ahora se pongan las pilas y arreglen esto por el bien de todos los vecinos y sobre todo de los niños”, explicó.

Producto de las nuevas fiscalizaciones, Salud inició un sumario sanitario contra el Comité de Allegados Cerrillo Joven de Coquimbo, responsable de la instalación, y solicitó antecedentes al municipio sobre las gestiones destinadas a solucionar definitivamente el problema.

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Autoridades de Coquimbo se despliegan en San Juan, Argentina: las actividades y gastos detrás del viaje

La Región de Coquimbo volvió a marcar presencia en la Fiesta Nacional del Sol, uno de los principales eventos culturales y turísticos de la provincia argentina de San Juan, que se desarrolló entre el 19 y el 22 de noviembre. Esta vez, la participación consideró distintas delegaciones de autoridades, organismos públicos y representantes del sector productivo, con el objetivo de fortalecer las relaciones binacionales y atraer a visitantes argentinos, de cara a la próxima temporada estival.

La presencia regional fue encabezada por el gobernador Cristóbal Juliá, quien durante el viernes 20 de noviembre sostuvo un encuentro protocolar con su par de San Juan, Marcelo Orrego. En la actividad participaron también representantes diplomáticos y autoridades municipales chilenas.

Junto al gobernador viajaron los consejeros regionales Pedro Valencia, Juan Barraza y Paola Cortés, cuya participación fue aprobada por el Consejo Regional el pasado 27 de octubre, en una votación que registró diez votos favorables, dos rechazos y cinco abstenciones.

Más allá de la tradicional promoción turística, la agenda incluyó encuentros con autoridades argentinas, reuniones con empresas mineras y conversaciones sobre conectividad internacional, particularmente en torno al Paso de Agua Negra.

Más de $35 millones en espacios promocionales

Uno de los aspectos que destacó de la participación regional corresponde a los recursos destinados a la instalación y operación de espacios de promoción en el evento.

De acuerdo con antecedentes de las licitaciones públicas, la Municipalidad de Coquimbo adjudicó un contrato por $16.800.000 para servicios de arriendo de espacio, producción, logística, seguridad y difusión en medios destinados a promocionar los atractivos de la comuna.

Por su parte, la Corporación Regional de Desarrollo Productivo (CRDP) adjudicó $18.266.500 para la instalación y operación de un stand, orientado a difundir las potencialidades turísticas, productivas y exportadoras de las 15 comunas de la Región de Coquimbo.

Ambas contrataciones suman $35.066.500, monto que corresponde específicamente a los servicios adjudicados y que no representa necesariamente el costo total de la participación regional, considerando eventuales gastos adicionales por traslados, alojamiento y viáticos.

Turismo, minería y Paso de Agua Negra

Otra parte de la delegación estuvo integrada por representantes de Sernatur y de la CRDP, entre ellos la directora regional de Turismo, Angélica Funes, y el gerente de la corporación, Francisco Aguirre.

Durante su visita, ambos participaron junto al gobernador Juliá en una entrevista con medios argentinos, momento en el que abordaron las oportunidades de integración turística y económica.

Entre los principales temas apareció la necesidad de avanzar hacia una mayor disponibilidad del Paso de Agua Negra, así como las posibilidades de vincular proveedores mineros de Coquimbo con proyectos de inversión de San Juan.

La participación en la Fiesta del Sol también buscó aprovechar la cercanía del verano para posicionar las playas, valles y otros atractivos regionales entre los turistas argentinos.

En paralelo a las actividades de la Fiesta Nacional del Sol, el alcalde de Coquimbo y presidente de la Asociación de Municipalidades de la Región, Ali Manouchehri, participó en el I Encuentro de Diálogo Intermunicipal y Gestión del Riesgo Climático, desarrollado en la Universidad Nacional de San Juan.

La instancia reunió a autoridades municipales y académicas de ambos países para intercambiar experiencias sobre prevención de emergencias, fenómenos climáticos extremos y los efectos de El Niño.

Durante la jornada, Manouchehri destacó la importancia de fortalecer la cooperación binacional y compartir la experiencia de la Región de Coquimbo en la gestión de desastres naturales. El encuentro también permitió abordar una agenda conjunta en materias de conectividad, desarrollo económico y preparación frente al cambio climático.

Un mensaje de la U.Central

Región de Coquimbo conecta a Iberoamérica en torno a los desafíos de la educación del siglo XXI

La Universidad Central sede Región de Coquimbo junto a la Universidad del Alba fueron anfitrionas y organizadoras del XX Encuentro Iberoamericano de Educación (EIDE 2026), una instancia internacional que convocó a académicos, investigadores y especialistas de distintos países para analizar los desafíos y las transformaciones que enfrenta la educación en el siglo XXI.

El programa contempló charlas, ponencias y la presentación de más de 210 trabajos académicos, evaluados por comisiones conformadas por especialistas internacionales Estas actividades propiciaron el intercambio de experiencias, la reflexión y el análisis d nuevas perspectivas para el desarrollo educativo.

La realización de este encuentro reafirmó el compromiso de ambas casas de estudio con la internacionalización y la generación de conocimiento, al mismo tiempo que proyectó a la Región de Coquimbo como un escenario relevante para el diálogo académico, la investigación y la cooperación entre instituciones de Iberoamérica.

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Contra el tiempo: La Serena busca recuperar sus playas antes de la llegada del verano

A pocas semanas del inicio de la temporada de verano, La Serena comienza a preparar uno de sus principales atractivos turísticos: sus playas. Sin embargo, las consecuencias de los últimos sistemas frontales todavía son visibles en distintos puntos del borde costero, donde la acumulación de residuos y el material arrastrado por las lluvias ha obligado a intensificar las labores de recuperación.

Actualmente, los trabajos se concentran en aproximadamente tres kilómetros de playa ubicados al norte del Faro Monumental, donde se realizan faenas de limpieza, despeje y retiro de residuos mediante maquinaria y cuadrillas municipales.

La recuperación no ha sido sencilla. En algunos sectores, la cantidad de material acumulado requiere intervenciones por etapas e incluso trabajos manuales de rastrillaje, lo que ha dificultado avanzar con mayor rapidez.

La alcaldesa de La Serena, Daniela Norambuena, reconoció que todavía existen zonas afectadas por el último sistema frontal, aunque aseguró que se mantienen los trabajos para mejorar las condiciones del borde costero.

“Estamos trabajando a toda marcha para recuperar nuestras playas y tener un borde costero en mejores condiciones de cara al verano. Sabemos que todavía hay sectores afectados por el último sistema frontal y por eso estamos desplegando un trabajo permanente, con maquinaria y equipos municipales, pero también con especial cuidado de nuestro medioambiente, respetando las zonas de nidificación de aves y protegiendo nuestro humedal”, señaló.

No solo limpieza de playas

Las intervenciones también consideran el mejoramiento de distintos espacios e instalaciones del borde costero, entre ellos la mantención de palmeras, la reparación de veredas, el retiro de juegos infantiles deteriorados para su posterior recambio y el repintado de señaléticas viales y ciclovías.

A estas acciones se suma la reparación y renovación de pasarelas, infraestructura especialmente relevante para facilitar el acceso de residentes y turistas a las playas.

Los trabajos se desarrollan mientras continúa la ejecución del proyecto de recuperación y conservación integral del borde costero, iniciativa que busca mejorar progresivamente las condiciones de este importante espacio público.

Con la llegada del verano cada vez más cerca, el desafío será avanzar en la recuperación de los sectores afectados y lograr que las playas de La Serena reciban a residentes y visitantes en mejores condiciones, en una temporada clave para la actividad turística y comercial de la capital regional.

Si tienes algún comentario, duda o información que quieras compartir, puedes escribirme a aquicoquimbo@elmostrador.cl.

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