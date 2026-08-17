Expo Inclusión 2026 abre convocatoria gratuita para conectar personas con empleos

La convocatoria para Expo Inclusión 2026 ya está abierta. El encuentro incorporará este año una plataforma laboral desarrollada con inteligencia artificial y herramientas de accesibilidad universal.

Una nueva convocatoria para la inclusión laboral

La novena edición de Expo Inclusión comenzó oficialmente su convocatoria tras una ceremonia que reunió a representantes del Gobierno, empresas, fundaciones y organizaciones vinculadas a la inclusión laboral.

La presidenta de SOFOFA, Rosario Navarro, señaló que “la inclusión no puede depender solamente de buenas intenciones. Las empresas debemos convertirla en oportunidades concretas, reconocer la diversidad del talento y construir espacios de trabajo donde todas las personas puedan aportar y desarrollarse”.

Por su parte, Paola Ortega, directora ejecutiva de Expo Inclusión, sostuvo que “Expo Inclusión busca conectar a las empresas con talento, conocimiento y herramientas concretas que les permitan avanzar desde el compromiso hacia una inclusión real. Este lanzamiento es el punto de partida de un ecosistema de actividades que durante 2026 reunirá al mundo público, privado y social”.

La ejecutiva agregó que el encuentro busca abordar distintas realidades relacionadas con la discapacidad y avanzar desde el discurso hacia oportunidades concretas de empleo, desarrollo y participación.

Una plataforma laboral con inteligencia artificial

Uno de los anuncios de esta edición fue una nueva plataforma laboral desarrollada con inteligencia artificial y herramientas de accesibilidad universal.

La herramienta está dirigida tanto a personas con discapacidad que buscan empleo como a los equipos de reclutamiento de más de 80 empresas.

Entre sus funciones se encuentran orientación personalizada, cápsulas de entrenamiento laboral, evaluaciones de perfilamiento como el test DISC y recursos para preparar procesos de selección.

Para las organizaciones, la plataforma permitirá publicar oportunidades laborales e identificar perfiles de acuerdo con sus necesidades, con el objetivo de facilitar procesos de contratación más accesibles e inclusivos.

BHP plantea meta de 3% de participación de personas con discapacidad

Durante la actividad también participó Diego Espinoza, Head of Human Resources Business Partnership de Escondida | BHP, quien abordó las políticas de inclusión de la compañía.

“Para BHP, la inclusión de personas con discapacidad es parte de nuestra convicción de que los equipos más diversos generan mejores resultados y una cultura más segura y respetuosa. Por eso participamos en Expo Inclusión: porque conecta talento con oportunidades y ayuda a derribar barreras de acceso al mundo laboral. En Chile nos hemos propuesto como BHP alcanzar un 3% de participación de personas con discapacidad hacia 2027 y hoy ya llegamos a un 2,8%, más del doble de la exigencia legal actual. Pero más allá de las cifras, nuestro foco está en que esa diversidad tenga un impacto real en nuestra cultura: que las personas no solo estén representadas, sino que puedan participar, aportar y desarrollarse plenamente”, dijo Espinoza.

El ejecutivo agregó que “la minería ha demostrado que puede avanzar en inclusión, incluso en entornos operacionales exigentes. La tecnología, la innovación y el diseño inclusivo están abriendo nuevas oportunidades; por eso, el llamado a las empresas es a dar el primer paso y mirar la inclusión desde las capacidades de las personas, no desde sus limitaciones”.

Cambios normativos también fueron parte de la jornada

La actividad incluyó la charla interactiva “Tendencias y Novedades en Inclusión Laboral”, dictada por Daniela Oyarzún, abogada especialista en normativa laboral de la Universidad de Chile y socia de Arab Abogados.

La exposición abordó orientaciones para que las organizaciones adapten sus procesos internos y políticas de diversidad frente a las nuevas exigencias regulatorias.

En la jornada también participaron la ministra de Desarrollo Social y Familia, María Jesús Wulf; el representante de la Dirección del Trabajo, Agustín Briceño; ejecutivos de BHP y representantes gremiales.

¿Cuándo será Expo Inclusión 2026?

Expo Inclusión 2026 se realizará los días 21 y 22 de octubre en el Centro Cultural Estación Mapocho.

El encuentro reunirá a empresas, organismos públicos, fundaciones, especialistas y personas con distintos tipos de discapacidad, con actividades orientadas a conectar talento, oportunidades y herramientas para la inclusión laboral.

Las inscripciones se encuentran disponibles en Expoinclusion.cl.