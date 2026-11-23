Ya se puede revisar la programación completa de la cuarta edición del festival de artes poéticas Pulso Lírico, instancia que desde 2023 reúne a diversos artistas vinculados a la poesía, el rap, las artes escénicas y la videopoesía, en centros culturales y locaciones de los barrios Yungay, Brasil, Balmaceda, Concha y Toro, Quinta Normal y Santiago Centro.

Talleres de poesía, shows de rap, instalación poética, exhibición de videopoemas y más, se cuentan entre la programación de este año.

Esta vez el festival ejercita una mirada que muestra a la poesía en movimiento, además de poner atención a las miniaturas de lo cotidiano, revisitar los materiales propios y especialmente de los otros.

Lynda Mebtouche, directora del festival, dice: “En un tiempo en que se nos exige siempre claridad y en que la IA ordena el pensamiento, la poesía, en la artesanía de su escritura, se permite atravesar momentos de caos, de desorden y de contradicciones; da lugar a los intersticios, a lo minúsculo y a los cachureos apilados en el jardín baldío de nuestra mente”.

En la previa del festival y en el marco de la Escuela de talleres Pulso Lírico, instancia de educación comunitaria que se desarrolla cada año, durante noviembre la poeta Eliza Adonis ha realizado un taller de poesía titulado “Mi pequeña colección de vestigios”, en la Biblioteca Nicomedes Guzmán.

En Centro Nave, en tanto, en noviembre concluyó con éxito el Laboratorio de investigación escénica “Hasta que el muro aguante”, basado en la obra de teatro homónima de la autora francesa Julie Tirard y dirigido por María Siebald. Se trató de un espacio de co-creación que reunió a 12 personas en torno a la poesía, el teatro, la danza y la lengua de señas

Otra de las actividades que Pulso Lírico ha impulsado en esta edición es la convocatoria Pixel Poema, concurso de videopoesía que este año recibió más de 100 interesantes proyectos, y tuvo su ceremonia de premiación y exhibición de obras el 11 de noviembre en la Facultad de Comunicación e Imagen de la UChile. Los proyectos seleccionados serán exhibidos también durante la jornada de cierre del festival, el 12 de diciembre en Matucana 100.

El 5 de diciembre el festival ha organizado una jornada en torno a la obra del recientemente fallecido poeta Germán Carrasco. El acto se realizará en la Biblioteca Nacional entre las 12:00 y las 13:30 horas, con la participación de la escritora Constanza Michelson y el editor Vicente Undurraga. El viernes 11 de diciembre se realizará también un acto poético en el barrio del poeta, en la comuna de Independencia.

Lanzamiento en el Museo del Sonido, noche de micrófono abierto con rap y poesía y más

El lanzamiento oficial del festival Pulso Lírico se relizará nuevamente en el Museo del Sonido, ubicado en Huérfanos 2919, Barrio Yungay. El evento se llevará a cabo el miércoles 9 de diciembre a las 19:00 horas, e incluirá lecturas poéticas con las poetas Julie Tirard y Eliza Adonis, un show en vivo con la cantautora y rapera Martina Estela junto a DJ Blackgato y una instalación poética del escenógrafo Eduardo Jiménez.

Al día siguiente (jueves 10 de diciembre) se realizará la noche Micrófono Abierto Pulso, característica jornada de rap y poesía que abrirá cupos para la participación de poetas y raperos que deseen mostrar su trabajo. El encuentro está programado desde las 20:00 horas en la Cervecería Intrinsical, ubicada en Av. Brasil 88, e incluirá catas de cerveza, lecturas poéticas de Eliza Adonis y Julie Tirard y la presencia del beatmaker y productor Flakodiablo.

Para el cierre de su cuarta edición, el sábado 12 de diciembre Pulso Lírico ha programado una gran jornada en Matucana 100, que inicia a las 16:00 horas con una feria de libros. El evento contará también con proyección de videopoemas, instalación poética de Eduardo Jiménez y la presencia de las poetas Eliza Adonis, Natalia Rojas y la poeta francesa Julie Tirard, que realizará una lectura en compañía del músico Gonzalo Henríquez. Además, Ana Tijoux realizará una charla sobre su libro “Sacar la voz”, para cerrar con los shows de la rapera Nalen y el MC Cevladé.

Más detalles de la programación del festival Pulso Lírico en @pulsoliricofest.