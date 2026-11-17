Un nuevo traspié comunicacional del Gobierno abrió un flanco político en momentos en que La Moneda necesita sumar apoyos para frenar la acusación constitucional contra el ministro de Justicia, Fernando Rabat. El subsecretario y vocero de Gobierno, Gonzalo Arenas, lanzó duras críticas contra el Partido de la Gente (PDG), cuyos votos pueden resultar decisivos, provocando una inmediata respuesta de Franco Parisi, quien acusó al Ejecutivo de actuar con “matonaje”.

La controversia comenzó durante una entrevista en CNN Chile, donde Arenas cuestionó la identidad política de la colectividad. El portavoz sostuvo que el PDG representa a un sector de la clase media emergente que carece de una visión de país y que responde principalmente a intereses de consumo.

“Por lo tanto, no es un partido, sino que es como un cúmulo de deseos”, afirmó Arenas, quien agregó que agrupaciones de estas características representan “un deterioro importante” para la institucionalidad democrática.

Aunque inicialmente aseguró tener una buena opinión de varios parlamentarios del PDG y calificó a Parisi como una persona inteligente, el vocero insistió en que las democracias necesitan partidos políticos fuertes, condición que, a su juicio, la colectividad todavía no cumple.

Parisi responde: “El cuasi ministro Arenas se equivoca”

La respuesta del fundador y secretario general del PDG no tardó en llegar. Parisi rechazó las declaraciones del portavoz y reivindicó el papel de su colectividad en los acuerdos políticos.

“El cuasi ministro Arenas se equivoca al cuestionarnos de esa manera”, afirmó, antes de asegurar que el PDG ha contribuido a la gobernabilidad del país.

“Somos el único partido capaz de conversar y alcanzar acuerdos tanto con la derecha como con la izquierda, con los fachos y los comunachos”, sostuvo.

El excandidato presidencial también recogió la expresión utilizada por Arenas para darle un sentido distinto: “Es cierto, somos un cúmulo de deseos, pero deseos para la gente”.

Parisi defendió las prioridades de su partido, mencionando el acceso a la vivienda, el empleo, la atención de salud y la recuperación de la educación pública. Sin embargo, reservó su crítica más dura para el cierre de su respuesta.

“Pero el matonaje de quien tiene poder por un tiempo no es buen consejero. Ya lo aprendimos y, cuando lleguemos al gobierno —porque queremos gobernar—, lo vamos a demostrar”, advirtió.

Una polémica en medio de la acusación contra Rabat

El episodio ocurre en un momento especialmente delicado para el Ejecutivo. La Moneda busca reunir los votos necesarios para rechazar la acusación constitucional contra Fernando Rabat, cuestionado por rebajas de condenas concedidas a responsables de delitos sexuales y violaciones de derechos humanos.

En ese escenario, la bancada del PDG aparece como un actor clave para definir el resultado de la ofensiva opositora.

El propio Parisi había reconocido el 15 de noviembre que dentro de su colectividad existe una mayoría favorable a respaldar la acusación contra el titular de Justicia, aunque la definición parlamentaria todavía no está cerrada.

Las declaraciones de Arenas introducen así una nueva dificultad para las gestiones del Gobierno: mientras el Ejecutivo necesita persuadir a los diputados del PDG, su vocero abrió una confrontación pública con el liderazgo de esa misma colectividad.