Doce de los diecinueve países firmantes del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR), incluido Chile, solicitaron a la Presidenta del Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos, Mónica Palencia, convocar al órgano de consulta del organismo a una reunión para la mañana del 19 de noviembre de 2026 para tratar el tema del crimen organizado y el terrorismo.

La solicitud, según consigna un documento oficial al que accedió la Unidad de Investigación de El Mostrador, está fundamentada en el artículo 78 del Reglamento del Consejo Permanente que establece que cuando uno o más miembros requieren la convocatoria de una reunión el Consejo Permanente, este decidirá por voto de mayoría absoluta si debe o no celebrarse la reunión.

La convocatoria del Órgano de Consulta se basa en el artículo 6 del TIAR, el que dispone que “si la inviolabilidad o la integridad del territorio, la soberanía o la independencia política de cualquier Estado americano fueren afectadas por una agresión que no sea ataque armado, o por un conflicto extracontinental o intracontinental, o por cualquier otro hecho o situación que pueda poner en peligro la paz de América, el Órgano de Consulta se reunirá inmediatamente a fin de acordar las medidas que deban tomarse en caso de agresión para asistir a la víctima de la misma o, en todo caso, las medidas que deban adoptarse para la defensa común y para el mantenimiento de la paz y la seguridad del Continente”.

Lea aquí el documento.

Para el experto en política internacional, Gilberto Aranda esta solicitud no tiene otra explicación que un acto concreto de “alineación con Washington”. Una idea similar se plantea el internacionalista Mladen Yopo, para quien la solicitud busca “satisfacer los intereses de Estados Unidos y su cuestionamiento geopolítico, su lucha geopolítica con otras potencias en la región. Fundamentalmente mirando a China”. Precisamente la situación de China es la interrogante que despierta más dudas para Gabriel Gaspar, ya que el documento con fecha de ayer surge ad portas de la reunión clave entre Xi Jinping, Vladimir Putin y Donald Trump en el contexto de la APEC.

Cabe consignar que en nuestro país la iniciativa generó controversia política y que al ser consultado por el Congreso en octubre, el ministro Pérez Mackenna aseguró que la adhesión de nuestro país se traducirá en “más información para actuar contra las bandas criminales, capacitación para Carabineros y la Policía de Investigaciones, y mejor coordinación en las fronteras con Argentina, Bolivia y Perú”.

El Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR), en tanto, es un acuerdo suscrito en Río de Janeiro en 1947, que establece un mecanismo de asistencia ante amenazas a la seguridad y la integridad territorial de los Estados americanos, particularmente en caso de que un ataque armado contra un país americano puede ser considerado un ataque contra todos los demás. El tratado fue parte de la declaración conjunta del Escudo de las Américas, donde los países participantes expresaron su intención de solicitar formalmente ante la Organización de Estados Americanos (OEA) la convocatoria de una reunión para constituir un Órgano de Consulta en el marco del TIAR.

El documento firmado por José Miguel Castro, embajador chileno ante la Organización de los Estados Americanos (OEA), señala que respecto a la Declaración Conjunta sobre la Defensa de la Soberanía de las Américas –Escudo de las Américas– del 22 de septiembre de 2026, “nuestra posición colectiva es que la amenaza más inmediata y universalmente compartida en nuestro hemisferio es la que representan los grupos delictivos organizados dedicados al narcotráfico transnacional y al terrorismo”.

“Las actividades de estas organizaciones constituyen una situación que pone en peligro la paz y la seguridad de las Américas, conforme al artículo 6, y hacen necesaria la convocatoria del Órgano de Consulta para considerar la adopción de una resolución que promueva y facilite una acción colectiva, cooperativa y coordinada en el marco del TIAR. Dicha acción no estará dirigida contra ningún Estado miembro ni implicará el uso de la fuerza armada”, agrega el documento.

La solicitud añade que tiene por “objeto iniciar el proceso de consulta previsto en el TIAR y no prejuzga las medidas que, en última instancia, pueda adoptar el Órgano de Consulta en virtud del artículo 8 u otras disposiciones del TIAR. Cualquier acción futura de esta índole se llevará a cabo de conformidad con la Carta de las Naciones Unidas, la Carta de la OEA, el TIAR y demás normas de derecho internacional aplicables, respetando los principios de soberanía, integridad territorial, no intervención y solución pacífica de controversias”.

De conformidad con el artículo 16 del TIAR, añade la carta dirigida a la Presidenta del Consejo Permanente de la OEA, “esta solicitud para convocar al Consejo Permanente como órgano provisional de consulta cuenta con el respaldo de una mayoría absoluta de los Estados miembros con derecho a voto: Argentina, Chile, Colombia, Costa Rica, la República Dominicana, El Salvador, Honduras, Panamá, Paraguay, el Perú, Trinidad y Tobago, y los Estados Unidos. La solicitud cuenta también con el apoyo de Bolivia, el Ecuador y Guyana, Estados miembros de la OEA que actualmente no son partes en el TIAR”, concluye.