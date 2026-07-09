Acciona pide medidas urgentes para evitar un eventual racionamiento eléctrico

Chile podría enfrentar un escenario de mayor tensión en el suministro eléctrico durante las próximas semanas. Aunque eso no significa que habrá apagones, las autoridades evalúan la posibilidad de decretar un estado de racionamiento preventivo, una herramienta contemplada en la ley que permite adoptar medidas excepcionales para reducir el riesgo de cortes programados de electricidad en hogares y empresas.

En ese contexto, Acciona Energía envió una carta a la Comisión Nacional de Energía (CNE) solicitando una serie de acciones para reforzar la seguridad del sistema. La petición surge luego de que un informe del Coordinador Eléctrico Nacional advirtiera que, si coinciden fallas en centrales de generación con problemas en la red de transmisión, el país podría enfrentar déficits de energía durante julio y agosto.

Entre las causas se mencionan la menor disponibilidad de gas natural argentino, el bajo nivel de los embalses, dificultades para abastecer de combustibles a algunas centrales y unidades fuera de servicio por mantenimiento.

Uno de los puntos centrales de la propuesta apunta a las centrales termoeléctricas que funcionan con diésel. Según la empresa, estas instalaciones deben estar disponibles para operar cuando el sistema entra en una condición de estrechez, pero ello requiere que mantengan reservas suficientes de combustible. Por eso, Acciona propone fortalecer las reglas para incentivar que esas centrales cuenten efectivamente con el diésel necesario y puedan aportar energía cuando sean requeridas, evitando que la falta de combustible agrave una situación de emergencia.

La compañía también propone postergar mantenimientos no esenciales, acelerar la conexión de nuevos proyectos de generación y transmisión, optimizar el uso de los embalses y aprovechar mejor la energía renovable disponible.

A juicio de Acciona, estas medidas permitirían aumentar la capacidad del sistema sin modificar las reglas del mercado eléctrico y ayudarían a disminuir el riesgo de que el país deba recurrir a medidas más drásticas para resguardar el suministro. La carta fue enviada además a la ministra de Energía y a otras autoridades del sector.

*Lea la carta de Acciona aquí