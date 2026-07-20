Temporal: Gobierno decreta alerta sanitaria en regiones de Atacama y Coquimbo

El Gobierno decretó este lunes alerta sanitaria para las regiones de Atacama y Coquimbo, luego de los daños provocados por el sistema frontal que afecta al norte del país y que ha generado problemas de abastecimiento de agua potable, aislamiento de comunidades y afectaciones a la infraestructura pública.

La medida fue anunciada tras la declaración de Estado de Catástrofe para la Región de Coquimbo y la provincia del Huasco, decretada por el Presidente José Antonio Kast debido al agravamiento de la emergencia.

En el último balance de la situación, el subsecretario del Interior, Máximo Pavez, destacó la intensidad de las precipitaciones registradas durante las últimas horas.

Según explicó, durante la noche del domingo se registraron cerca de 20 milímetros de lluvia en apenas una hora, volumen que equivale “a lo que llueve generalmente en un mes”.

Por su parte, el ministro de Obras Públicas y Transportes, Louis de Grange, calificó como crítica la situación en la Región de Coquimbo, especialmente por los problemas derivados de la turbiedad de los ríos.

“En materia de agua potable es el mayor impacto, junto con la conectividad”, afirmó el secretario de Estado en entrevista con Radio Duna.

Frente a este escenario, la ministra de Salud, May Chomali, explicó que la emergencia aumenta significativamente los riesgos sanitarios para la población.

“Cuando ocurre una catástrofe como la que estamos viendo aumenta el riesgo de la salud en la población, porque las personas no están en su domicilio, están en albergues, comparten muchas personas, tienen problemas de saneamiento básico, tenemos problemas de los causes de agua, problemas de distribución de medicamentos, de aislamiento y esto hace que tengamos que hacernos responsables de ello”, señaló.

En ese contexto, anunció la declaración de alerta sanitaria para ambas regiones.

“Hemos decidido decretar alerta sanitaria en las dos regiones más afectadas, que son la Región de Coquimbo y la Región de Atacama. Esto significa que tenemos mayor disponibilidad y mayor flexibilidad para hacer lo que nos corresponde hacer, que es resguardar la salud de la población en medidas preventivas”, indicó.

La ministra detalló que la medida permitirá implementar acciones como campañas de vacunación contra la hepatitis A en los albergues, facilitar el traslado de pacientes desde zonas aisladas y acelerar la recuperación de establecimientos de salud que hayan resultado afectados por el sistema frontal.

Entre las facultades que entrega la alerta sanitaria se encuentra la posibilidad de adoptar medidas extraordinarias de prevención, atención y gestión del riesgo sanitario, permitiendo al Ministerio de Salud y a la red asistencial actuar con mayor rapidez frente a la emergencia.

Desde la cartera explicaron que este régimen excepcional puede decretarse ante epidemias, emergencias ambientales, inundaciones, incendios u otras situaciones que representen una amenaza grave para la salud de la población, de acuerdo con lo establecido en el artículo 36 del Código Sanitario.

Asimismo, precisaron que la declaración de alerta sanitaria no implica automáticamente la adopción de medidas como cuarentenas, suspensión de clases, toque de queda o restricciones a las libertades individuales, sino que busca fortalecer la capacidad de respuesta del sistema de salud mientras se mantenga la emergencia.