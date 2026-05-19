Universidad chilena conmemoró los 20 años del programa pionero en inclusión en educación superior

La Universidad Andrés Bello conmemoró los 20 años del Programa del Diploma en Habilidades Laborales (ProDhL), iniciativa pionera en Chile creada en 2006 con el propósito de entregar una alternativa de educación superior para jóvenes con discapacidad intelectual y del desarrollo. La ceremonia reunió a autoridades universitarias, egresados, familias, académicos y representantes de empresas colaboradoras para relevar el impacto que ha tenido el programa en materia de inclusión, formación integral y acceso al mundo laboral.

El Diploma en Habilidades Laborales entrega herramientas socioemocionales, competencias técnicas y formación para la inserción en entornos laborales, consolidándose durante estas dos décadas como un referente nacional e internacional en educación superior inclusiva.

La decana de la Facultad de Educación y Humanidades de la Universidad Andrés Bello, Erika Castillo, destacó el impacto humano y académico que ha significado el programa para la comunidad universitaria. “El diploma es y ha sido una experiencia que marca un antes y un después en los recorridos vitales de sus estudiantes. Para el equipo de profesoras, profesores, académicos y académicas que forman parte del programa, es un espacio vital. El compromiso, profesionalismo y acompañamiento que existe es impresionante”, afirmó.

También agregó que “el diploma se instala como una experiencia única de responsabilidad, rigor y permanencia en el tiempo, permitiéndonos reconocer las múltiples caras y dimensiones de las habilidades, capacidades e inteligencias. Sin duda aprenden nuestros estudiantes, pero también aprendemos profundamente nosotros como institución”.

El presidente de la Junta Directiva de la Universidad Andrés Bello, Juan Antonio Guzmán, resaltó el reconocimiento internacional que ha alcanzado el programa. “Este ha sido el único programa en el cual me han pedido desde el extranjero la posibilidad de incorporar alumnos. Existe un reconocimiento no solo en Chile, sino también fuera del país, y eso habla del tremendo trabajo realizado por los directivos y equipos del diploma”, expresó.

Por su parte, el vicerrector académico de la UNAB, Nicolás Bronfman, destacó el carácter innovador que tuvo la creación del programa hace dos décadas. “Cuando este diploma se inicia, hablar de inclusión en la universidad y en el país era todavía incipiente. Crear este programa significó atreverse a innovar en educación, desafiar modelos tradicionales y asumir que la diversidad no es una excepción que se gestiona, sino una realidad que se integra se valora y se proyecta”, señaló.

Por su parte la directora nacional del Diploma en Habilidades Laborales, María Florencia Iriarte, enfatizó el crecimiento y consolidación del programa durante estos 20 años, además de los desafíos futuros en materia de inclusión. “Estos 20 años reflejan el compromiso de muchas personas que creyeron que la inclusión debía ser una realidad dentro de la educación superior. Hoy vemos egresados insertos laboralmente, familias orgullosas y una comunidad universitaria transformada. Nuestro desafío es seguir creciendo, ampliar oportunidades y continuar derribando barreras para que más jóvenes puedan acceder a una experiencia universitaria inclusiva y transformadora”, afirmó.

Historias de vida y experiencias transformadoras

Durante la ceremonia, egresados, académicos y familias compartieron testimonios sobre el impacto que el diploma ha tenido en sus vidas y trayectorias personales, en el conversatorio “A 20 años del camino: experiencias que construyen inclusión”, instancia que permitió revisar la trayectoria del diploma, compartir experiencias transformadoras y reflexionar sobre los desafíos pendientes en materia de inclusión en la educación superior y el mundo laboral.

Julia Ansoleaga, quien trabaja hace 18 años en una sala cuna luego de egresar del programa en apoyo a la educación parvularia, recordó el significado que tuvo ingresar al diploma como primera generación. “El 6 de julio voy a cumplir 18 años trabajando en una sala cuna, donde veo a las guaguas más chiquititas. El diploma me enseñó todo lo que sé y me permitió poder trabajar. Fue una de las mejores cosas que me pasó en la vida”, señaló emocionada.

Desde el mundo empresarial, Álvaro Canales jefe de plataformas Digital de Grupo Copesa, valoró el aprendizaje que ha significado la inclusión laboral dentro de las organizaciones. “Siempre es complejo enfrentarse a algo nuevo, pero todos hemos aprendido mucho con esta experiencia. Llevo seis años en la empresa y mi compañero Sebastián García, egresado del diploma lleva diez años trabajando con nosotros. Todos los días se aprende algo”, afirmó.

El académico del área de música del programa, Jaime Arellano, destacó cómo la experiencia modificó profundamente su mirada pedagógica. “Yo tenía la formación de profesor común y corriente, pero llegar al diploma significó un cambio de mentalidad y un crecimiento constante, porque uno debe buscar todas las posibilidades para que los estudiantes aprendan”, comentó.

También participó Paola Durney, hermana y apoderada de un egresado del programa, quien indicó el orgullo de haber formado parte del diploma. “La posibilidad de estar en el diploma fue una de las mejores cosas que le pasó a Christian. Siempre nos sentimos profundamente orgullosos de haber participado y de contar que en Chile existía esta oportunidad de inclusión universitaria”, expresó.

Reconocimientos a familias, empresas y colaboradores históricos

La actividad también contempló reconocimientos especiales a familias de egresados cuyo apoyo y visión fueron fundamentales para el inicio del programa hace 20 años.

Entre ellas fueron distinguidas la familia Fontanet Latuf, representada por Tatiana Latuf y Nicole Fontanet alumna de la primera generación. También la familia Saieh Guzmán, representada por Ana Guzmán y Consuelo Saieh, egresada del 2014.

Asimismo, la universidad reconoció a los primeros centros de práctica y empleadores que apostaron por el proyecto desde sus inicios y que continúan apoyando la inserción laboral de los egresados, entre ellos Salcobrand, La Punta, Clínica Veterinaria Grönemann y Sala Cuna Pehuenche.

También se destacó el apoyo de Santander, institución que desde 2017 entrega becas que han permitido ampliar la cobertura del programa, especialmente en las sedes de Viña del Mar y Concepción.