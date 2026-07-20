Vuelven las lluvias y 93 mil clientes siguen sin luz

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¡Hola! Espero que estén bien después del temporal. El fin de semana tuvimos un respiro, pero las lluvias regresan hoy y, al menos, se extenderán hasta el martes. Según informó el Gobierno, hasta ayer la emergencia había dejado a 860 personas damnificadas, 356 en albergues, 974 aisladas (en La Ligua, Cabildo y Petorca), 12 lesionados y un fallecido en Santa María, quien fue arrastrado por el caudal del badén del tranque Jahuel al intentar cruzarlo en motocicleta.

Según el reporte oficial, además, se vieron afectados 73 establecimientos educacionales -hoy las clases están suspendidas en toda la región continental- y 9 hospitales : el Van Buren en Valparaíso presentó filtraciones de agua y la rotura de un ventanal, y el Adriana Cousiño en Quintero sigue sin electricidad. En cuanto al estado de las viviendas, 52 presentaron daños mayores y 5.818, menores.

: el Van Buren en Valparaíso presentó filtraciones de agua y la rotura de un ventanal, y el Adriana Cousiño en Quintero sigue sin electricidad. En cuanto al estado de las viviendas, 52 presentaron daños mayores y 5.818, menores. El MOP informó que, por prevención o el aumento del caudal de los ríos, se han cerrado los siguientes caminos : en la provincia de Los Andes , el Paso Los Libertadores y las rutas E-759, E-917, E-889, E-683, E-115-G y E-843. En la de Valparaíso : las F-730, F-72, F-818G y F-840-G. En la de Quillot a: las F-370, F-366, F-350, F-300 y F-304. En la de Marga Marga: las F-100-G, F-690, F-694, F-632, F-606, F-1536, F-572, S/R-F-1622 (cierre parcial) y F-768-G. En la de Petorca : las E-411, E-445, E-375, E-847, E-317 y S/R-E-1567. Y en la de San Felipe : las E-533 y E-785.

: , el y las rutas E-759, E-917, E-889, E-683, E-115-G y E-843. : las F-730, F-72, F-818G y F-840-G. a: las F-370, F-366, F-350, F-300 y F-304. las F-100-G, F-690, F-694, F-632, F-606, F-1536, F-572, S/R-F-1622 (cierre parcial) y F-768-G. : las E-411, E-445, E-375, E-847, E-317 y S/R-E-1567. : las E-533 y E-785. En la región, 92.809 clientes siguen sin luz. El seremi de Energía, Celso Quezada, dijo quelas empresas distribuidoras han estado “al debe” y que ofició a la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC) “para que proceda a llevar a cabo los estudios que correspondan con el fin de verificar que los recursos que se han informado son los que efectivamente han estado en terreno“. Por las demoras en la reposición, también oficiaron al organismo las alcaldesas de Viña del Mar, Macarena Ripamonti (FA), y de Quilpué, Carolina Corti (RN).

Patricio Velásquez, director regional de la SEC, dijo a Aquí Valparaíso que los “fiscalizadores están en terreno, verificando el cumplimiento del plan de recuperación de la empresa y que los pacientes electrodependientes cuenten con respaldo y sean priorizados en la recuperación. Estas fiscalizaciones recopilarán los antecedentes necesarios para evaluar el desempeño de la empresa y verificar si existen incumplimientos normativos que ameriten iniciar procesos administrativos. Actualmente no hay procesos administrativos en curso, porque estamos abocados a la recuperación del suministro”.

En esta edición:

Tras el intenso temporal, un nuevo sistema frontal dejaría entre 40 y 65 mm de lluvia en la Región de Valparaíso, además de fuertes vientos y marejadas . Expertos advierten por la saturación de los suelos.

. Expertos advierten por la saturación de los suelos. La minera Las Cenizas liberó agua hacia la Quebrada Chinchorro que estuvo en contacto con su relave seco para evitar un desborde. La autoridad aseguró que el procedimiento está permitido y que no afectó la calidad del curso de agua, aunque será monitoreada durante seis meses.

La autoridad aseguró que el procedimiento está permitido y que no afectó la calidad del curso de agua, aunque será monitoreada durante seis meses. El funcionario de la Armada, Jonathan Richards, quedó en prisión preventiva por el atropello que dejó seis muertos y siete heridos en la feria Caupolicán . La SIAT estableció que conducía al menos a 85 km/h en una zona de 50.

. La SIAT estableció que conducía al menos a 85 km/h en una zona de 50. La Contraloría detectó que el municipio de Puchuncaví ha operado la planta de aguas servidas de Horcón durante más de ocho años sin permiso sanitario , y que le destinó $ 959 millones sin un plan técnico validado.

, y que le destinó $ 959 millones sin un plan técnico validado. El Premio Municipal de Literatura de Valparaíso 2026 repartirá $ 8 millones en cuatro categorías, incluida una nueva para publicaciones experimentales. Las postulaciones estarán abiertas hasta el 31 de agosto.

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Nuevo sistema frontal dejaría hasta 65 mm de lluvia en la Región de Valparaíso

Como habían anticipado los meteorólogos, las precipitaciones tardaron en llegar, pero a partir del jueves y hasta el sábado se presentaron con fuerza en 10 regiones del país. En la V, la Dirección Meteorológica de Chile (Meteochile) reportó que la estación de Rodelillo (Viña del Mar) ha registrado 243 mm de agua caída en lo que va del 2026, superando los 197 mm anotados al mismo periodo en 2025. En todo caso, lo normal a la fecha son 334 mm, por lo que el sector todavía presenta un déficit del 27,2%.

El sábado, el capitán de fragata Carlos Gaete, jefe zonal del Centro de Meteorología Marina de Valparaíso, dijo que la estación de monitoreo próxima a la Gobernación Marítima de Valparaíso acumuló durante el temporal 138 mm de agua y registró 57 nudos de viento, además de olas máximas de entre 7 y 10 m. Asimismo, anticipó que el próximo sistema frontal “se espera el día lunes y en mayor medida el día martes, donde alcanzaremos parámetros de mal tiempo con hasta 40 nudos de viento en racha, marejadas de alrededor de 4 m de altura y precipitaciones que podrían acumular entre 40 y 60 mm”.

Avisos. Por lo mismo, Meteochile emitió dos avisos referidos a la Región de Valparaíso: uno de precipitaciones normales a moderadas,a partir de la madrugada de hoy y hasta el miércoles 22 de julio, donde se estima caerán entre 40 y 65 mm de lluvia. Y otro de probables tormentas eléctricas en el archipiélago de Juan Fernández, entre lunes y martes. La Armada también emitió un aviso de marejadas, entre el sector de Huasco hasta el Golfo de Arauco, entre el 21 y 22 de julio.

La marinero Elizabeth Villarroel, del Centro de Meteorología Marina de Valparaíso, agregó que para hoy y mañana “las condiciones meteorológicas continúan siendo adversas”, con rachas de viento de hasta 87 km/h y oleaje de hasta 5 m de altura. “Durante el evento no se descarta el desarrollo de nubosidad convectiva con probabilidad de tormenta eléctrica y condiciones favorables para la posible formación de trombas marinas”, agregó.

Deniz Bozkurt, del Departamento de Meteorología de la Universidad de Valparaíso e investigador del Centro de Ciencia Climática y Resiliencia (CR2), comentó a Aquí Valparaíso que “lo más intenso ya pasó, aunque esta semana el Pacífico seguirá muy activo y podrían ingresar nuevos sistemas frontales. En principio no se espera que esta semana se alcance la magnitud del evento recién ocurrido. Sin embargo, como los suelos ya están ya saturados y algunos ríos mantienen caudales elevados, incluso lluvias moderadas podrían seguir generando problemas locales”.

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Minera Las Cenizas realizó despiche para evitar desborde de relave en Cabildo

A las 18:30 del sábado 18 de julio, y después de dos días de intensas lluvias en Cabildo, la minera de cobre Las Cenizas liberó a la Quebrada Chinchorro parte del agua que, producto de las precipitaciones, había estado en contacto con el relave seco del yacimiento, y que acumulaba en una de sus piscinas de decantación. Según el seremi de Minería, Cristian Vasseur, dicho procedimiento, denominado “despiche”, está contemplado en la normativa y permitió evitar que el relave escurriera al río.

“Hicieron un despiche hacia la Quebrada Chinchorro. Eso fue comunicado a Sernageomin. Ayer (sábado) fuimos con Sernageomin y la seremi de Salud, que va a monitorear por seis meses la calidad del agua”, dijo el Seremi a Aquí Valparaíso. “El despiche está dentro de la norma. La empresa tiene una compuerta que abren y (el líquido) pasa a la quebrada. Es algo previsto dentro de la normativa de funcionamiento“, explicó.

Las lluvias de 2024 generaron un socavón en el recinto que sí provocó el escurrimiento del relave a la quebrada.Por ese hecho, la Superintendencia del Medio Ambiente formuló cinco cargos contra la empresa. “Esta vez no fue un desborde. Ahora no corrieron sedimentos. La empresa hizo una inversión que les permitió manejar de mejor forma la situación, por lo que Sernageomin va a emitir un informe favorable”, aclaró Vasseur.

El seremi también aseguró que, de acuerdo a lo informado por la Dirección de Obras Hidráulicas, las tomas de agua que abastecen a las comunidades de Cabildo están más arriba del sector donde ocurrió el despiche. Solo hay un sistema de Agua Potable Rural que se abastece más abajo, pero según la autoridad, la Seremi de Salud determinó que el agua no se había visto afectada por lo que “optaron por no cerrar el APR”.

El relave de la minera Las Cenizas fue el único en realizar un despiche en la Región de Valparaíso. De manera preventiva, y considerando las próximas lluvias, Las Cenizas ya vació en un metro de profundidad la piscina de decantación, que recibe el agua de contacto, mediante un camión aljibe y un limpiafosa, con el fin de evitar una nueva liberación de líquidos a la quebrada.

Un mensaje de la PUCV

Emergencias climáticas: Entregan recomendaciones para enfrentar el estrés y proteger la salud mental

Las emergencias climáticas no solo ponen a prueba la capacidad de respuesta de las personas y las instituciones, sino que también pueden generar un impacto emocional. La preocupación, la incertidumbre y el estado de alerta constituyen respuestas normales que ayudan a prepararse frente al riesgo, explicó el académico de la Escuela de Psicología de la PUCV, Felipe Rodríguez. El docente llamó a transformar la preocupación en acciones concretas, informarse solo a través de fuentes oficiales, evitar la sobreexposición a las noticias y fortalecer la comunicación con niños y personas mayores para enfrentar estos escenarios con mayor tranquilidad y organización.

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Contraloría: Municipalidad de Puchuncaví ha operado por más de ocho años planta de aguas servidas sin permiso sanitario

La Contraloría Regional de Valparaíso concluyó que la Municipalidad de Puchuncaví ha operado por más de ocho años la planta de tratamiento de aguas servidas de Horcón sin la autorización sanitaria requerida por ley. Por tanto le ordenó “iniciar, a la brevedad, las gestiones administrativas y técnicas necesarias para regularizar dicha situación, conforme a la referida normativa sanitaria”, dice el informe final N° 852, publicado el 26 de junio.

Además constató que en el manejo de la planta “no existe evidencia que dé cuenta del cumplimiento sistemático, continuo y documentado del manual de operación y mantención del sistema de tratamiento”. Y que entre 2021 y 2025, el municipio liderado por el alcalde Marcos Morales (Ind.) destinó más de $ 959 millones a la operación, mantención, reparación y mejoramiento del sistema, “sin contar con un plan técnico integral y validado que respaldara dichas erogaciones (gastos)”.

“Durante la fiscalización en terreno se constataron deficiencias graves en la operación y condiciones físicas de la planta de tratamiento de aguas servidas, incluyendo equipos críticos fuera de servicio, colapso del sistema de drenes, inoperatividad de la línea de lodos y la conformación de una laguna de escurrimiento sin autorización sanitaria”, se lee también en el informe.

Asimismo, la Contraloría cuestionó a la Seremi de Salud de Valparaíso, hoy encabezada por la médico cirujana Mariol Luan, por no acreditar el “seguimiento efectivo, continuo y sistemático del cumplimiento de las medidas sanitarias impartidas a inicios del año 2025, particularmente respecto de la verificación en terreno de su implementación y del seguimiento oportuno de resultados de laboratorio que arrojaron parámetros no conformes”.

Sumarios. Por estos y otros motivos, la Contraloría ordenó al municipio y a la Seremi de Salud instruir procedimientos disciplinarios para determinar eventuales responsabilidades administrativas en las irregularidades detectadas. A la alcaldía, además, obligó efectuar una consulta al Servicio de Evolución Ambiental sobre la pertinencia, o no, del ingreso al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental del plan de normalización de la planta.

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Prisión preventiva para marino imputado por atropello que dejó seis muertos en Viña del Mar

Por representar un peligro para la seguridad de la sociedad, el tribunal de garantía de Viña del Mar dictaminó la prisión preventiva de Jonathan Richards Gaete (37), funcionario de la Armada imputado por atropellar y provocar la muerte de seis personas en la feria Caupolicán de Viña del Mar, el domingo 12 de julio. Además, otras siete personas sufrieron fracturas y policontusiones, entre ellos dos lactantes.

Richards fue formalizado el miércoles de la semana pasada por cuasidelito de homicidio con resultado múltiple y por los delitos de lesiones graves, menos graves y leves. Según comunicó la fiscalía en la audiencia de formalización, el marino conducía un station wagon marca Hyundai en dirección al nororiente por Avenida Alessandri, “sin estar atento a las condiciones del tránsito y a exceso de velocidad”.

Según el informe de la Sección de Investigación de Accidentes de Tránsito (SIAT) de Carabineros, la velocidad al momento del impacto fue al menos de 85 km/h, superando el máximo permitido de 50 km/h. El vehículo tampoco tenía permiso de circulación ni seguro obligatorio vigentes.

El abogado defensor, Gonzalo Yuseff, expuso que Richards sufrió un desvanecimiento repentino y que estaba inconsciente al momento del atropello. Sin embargo, la jueza Pilar Labarca desestimó dicho argumento señalando que ese antecedente carece de vigencia o relación temporal con el siniestro actual.

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Valparaíso abre convocatoria al Premio Municipal de Literatura 2026

La Municipalidad de Valparaíso, a través de su Dirección de Desarrollo Cultural, lanzó la convocatoria al Premio Municipal de Literatura de Valparaíso 2026. La iniciativa “busca reconocer y promover la creación literaria de la región, fortaleciendo un reconocimiento histórico que, tras su recuperación en 2024, continúa consolidándose como un referente para el ecosistema del libro y la lectura”, informó a través de un comunicado.

Creado en 1989 para distinguir la trayectoria de destacadas figuras de las letras vinculadas a Valparaíso, el premio inicia una nueva etapa incorporando modificaciones en sus categorías y criterios de postulación, con el propósito de responder a la diversidad de la producción editorial regional y ampliar las oportunidades de participación para escritoras, escritores, editoriales y nuevas generaciones.

La convocatoria está dirigida a personas chilenas o extranjeras con al menos tres años de residencia en la Región de Valparaíso y contempla cuatro categorías: Trayectoria, Obra Publicada, Escrituras Jóvenes y Publicación Experimental, que es nueva y considera a aquellas obras que expanden la noción tradicional del libro, como fanzines, fotolibros, libros objeto, ediciones artesanales y otras propuestas editoriales experimentales.

El premio distribuirá un total de $ 8 millones entre todas sus categorías y recibirá postulaciones hasta el 31 de agosto de 2026. Consulta las bases en www.valpocultura.cl.

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