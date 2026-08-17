Congreso Jóvenes Futuro reunió a las nuevas generaciones para pensar y construir el futuro

¿Qué significa ser joven en un mundo que cambia cada vez más rápido? ¿Cómo proyectar el futuro cuando la inteligencia artificial está transformando la educación y el trabajo? ¿Cómo pasar de observar los problemas a participar en sus soluciones?

Esas fueron algunas de las preguntas que marcaron Congreso Jóvenes Futuro 2026, que este viernes 14 de agosto realizó su séptima edición en Matucana 100, bajo el concepto “Conectemos con ideas”.

Organizado por Congreso Futuro, el Senado de Chile y la Fundación Encuentros del Futuro, con el apoyo de BHP Foundation, el encuentro convocó a más de 3 mil personas en una jornada de charlas, podcasts, talleres y experiencias participativas orientadas a comprender los cambios que enfrentan las nuevas generaciones y abrir espacios para que puedan ser protagonistas de ellos.

Paulina Núñez, presidenta del Senado, destacó que “estar conectados no significa pasar todo el día frente al teléfono. Necesitamos criterio para elegir, decidir, cuestionarnos y conectarnos con otros. Espacios como Congreso Jóvenes Futuro invitan a salir de nosotros mismos, conversar con quien tenemos al lado y encontrarnos con ideas distintas, entendiendo que el futuro del país lo construimos entre todos”.

En esa misma línea, Guido Girardi, vicepresidente ejecutivo de Fundación Encuentros del Futuro, señaló que “estamos viviendo un cambio tecnológico que está transformando nuestras capacidades, la forma en que pensamos y también el futuro del trabajo. Frente a eso, el gran desafío es decidir qué queremos preservar de lo humano. Hoy necesitamos fortalecer el pensamiento crítico, la conversación cara a cara, los vínculos y aquellas capacidades que no queremos delegar a las máquinas. Las nuevas generaciones deben ser el centro de esas conversaciones”.

Rojo Edwards, presidente de la Comisión Desafíos del Futuro del Senado, agregó que “Congreso Jóvenes Futuro es una iniciativa que invita a las nuevas generaciones a hacerse más preguntas y a mantener viva la curiosidad. Hoy estamos frente a una revolución de la inteligencia artificial que debemos ser capaces de convertir en una oportunidad para construir un mejor país, una mejor sociedad y una mejor calidad de vida. Ese desafío requiere que todos seamos parte de la conversación”.

Por su parte, Alejandra Garcés, Chile Country Director de BHP Foundation, destacó que “es fantástico ver a tantos jóvenes interesados en escuchar, aprender y conectarse. Desde BHP Foundation trabajamos con foco en la educación para el siglo XXI, buscando entregarles herramientas como educación digital y pensamiento crítico para que puedan desarrollar todo su potencial. Eso es justamente lo que vemos hoy en Congreso Jóvenes Futuro”.

Desde Matucana 100, su director ejecutivo, Cristóbal Gumucio, señaló que “frente a la velocidad y al estímulo permanente del mundo digital, el arte y la cultura nos ofrecen espacios distintos para detenernos, reflexionar y conectarnos. Para Matucana 100 es muy significativo acoger Congreso Jóvenes Futuro y abrir este espacio diverso a las preguntas y desafíos que están viviendo hoy las nuevas generaciones”.

De la incertidumbre al futuro del trabajo

La programación abordó varias de las inquietudes que hoy atraviesan a las nuevas generaciones. El psiquiatra infantojuvenil Mario Valdivia abrió las charlas con “La incertidumbre en las juventudes”, donde analizó los efectos que los cambios sociales, tecnológicos y personales están teniendo sobre la salud mental de adolescentes y jóvenes.

Las expectativas frente al futuro también estuvieron en el centro del podcast en vivo “El futuro ya no es una promesa”, junto a Ariadna Ramírez, Constanza Pino y Sofía Hugo, quienes compartieron distintas experiencias y decisiones asociadas a la construcción de un proyecto de vida en un escenario de cambios acelerados.

Otro de los ejes fue el impacto de la tecnología sobre el empleo. El psicólogo educativo y cofundador de Swarmob, Felipe Prado, presentó la charla “Futuro del Trabajo”, centrada en cómo prepararse hoy para trabajos que todavía no existen.

Un menú para volver a encontrarse

A través de un “Dopamine Menu”, cada asistente pudo construir su propio recorrido entre charlas, podcasts, talleres, música, stands y experiencias participativas.

La jornada también buscó proyectar esa participación más allá del evento. Constanza Rodríguez, coordinadora de la Red de Jóvenes de Congreso Futuro, señaló que “la misión de la Red es abrir espacios y democratizar el acceso al conocimiento”.

“Hemos logrado convocar a jóvenes de distintas regiones de Chile e incluso de otros países de Latinoamérica, y queremos seguir ampliando esa participación para que más jóvenes puedan formarse, conectarse y ser parte de las conversaciones sobre el futuro”, expresó.

Todas las charlas, podcasts y conversatorios de Congreso Jóvenes Futuro 2026 quedaron disponibles en el canal de YouTube de Congreso Futuro.