Sistema frontal: Carabineros evacúa por vía aérea a tres mujeres aisladas en La Higuera

Carabineros concretó un nuevo rescate aéreo en la Región de Coquimbo para evacuar a tres mujeres que permanecían aisladas en la comuna de La Higuera a raíz del sistema frontal que afecta a la zona.

El operativo fue realizado por la Prefectura Aérea de la institución, que trasladó a las tres mujeres hasta la ciudad de La Serena para que pudieran recibir atención.

Entre las personas rescatadas se encontraba una mujer de 56 años que debía someterse a su tratamiento de diálisis y una joven de 19 años, paciente inmunodeprimida, que presentaba un cuadro febril. Ambas fueron evacuadas junto a una tercera mujer mediante un vuelo que permitió superar las dificultades de acceso provocadas por las intensas precipitaciones.

Desde Carabineros destacaron que el procedimiento forma parte del despliegue que la institución mantiene en la región para atender emergencias derivadas del sistema frontal, especialmente en sectores que permanecen aislados por cortes de caminos y crecidas de ríos.

Con este operativo, la Prefectura Aérea ya supera las 25 misiones realizadas durante la emergencia en la Región de Coquimbo.

En total, estos procedimientos han permitido evacuar a 90 personas y rescatar a 41 mascotas desde localidades de difícil acceso, apoyando las labores de respuesta frente a las consecuencias del temporal.

Carabineros informó que mantiene desplegados equipos terrestres y aéreos en la región y que continuará priorizando aquellos rescates en que exista riesgo para la vida o la salud de las personas mientras persistan los efectos del sistema frontal.