Para muchas familias, el alta de neonatología representa el final de semanas o meses de incertidumbre. Sin embargo, para algunos niños prematuros, salir de la incubadora significa comenzar un largo camino de controles, terapias y rehabilitación. La pregunta es inevitable: ¿quién garantiza sus oportunidades de desarrollo después del alta hospitalaria?

Según un informe de la Universidad de Chile (2025), durante 2023 nacieron 17.217 niños prematuros en nuestro país. Aunque la prematurez no implica necesariamente discapacidad, las complicaciones neurológicas, como hemorragias intraventriculares graves, pueden comprometer el desarrollo motor y cognitivo. Un estudio internacional publicado en 2026 identificó que el 15,5% de los infantes nacidos antes de las 28 semanas, presentó alteraciones moderadas o graves del neurodesarrollo a los dos o tres años.

En Chile, la Memoria Anual Teletón 2025 informa que la institución atendió a 31.806 personas con discapacidad motora, entregando más de 962 mil atenciones. Sin embargo, las brechas territoriales siguen presentes. En Ñuble, 707 niños, niñas y adolescentes debían trasladarse a otras regiones para recibir atención; mientras que, en Chiloé, más de 300 familias enfrentan desplazamientos por tierra y mar para acceder a rehabilitación especializada.

Pensemos en una familia cuyo hijo necesita terapias periódicas, pero vive a cientos de kilómetros del centro más cercano. Cada atención implica transporte, gastos, ausencias laborales y reorganizar la vida familiar. ¿Puede el lugar donde nace o vive un niño determinar sus posibilidades de desarrollo?

Chile cuenta con programas públicos de seguimiento neonatal y rehabilitación, pero persisten desafíos de cobertura, oportunidad y continuidad asistencial. La labor de Teletón es fundamental, y continuar construyendo institutos en regiones, especialmente en zonas extremas, representa una oportunidad concreta para disminuir estas desigualdades. Sin embargo, la rehabilitación infantil no puede depender exclusivamente de la solidaridad: requiere políticas públicas sostenidas que garanticen acceso equitativo.

La Teletón nos recuerda la importancia de comprender que la rehabilitación es una inversión en autonomía, inclusión y calidad de vida. Salvar la de un recién nacido prematuro es solo el comienzo. Garantizar sus oportunidades de desarrollo, independiente del lugar donde viva, es una responsabilidad de toda la sociedad.