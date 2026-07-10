El invierno también mide qué tan inclusivas son nuestras ciudades

Cada invierno vuelve una pregunta que pocas veces se responde desde la experiencia de quienes enfrentan más barreras para moverse, estudiar, trabajar, atenderse o participar. ¿Qué pasa cuando la lluvia, el frío y la oscuridad llegan a territorios que ya eran difíciles de habitar?

El informe Comunidad sin Barreras, realizado en siete comunas de la Región de Los Lagos, muestra que el transporte fue una de las principales preocupaciones para las personas con discapacidad, con un 85% de menciones. Buses no adaptados, paraderos inseguros, falta de semáforos accesibles y miedo a recibir malos tratos son parte de una realidad que no empieza con el invierno, pero que en esta época se vuelve más dura. Esperar bajo la lluvia o caminar por veredas en mal estado no es solo incómodo. Para muchas personas es la diferencia entre salir o quedarse fuera.

Lo mismo ocurre con la salud, mencionada por un 74% de los participantes. En los meses fríos aumenta la demanda de atención médica, pero si los espacios no son accesibles, si la comunicación no es clara o si el personal no cuenta con formación adecuada, una necesidad básica termina convertida en una nueva experiencia de exclusión.

La educación, el trabajo y la vida diaria también se ven atravesados por esta realidad. Cuando el transporte falla, se interrumpe la asistencia a clases, se dificulta el acceso a un empleo y se limita la participación comunitaria. Y cuando las actividades culturales o recreativas no consideran la accesibilidad, el invierno refuerza una idea peligrosa, que algunas personas deben esperar condiciones ideales para ejercer derechos que deberían estar garantizados todo el año.

El invierno no crea exclusión, la deja a la vista. Por eso, hablar de discapacidad en esta época es hablar de planificación pública, capacitación, infraestructura, información accesible y una mirada territorial que entienda que la inclusión no puede depender del clima.