Senadora Sánchez y pirquineo de votos del ministro Alvarado: “Una negociación distinta en el Senado”

La senadora del Frente Amplio, Beatriz Sánchez, aseguró que la discusión de la Ley Miscelánea impulsada por el Gobierno de José Antonio Kast enfrentará un escenario mucho más complejo en el Senado, donde las fuerzas políticas se encuentran más equilibradas y el oficialismo no tendría los votos garantizados.

En entrevista con Al Pan Pan con Mirna Schindler, la parlamentaria afirmó que el Ejecutivo ya comenzó una estrategia de búsqueda de apoyos individuales en la Cámara Alta para asegurar la aprobación del proyecto.

Sánchez calificó esa estrategia como un intento de “pirquinear votos” y apuntó directamente al ministro del Interior, Claudio Alvarado. “Se inicia una negociación distinta en el Senado, con otros actores y con otros sectores políticos”, sostuvo.

La senadora explicó que, a diferencia de la Cámara de Diputados, donde el oficialismo logró avanzar con apoyo del PDG, en el Senado el escenario es mucho más estrecho. “Estamos a uno o dos votos”, afirmó, mencionando además el rol que podrían jugar senadores independientes o de posiciones fluctuantes en votaciones clave.

En ese contexto, acusó que el Gobierno estaría intentando tensionar a la oposición para facilitar acuerdos parciales. “Las declaraciones del ministro Alvarado son tratando de separar aguas o que en la oposición nos peleemos”, señaló.

La legisladora insistió en que la discusión en el Senado no solo será distinta por la correlación de fuerzas políticas, sino también por el contenido que llegue desde la Cámara Baja.

Sánchez sostuvo que, aunque el Ejecutivo presenta la iniciativa como un proyecto de reconstrucción, en la práctica se trata de una reforma tributaria de gran alcance. “Este proyecto se llama reconstrucción, pero en realidad es una reforma tributaria”, afirmó.

La senadora detalló además cuáles son los puntos que generan mayor rechazo dentro del Frente Amplio y que podrían transformarse en líneas rojas durante la negociación legislativa.

Entre ellos mencionó la invariabilidad tributaria por 25 años, mecanismo que calificó como “nefasto” porque, a su juicio, “hipoteca al país”.

También cuestionó las normas que contemplan compensaciones del Estado a empresas cuyos proyectos sean rechazados por razones medioambientales.

Otro de los aspectos criticados por Sánchez fue la rebaja del impuesto corporativo propuesta por el Gobierno, especialmente si se combina con un sistema tributario integrado. “La rebaja del impuesto corporativo nos parece muy compleja”, señaló.

No obstante, aclaró que para el Frente Amplio la discusión sobre porcentajes específicos de tributación no constituye un “fetiche”, sino que el debate de fondo apunta a mantener un sistema donde quienes tienen mayores ingresos aporten proporcionalmente más.