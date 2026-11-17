El papa León XIV llevó a la Amazonía peruana uno de sus mensajes más contundentes sobre la crisis ambiental y social de la región.

Tal como lo hizo hace no mucho con la encíclica Magnifica Humanitas, donde se enfrentó a los oscuros planteamientos de la ilustración oscura de Silicon Valley, ahora León XIV se abrió camino en la crisis climática para defender la Amazonía.

¿Qué dijo? En Pucallpa, durante un encuentro con representantes de pueblos amazónicos y misioneros, el papa advirtió que las heridas de la Amazonía “no solo no han sanado, sino que incluso se han agravado”. Su diagnóstico vinculó directamente la degradación ambiental con la violencia, la pobreza y la vulneración de derechos de las comunidades indígenas.

Tras escuchar el testimonio de representantes indígenas, denunció el asesinato de líderes que han enfrentado amenazas para defender sus comunidades: “La sangre de estos hermanos clama a Dios y reclama justicia a los hombres”, afirmó. Para el papa, no se trata de problemas separados. La violencia contra las personas, la destrucción de los ecosistemas y la explotación económica forman parte de una misma crisis, porque “el grito de la tierra y el grito de los pobres se alzan conjuntamente”.

Su crítica se dirigió también al modelo económico aplicado en la región. León XIV cuestionó la tendencia a considerar la Amazonía como una “reserva de recursos para explotar” y llamó a sustituir esa lógica por un modelo basado en la ecología integral, concepto heredado de la encíclica Laudato si’ de Francisco.

En términos concretos, denunció la deforestación indiscriminada, la contaminación de ríos por minería ilegal y derrames de petróleo y el avance del narcotráfico, que –según planteó– se aprovecha de la pobreza de los jóvenes y los aleja de sus comunidades y culturas.

El papa vivió durante años como misionero en el país y posteriormente fue obispo de Chiclayo. En Pucallpa recordó precisamente esos años para explicar que conoce desde dentro las dificultades de las comunidades amazónicas. Su propuesta combina la defensa de los derechos territoriales, el reconocimiento de los conocimientos ancestrales y una Iglesia con “rostro amazónico”, capaz de acompañar a las poblaciones que viven en los lugares más aislados.

La intervención adquiere además un significado particular, mientras en Antalya se desarrolla la COP31.

Aunque León XIV no formuló su discurso como una intervención diplomática en la cumbre climática, su mensaje coincide con uno de los grandes debates de la negociación: cómo enfrentar el cambio climático sin separar las metas ambientales de la justicia social.

Para el papa, proteger la Amazonía no significa solamente conservar un enorme reservorio de biodiversidad y carbono; significa proteger a quienes viven allí, reconocer sus derechos y cuestionar un modelo de desarrollo que convierte la naturaleza en una fuente de recursos y concentra sus beneficios, mientras deja sus costos en los territorios.

Cuando los líderes mundiales, sistemáticamente, evitan hablar de crisis climática y pueblos originarios, las palabras de León XIV vienen a llenar un espacio. Enhorabuena.