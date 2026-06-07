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[Lo+Leído] “Mentiroso”, el grito que marcó el cierre de la Cuenta Pública del Presidente Kast Lo+leído AgenciaUno

[Lo+Leído] “Mentiroso”, el grito que marcó el cierre de la Cuenta Pública del Presidente Kast

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Por: El Mostrador

Una interrupción desde el público marcó los últimos segundos del discurso presidencial. Tras escuchar un grito de “¡Mentiroso!”, José Antonio Kast respondió: “Que Dios los bendiga a todos y que Dios lo bendiga usted también”.

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  • Durante el cierre de la primera Cuenta Pública de José Antonio Kast, una voz masculina desde las tribunas del Congreso gritó “¡Mentiroso!”.
  • La interrupción ocurrió cuando el Presidente concluía su discurso y hablaba sobre un país más unido, optimista y de encuentro.
  • Kast advirtió el grito y dirigió su mirada hacia el sector desde donde provenía.
  • Desde el podio respondió: “Que Dios los bendiga a todos y que Dios lo bendiga usted también, un abrazo”.
  • Tras la respuesta presidencial, continuaron los aplausos y la ceremonia siguió con normalidad, mientras el Mandatario agradecía la presencia de las autoridades y reiteraba los compromisos de su gobierno.

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