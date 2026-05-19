Duro cruce entre ministro Quiroz y Manouchehri: “El diputado insiste en una teoría fracasada”

La tramitación de la Ley Miscelánea volvió a elevar la tensión política en la Cámara de Diputados luego de un duro intercambio entre el diputado socialista Daniel Manouchehri y el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz.

El cruce se produjo durante el debate del denominado Plan de Reconstrucción impulsado por el Gobierno de José Antonio Kast, en medio de las críticas opositoras al contenido tributario y fiscal de la iniciativa.

En su intervención, Manouchehri cuestionó el enfoque económico del Ejecutivo y acusó que las medidas impulsadas favorecen principalmente a los sectores de mayores ingresos.

“A la gente le dicen que espere, a la salud la recortan, a las regiones les piden paciencia, pero para los superricos sí hay plata”, afirmó el diputado.

El parlamentario sostuvo que detrás de la propuesta existe una reedición de la denominada “teoría del chorreo”, asociada históricamente a políticas de reducción tributaria para grandes empresas y altos patrimonios.

“Hace 50 años, en la dictadura, los Chicago Boys prometieron exactamente lo mismo: rebajar a los más ricos para que algún día eso cayera al resto de los chilenos”, señaló.

En esa línea, apuntó directamente al ministro de Hacienda, vinculándolo con asesorías económicas realizadas anteriormente a grandes empresas.

“Hoy los últimos Chicago Boys quieren repetirlo y el ministro que diseñó todo esto se llama Jorge Quiroz”, sostuvo.

Manouchehri además hizo referencia al denominado “modelo Quiroz”, expresión utilizada en casos de colusión empresarial para cuestionar mecanismos económicos o defensas corporativas asociadas al actual ministro. “Hoy ese modelo no está en la empresa, está en el Gobierno de Chile”, lanzó.

Tras las declaraciones del diputado socialista, el ministro Quiroz pidió la palabra para responder directamente desde el hemiciclo.

El titular de Hacienda acusó a la oposición de seguir defendiendo un modelo económico basado en mayor gasto público y responsabilizó a administraciones anteriores por la situación fiscal y económica actual.

“El diputado insiste en una teoría fracasada, la teoría de que los países surgen con gasto público”, afirmó.

Quiroz además vinculó los problemas económicos actuales con decisiones heredadas de gobiernos anteriores.

“Miren cómo estamos hoy día con un déficit de 2,8 puntos del PIB, con la economía cayendo medio punto en el primer trimestre”, señaló.

El ministro agregó que gran parte de las dificultades sociales mencionadas en el debate corresponden a problemas acumulados de años anteriores.

“Ese fue el modelo que usted está defendiendo”, respondió dirigiéndose a Manouchehri.

Finalmente, Quiroz defendió la estrategia económica del Gobierno asegurando que las reformas impulsadas buscan reactivar el crecimiento y recuperar la inversión.

“Lo que estamos viendo hoy día es el camino del progreso, del crecimiento y de la esperanza del país”, concluyó.