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Sistema frontal: Carabineros evacúa por vía aérea a tres mujeres aisladas en La Higuera PAÍS Cedida

Sistema frontal: Carabineros evacúa por vía aérea a tres mujeres aisladas en La Higuera

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Por: Mesa de noticias de El Mostrador

El operativo permitió trasladar hasta La Serena a tres mujeres que permanecían aisladas por el sistema frontal, entre ellas una paciente que requería diálisis y otra inmunodeprimida con un cuadro febril. La institución ya suma más de 25 rescates aéreos durante la emergencia.

Resumen
Síntesis generada con OpenAI
Carabineros evacuó por vía aérea a tres mujeres desde La Higuera hasta La Serena, dos de ellas con necesidades médicas urgentes. El procedimiento se suma a más de 25 operaciones realizadas por la Prefectura Aérea durante el sistema frontal, que han permitido rescatar a 90 personas y 41 mascotas en la Región de Coquimbo.
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Carabineros concretó un nuevo rescate aéreo en la Región de Coquimbo para evacuar a tres mujeres que permanecían aisladas en la comuna de La Higuera a raíz del sistema frontal que afecta a la zona.

El operativo fue realizado por la Prefectura Aérea de la institución, que trasladó a las tres mujeres hasta la ciudad de La Serena para que pudieran recibir atención.

Entre las personas rescatadas se encontraba una mujer de 56 años que debía someterse a su tratamiento de diálisis y una joven de 19 años, paciente inmunodeprimida, que presentaba un cuadro febril. Ambas fueron evacuadas junto a una tercera mujer mediante un vuelo que permitió superar las dificultades de acceso provocadas por las intensas precipitaciones.

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Desde Carabineros destacaron que el procedimiento forma parte del despliegue que la institución mantiene en la región para atender emergencias derivadas del sistema frontal, especialmente en sectores que permanecen aislados por cortes de caminos y crecidas de ríos.

Con este operativo, la Prefectura Aérea ya supera las 25 misiones realizadas durante la emergencia en la Región de Coquimbo.

En total, estos procedimientos han permitido evacuar a 90 personas y rescatar a 41 mascotas desde localidades de difícil acceso, apoyando las labores de respuesta frente a las consecuencias del temporal.

Carabineros informó que mantiene desplegados equipos terrestres y aéreos en la región y que continuará priorizando aquellos rescates en que exista riesgo para la vida o la salud de las personas mientras persistan los efectos del sistema frontal.

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