Pirotecnia e impacto sensorial: sobre personas del espectro autista en celebraciones de fin de año

En diciembre, el uso de fuegos artificiales alcanza su punto máximo y el ruido de las detonaciones se vuelve ineludible. Mientras afuera, el cielo se ilumina con colores y estruendos, dentro de algunos hogares se vive un ambiente de estrés y preocupación.

Sandra Garai, profesora de Educación Diferencial, activista del espectro autista y profesional del Centro de Recursos Tecnológicos Inclusivos de la Universidad Católica de Temuco (Cereti), explica que los fuegos pirotécnicos pueden provocar desregulaciones significativas en personas neurodivergentes, especialmente aquellas dentro del espectro autista.

Hablamos del meltdown y el shutdown, dos tipos de reacciones que implican un episodio de pérdida de control, desencadenados por la sobrecarga de estímulos en una combinación de factores. Entre ellos, la profesional explicó que una de las razones que provoca este tipo de reacciones, se debe a la sobreestimulación sensorial, en este caso, incontrolable para las personas en el espectro autista.

Garai explicó que si bien es cierto “podemos encontrar alguna estrategia para evitar la exposición a la luz del fuego artificial, -se puede decidir estar o no estar en el espacio- no obstante, el ruido no es un estímulo que fácilmente se puede inhibir”.

La Organización Mundial de la Salud establece que el nivel de sonido seguro para la salud auditiva humana no debe superar los 65 decibelios. Sin embargo, cuando explotan cohetes o petardos, el ruido puede llegar hasta los 190 decibelios, tres veces más alto de lo que el oído humano adulto puede tolerar.

“Entonces, aunque te coloques audífonos aislantes de ruido o tapones sensoriales, también se siente no solo a nivel sonoro, porque el sonido viaja a través de ondas y somos -en este caso- más sensibles”, agrega.

Convivencia

Pese a la creciente sensibilización en redes sociales, algunas comunas del país, especialmente en La Araucanía, seguirán utilizando fuegos artificiales en sus eventos. Esto podría contravenir la Ley 21.545, que promueve la inclusión y protección de los derechos de las personas en el espectro autista.

“Cuando un municipio organiza estas actividades sin considerar los efectos en las personas diagnosticadas en el espectro, se está vulnerando sus derechos”, advierte.

Cabe señalar que el artículo 6 de esta ley, establece que el Estado debe eliminar barreras que dificulten la participación y socialización de las personas en el espectro autista. Por ello, la profesional destaca la necesidad de considerar a toda la comunidad en la planificación de actividades, por lo que “es fundamental que las autoridades consulten a sus ciudadanos para conocer sus necesidades e intereses, utilizando canales accesibles y participativos”.

La educadora diferencial enfatiza sobre la necesidad de crear un canal de comunicación entre la ciudadanía y las autoridades locales, por ejemplo, a través de una Consulta Ciudadana. Garai plantea fortalecer la convivencia para las personas del espectro en este tipo de actividades de fin de año, según los intereses de la población y de cómo tratar de impulsar la accesibilidad para que la celebración en las casas y entre vecinos, sean accesibles para todas y todos.