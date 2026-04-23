Impulsan nuevo proyecto audiovisual que busca comprender el autismo desde la ciencia

A través de imágenes, metáforas y lenguaje accesible, la doctora en Neurociencias Kathleen Whitlock está desarrollando un nuevo proyecto audiovisual orientado a visibilizar el espectro autista y promover una comprensión más profunda y empática de esta condición.

La iniciativa tuvo su primer hito con la difusión del video “Paisajes de la mente” en la cuenta de Instagram de NTV, la señal cultural infantil de Televisión Nacional de Chile, donde alcanzó una alta recepción de audiencia. Este primer contenido funciona como una puerta de entrada a una serie de cápsulas que buscan traducir la evidencia científica en relatos comprensibles para toda la comunidad.

“El objetivo es visibilizar a las personas con autismo para que el entorno y la comunidad entiendan por lo que están pasando y puedan ser más empáticos”, explica la también investigadora del Instituto Milenio Centro Interdisciplinario de Neurociencia de la Universidad de Valparaíso (CINV) y académica de la Facultad de Ciencias UV,

El proyecto surge a partir de experiencias concretas tanto en el aula universitaria como en el trabajo con comunidades escolares. “En la Universidad tuvimos estudiantes con autismo y también en escuelas nos plantearon esta realidad. Vimos que había una necesidad urgente de explicarlo de manera simple”, señala la doctora Whitlock.

A diferencia de los formatos tradicionales de divulgación, la propuesta apuesta por una narrativa sensorial y visual. En “Paisajes de la mente” se establece, por ejemplo, |una analogía entre la fragmentación de los ecosistemas naturales y el funcionamiento del cerebro.

“Yo quería hacer algo distinto, no solo entregar datos. Quería generar una impresión, mostrar cómo la fragmentación del mundo natural puede relacionarse con la fragmentación en el cerebro”, sostiene.

Desde la neurociencia, esta metáfora permite abordar procesos complejos como el desarrollo neuronal. “Un cerebro que se desarrolla adecuadamente es como un bosque que se va refinando. Cuando ese proceso no ocurre, hay demasiadas conexiones, demasiado ‘ruido’, y eso afecta la forma en que se percibe el mundo”, agrega.

Visibilizar lo que no siempre se ve

Las personas con autismo profundo experimentan constantemente desafíos únicos, devastadores y a menudo invisibles que requieren soluciones, no solo para ellas, sino también para sus cuidadores. En ese marco, uno de los ejes centrales del proyecto es ampliar la mirada sobre el espectro autista, incorporando realidades menos visibles.

“Hay un grupo importante —26.7 por ciento— de personas dentro del espectro autista que no puede participar en una clase regular. Se trata de casos de mayor severidad, donde las dificultades de funcionamiento son más profundas y requieren apoyos especializados. Son personas que muchas veces se vuelven invisibles para la sociedad”, advierte la académica.

La doctora Whitlock complementa: “Ahora sabemos que los niños con autismo profundo tienen más probabilidades de ser niñas, pertenecer a grupos raciales y étnicos minoritarios, tener un bajo nivel socioeconómico. Los estudios que incluyen a personas con autismo profundo han disminuido significativamente con el tiempo, lo que dificulta que esta población marginada acceda a los apoyos y servicios que necesita con urgencia”.

En esa línea, la serie abordará tanto las bases biológicas del autismo —incluyendo factores genéticos y ambientales— como sus implicancias en la vida cotidiana, desde la sensibilidad sensorial hasta las dificultades de interacción social.

“La investigación sugiere que podría haber entre cuatrocientos y mil genes asociados con la susceptibilidad al autismo. Debido a este complejo panorama genético, la terapia génica sería difícil de implementar. Sin embargo, las nuevas terapias podrían basarse en una característica común del cerebro autista: normalmente, a medida que un niño crece, las neuronas se podan, reduciendo y refinando las conexiones, pero en una persona autista existe una sobreabundancia de conexiones entre neuronas. Por ello, los científicos están investigando fármacos que ayuden a revertir la poda neuronal durante el desarrollo cerebral” señala.

Pero no es solo genético, también hay factores ambientales. Tenemos que pensar el autismo de una manera distinta”, afirma.

Cápsulas para la comunidad

El proyecto contempla el desarrollo de una serie de cápsulas audiovisuales de aproximadamente cinco minutos de duración, orientadas a público general. Entre los contenidos en preparación destacan capítulos sobre el funcionamiento de las neuronas, las causas del autismo y la importancia de la empatía social.

“Está pensado para toda la familia. La idea es que cualquier persona pueda entender qué dice la ciencia sobre el autismo”, explica Kathleen Whitlock.

Además, la iniciativa busca generar herramientas prácticas para la convivencia cotidiana. “Si ves a una persona en crisis, lo primero es entender qué le está pasando. Y lo segundo es preguntarse cómo ayudar. Eso es empatía”, afirma.

Trayectoria en divulgación

El proyecto se inscribe en una sólida trayectoria de la doctora Whitlock en divulgación científica, caracterizada por su enfoque territorial, educativo y audiovisual.

Es creadora del programa “Ciencia al tiro”, una iniciativa pionera que desde hace más de una década acerca la ciencia a estudiantes de escuelas públicas mediante talleres, experimentos y actividades en terreno. Este programa ha permitido vincular a estudiantes de postgrado con la comunidad escolar, fortaleciendo la educación científica en contextos vulnerables.

En paralelo, ha desarrollado diversas producciones audiovisuales, como la serie “La alegría de la ciencia”, difundida en televisión abierta, y documentales como “Agua: la raíz de la vida”, que abordó problemáticas ambientales en la región de Valparaíso. Su trabajo también ha explorado la relación entre ciencia, naturaleza y cultura, integrando incluso saberes de comunidades indígenas en sus proyectos.

Esta labor ha sido reconocida con premios por su contribución a la divulgación científica y al cuidado del medioambiente, destacando su compromiso con la formación de nuevas generaciones y la democratización del conocimiento.

Sociedad más inclusiva

Más allá de su dimensión científica, el proyecto propone una reflexión sobre la forma en que las sociedades enfrentan la diversidad.

“Muchas de las cosas que afectan a las personas con autismo también nos afectan a todos: el ruido, la sobrecarga de estímulos, el estrés. La diferencia es que ellos no siempre pueden filtrarlo”, explica la académica.

Desde esa perspectiva, la serie no solo busca informar, sino también transformar la mirada social. “Si logramos entender mejor, podemos construir entornos más amables, más tranquilos e inclusivos”, concluye la académica UV.

Primer episodio de “Paisajes de la mente” disponible acá