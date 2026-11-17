Las disculpas de Gonzalo Arenas no lograron apagar el incendio que él mismo encendió con el Partido de la Gente (PDG). Este martes, el vocero de Gobierno intentó bajar el tono después de calificar a la colectividad como un “cúmulo de deseos”, pero recibió una nueva andanada de críticas. La diputada Zandra Parisi exigió disculpas públicas, directas y sin ambigüedades.

“No es cosa acá de llenarse la boca y sacar una cuña rápida o para darse un gustito dentro de los mismos ministros que tiene este Gobierno”, disparó la parlamentaria, quien incluso bautizó al vocero como el “señor de los deseos”, recordándole sus fallidas aspiraciones a distintos cargos de elección popular.

Parisi fue más allá y emplazó a La Moneda a intervenir. “Estamos esperando que los ministros aconsejen a este nuevo vocero para que, de una vez por todas, pida disculpas como lo hacen los hombres: directo, sin dejar la duda de que es una disculpa”, afirmó.

La legisladora sostuvo que Arenas debe rectificar de la misma forma en que lanzó sus cuestionamientos: públicamente y dirigiéndose a los diputados y militantes del PDG. Incluso fijó un plazo para este martes: “Con el PDG no se corre, con el PDG se camina”, advirtió.

Disculpas que no convencen

La controversia comenzó cuando Arenas aseguró en Tolerancia Cero, de CNN Chile, que el PDG “no es un partido, sino que es como un cúmulo de deseos”, cuestionando que sus integrantes tuvieran una visión de país y atribuyéndoles una “visión de consumo”.

El primero en responder fue Franco Parisi, quien calificó a Arenas de “cuasi ministro” y defendió el papel de su partido. “Sí, somos un cúmulo de deseos, pero deseos para la gente”, replicó, antes de advertir que “el matonaje del poderoso transitorio no es buen consejero”.

Ante la ofensiva, Arenas retrocedió. Desde La Moneda aseguró tener “la mejor opinión” del PDG, reconoció su importancia en el sistema político y ofreció disculpas a quienes pudieran haberse sentido ofendidos.

Pero la respuesta no convenció a la bancada. Su jefe, Juan Marcelo Valenzuela, calificó las disculpas como “tibias e insuficientes” y exigió una retractación: “El vocero no se tiene que disculpar por cómo nos sentimos, se tiene que hacer cargo de lo que dijo”.

Los votos de Rabat, en medio de la pelea

El encontrón ocurre en un momento especialmente incómodo para el Gobierno de José Antonio Kast, que busca respaldos para impedir que prospere la acusación constitucional contra el ministro de Justicia, Fernando Rabat. Y el PDG tiene votos que podrían inclinar la balanza.

“No se escupe el pozo donde usted posteriormente va a tomar agua”, había advertido Valenzuela, recordando que su bancada ha contribuido a sacar adelante iniciativas del Ejecutivo. Incluso el jefe de los diputados republicanos, Benjamín Moreno, tomó distancia de los cuestionamientos de Arenas.

El partido todavía no resuelve oficialmente su postura frente a Rabat, aunque Pamela Jiles aseguró que 12 de sus 14 diputados estarían por aprobar la acusación.

Eso sí, Zandra Parisi descartó que el encontrón con el vocero se traduzca automáticamente en represalias legislativas. “Nosotros no analizamos las cosas a través de una trinchera política. Nosotros analizamos las cosas de forma consciente, responsable, pero sobre todo informada”, sostuvo.

La diputada también aseguró que su colectividad mantiene abiertos los canales de diálogo con los ministros. Pero, por ahora, Arenas no ha conseguido dar por cerrado el conflicto. Y mientras La Moneda intenta conseguir votos para defender a Rabat, su propio vocero terminó abriendo una pelea con una bancada a la que el Gobierno necesita convencer.