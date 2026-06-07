[Lo+Leído] “Mentiroso”, el grito que marcó el cierre de la Cuenta Pública del Presidente Kast

Una interrupción desde el público marcó los últimos segundos del discurso presidencial. Tras escuchar un grito de “¡Mentiroso!”, José Antonio Kast respondió: “Que Dios los bendiga a todos y que Dios lo bendiga usted también”.

Durante el cierre de la primera Cuenta Pública de José Antonio Kast, una voz masculina desde las tribunas del Congreso gritó “¡Mentiroso!”.

La interrupción ocurrió cuando el Presidente concluía su discurso y hablaba sobre un país más unido, optimista y de encuentro.

Kast advirtió el grito y dirigió su mirada hacia el sector desde donde provenía.

Desde el podio respondió: “Que Dios los bendiga a todos y que Dios lo bendiga usted también, un abrazo”.

Tras la respuesta presidencial, continuaron los aplausos y la ceremonia siguió con normalidad, mientras el Mandatario agradecía la presencia de las autoridades y reiteraba los compromisos de su gobierno. Sigue leyendo en El Mostrador