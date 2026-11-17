Dos proyectos mineros en evaluación, nuevas perspectivas de inversión y el desafío de traducir el crecimiento económico en beneficios para las comunidades fueron algunos de los temas que marcaron el debate sobre el futuro de Atacama durante el XXXIV Encuentro Nacional de Diarios Regionales 2026, realizado en Copiapó.

La actividad, organizada por la Asociación Nacional de la Prensa (ANP) y que tuvo como anfitrión a Diario Chañarcillo, incluyó el panel “Atacama: Región Estratégica para el Desarrollo de Chile”, instancia que reunió a representantes de compañías mineras y del sector sanitario para analizar las oportunidades y desafíos de la región.

Uno de los antecedentes entregados durante la jornada vino de la minera canadiense Kinross. Su gerente de Relaciones Institucionales, Fernando Velasco, adelantó que la compañía mantiene “dos proyectos en evaluación, precisamente en miras de poder seguir aportando al desarrollo futuro de la Región de Atacama y de sus vecinos”.

Pero la discusión no se limitó a las proyecciones productivas. La relación de las empresas con las comunidades y el impacto social de las inversiones también estuvieron entre los ejes del encuentro.

En ese contexto, Ivonne Toro, directora de Comunicaciones de Novandino, planteó que la inversión privada debe incorporar “un fuerte factor social de integración, de trabajo con las comunidades y de aportar al desarrollo de la región”.

Desde el sector sanitario, Marcelo Basaure, gerente regional de Nueva Atacama, destacó la realización de encuentros nacionales en Copiapó, considerando las perspectivas de expansión de la minería durante los próximos años.

El papel de la prensa regional

Otro de los temas abordados fue la relación entre el sector privado y los medios de comunicación, particularmente su función informativa y fiscalizadora.

Antonio Amadori, gerente de Asuntos Externos de Gold Fields, sostuvo que la prensa cumple un papel de vigilancia y escrutinio, aunque también la considera un aliado estratégico para la región. “Nosotros vemos a la prensa como vigilante, tiene un rol de escrutinio, pero también como un aliado estratégico en la región”, señaló.

Una mirada complementaria expresó Francisco Salas, gerente de Asuntos Corporativos y de Relaciones Comunitarias de Barrick Chile, quien destacó la importancia de un periodismo basado en la transparencia, la responsabilidad y la ética.

Por su parte, Sergio Vives, director corporativo de Medio Ambiente, Permisos y Asuntos Externos de Lundin Mining, valoró la posibilidad de generar instancias de conversación con los medios. “Estos encuentros abren la oportunidad para tener este tipo de conversaciones y también para relevar la importancia de la prensa tradicional”, afirmó.

La jornada permitió poner sobre la mesa los desafíos de Atacama en materia de inversión, sostenibilidad, infraestructura y vinculación comunitaria, junto con destacar el papel de los diarios regionales en la cobertura y fiscalización de los procesos que impactan en sus territorios.