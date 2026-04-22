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Gobierno asegura haber destrabado conflicto con el PDG por Ley Miscelánea PAÍS FOTO: OSCAR GUERRA/UNO NOTICIAS

Gobierno asegura haber destrabado conflicto con el PDG por Ley Miscelánea

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Por: Mesa de noticias de El Mostrador

El Partido de la Gente comprometió su apoyo a la idea de legislar tras un acuerdo con el Ejecutivo que incluye medidas como devolución de IVA y beneficios para pymes.

Resumen
Síntesis generada con OpenAI
El Gobierno del Presidente José Antonio Kast alcanzó un acuerdo con el PDG para destrabar la Ley Miscelánea. El pacto incorpora medidas como devolución de IVA en medicamentos y pañales, además de mantener el impuesto de 12,5% para pymes.
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El Gobierno asegura haber destrabado la tramitación de la Ley Miscelánea tras alcanzar un acuerdo con el Partido de la Gente (PDG), que anunció su respaldo a la idea de legislar el proyecto de reconstrucción y reactivación económica.

Desde el Ejecutivo calificaron el entendimiento como un “día histórico”, luego de semanas de negociaciones marcadas por la incertidumbre sobre los votos necesarios en el Congreso.

El acuerdo contempla la incorporación del denominado “Plan Alivio Clase Media”, que incluye medidas orientadas al presupuesto de los hogares. Entre ellas, destaca la devolución del IVA en productos como medicamentos y pañales, además de la mantención de una tasa de 12,5% para las pequeñas y medianas empresas.

Desde el PDG señalaron que su decisión responde a una lógica de incidencia en el contenido del proyecto. “Hemos puesto medidas sobre la mesa y estas han sido recogidas para legislar a favor de la gente”, indicaron desde la bancada.

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El jefe de bancada, Juan Marcelo Valenzuela, detalló que el compromiso del Gobierno se centra en tres ejes: devolución del IVA en productos esenciales, apoyo tributario a pymes y mecanismos de implementación a través de herramientas como CuentaRUT o el Bolsillo Familiar Electrónico.

En la instancia participó el ministro de la Secretaría General de la Presidencia, José García Ruminot, quien valoró el acercamiento y defendió el carácter estructural de la iniciativa. “El proyecto busca profundas transformaciones”, afirmó, apuntando a fomentar la inversión y aliviar la carga financiera de los sectores productivos.

22 DE ABRIL DE 2026/VALPARAISO
El ministro de segpres Jose Garcia Ruminot junto a la bancada del PDG realizan punto de prensa en espacio el pensador por proyecto de ley de reconstruccion nacional.
FOTO: OSCAR GUERRA/UNO NOTICIAS

El secretario de Estado también ratificó el compromiso del Ejecutivo con las pymes. “La tasa del 12,5% no será transitoria, sino permanente”, señaló, aunque precisó que el mecanismo legislativo para concretarlo aún está en evaluación.

Durante su intervención, García Ruminot realizó además un diagnóstico crítico de la situación fiscal. “Llevamos 16 años aprobando presupuestos deficitarios. Los ingresos no alcanzan a cubrir los gastos”, afirmó.

Pese al acuerdo, desde el PDG advirtieron que estarán atentos al cumplimiento de los compromisos asumidos por el Gobierno, en un escenario en que la discusión en particular del proyecto aún podría introducir cambios relevantes en su contenido.

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