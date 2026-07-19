Aportando a la inclusión laboral en los 20 años del Diploma en Habilidades Laborales

Molycop fue reconocida por su contribución a la inclusión laboral durante la celebración de los 20 años del programa “Diploma en Habilidades Laborales” de la Universidad Nacional Andrés Bello (UNAB), realizada el pasado 7 de julio de 2026 en Concepción. La iniciativa, pionera en Chile, ha abierto oportunidades de formación e inclusión para personas con discapacidad intelectual a lo largo de dos décadas.

En el marco de la jornada, la universidad distinguió a Molycop como una pieza clave en la empleabilidad de los egresados del diplomado, en reconocimiento al apoyo y las oportunidades de inserción laboral que la empresa ha brindado a quienes completan el programa. La placa entregada destaca su “leal y comprometida contribución a la inclusión laboral”.

La ceremonia también estuvo marcada por la graduación de diez jóvenes de la sede Concepción, correspondientes a las menciones de Apoyo a la Función Administrativa, Apoyo a la Educación Parvularia y finalmente, Producción Gastronómica. Con sus títulos, los nuevos egresados se suman a las generaciones que, a lo largo de estos 20 años, han encontrado en el programa una vía concreta hacia la autonomía y el mundo del trabajo.

El Diploma en Habilidades Laborales de la UNAB, dictado por la Facultad de Educación y Ciencias Sociales, forma a sus estudiantes en competencias técnicas y sociales que facilitan su incorporación a distintos rubros. Con la articulación entre la academia y el sector productivo como uno de sus pilares, el modelo se ha consolidado como referente nacional en materia de educación superior inclusiva.

Desde Molycop, Félix Contreras, vicepresidente de Personas, afirma que “este reconocimiento consolida el compromiso con la inclusión y el desarrollo de las personas que la empresa ha sostenido en el tiempo respaldando el programa mediante la generación de espacios laborales para los egresados, aportando a que la formación recibida se traduzca en trayectorias de empleo reales y sostenibles” afirmó el ejecutivo.

La distinción se enmarca en una relación de colaboración entre la empresa y la casa de estudios, y resalta el papel que cumple el sector privado en la construcción de entornos de trabajo más diversos e inclusivos en la Región del Biobío.