“Ciegos a Manejar”: la experiencia que permitió a más de 200 chilenos conducir por primera vez

En una nueva edición de “Ciegos a Manejar”, más de 200 personas con discapacidad visual se reunieron este domingo 7 de diciembre en el frontis del Palacio de La Moneda para vivir una experiencia transformadora: sentarse frente al volante y conducir un vehículo en un circuito especialmente habilitado en plena Alameda. La actividad fue organizada por la Fundación de Lucha contra la Retinitis Pigmentosa (Fundalurp), en colaboración con Automóvil Club de Chile.

El circuito, autorizado por la Gobernación Regional Metropolitana, se instaló a la altura de Teatinos, donde instructores especializados acompañaron a cada participante en sesiones individuales de aproximadamente diez minutos. Para muchos, fue la primera vez que sintieron la libertad y la adrenalina de conducir un automóvil.

Según Gustavo Serrano, presidente de Fundalurp, el sentido de la iniciativa va más allá de cumplir un sueño. “Cuando se consulta a las personas con discapacidad visual por su principal sueño, más del 80% menciona la posibilidad de conducir un automóvil. Este programa buscó responder a ese deseo y, al mismo tiempo, visibilizar las barreras cotidianas que enfrentan quienes viven con esta condición”, afirmó.

Por su parte, el gerente general de Automóvil Club de Chile, Carlos Larravide, destacó que “la actividad se convirtió en una vivencia transformadora tanto para las personas con discapacidad visual como para las familias que las acompañaron. Este tipo de experiencias no solo representan un gesto profundo de empoderamiento y libertad, sino que también refuerza la urgencia de avanzar hacia una movilidad verdaderamente inclusiva en Chile y recuerda que el país tiene el deber de construir espacios que permitan a todos vivir la movilidad como un derecho y no como un privilegio”.

Un proyecto que lleva más de una década transformando vidas

En esta edición, más del 30% de los participantes llegó desde distintas regiones del país, reforzando el alcance nacional del proyecto. Desde que “Ciegos a Manejar” se implementa —en 2010— más de mil personas con discapacidad visual han tenido la oportunidad de vivir la experiencia de conducir, derribar estereotipos y mostrar que la inclusión puede expresarse de manera concreta.

La iniciativa no solo busca generar conciencia, sino también instalar una conversación urgente sobre accesibilidad, derechos y participación plena en la vida cotidiana.