¿Buscas dónde hacer tu evento? Nueva web chilena simplifica una búsqueda que suele ser compleja

¿Cuántas veces has intentado cotizar la reserva de un lugar y no obtienes respuesta? ¿Cuántas veces has querido elegir dónde celebrar tu cumpleaños, pero al buscar en internet te abruma la cantidad de opciones sin filtro? Tranquilo, es más común de lo que crees.

Buscar un lugar para realizar un evento, ya sea un cumpleaños, una celebración familiar o una reunión importante, puede convertirse rápidamente en una experiencia estresante. Aunque internet ofrece una gran cantidad de opciones, esa abundancia a veces juega en contra: sitios sin precios claros, disponibilidad poco actualizada, formularios que nunca obtienen respuesta o información incompleta que obliga a hacer múltiples consultas.

En lugar de que esta búsqueda por internet facilite las cosas, la situación de información desordenada termina generando una gran angustia porque sabes que el lugar ideal debe estar en una de las tantas pestañas que tienes en consideración, pero no lograr dar con él a tiempo.

Es bajo este contexto, que comienzan a surgir nuevas soluciones tanto para quienes buscan un lugar donde realizar sus eventos tanto como para quienes pueden ofrecer estos espacios, entregando información clara para realizar la reserva con datos claros y amigables.

Aquí es en donde surge yadonde.com, página dedicada dedicada a ofrecer lugares para eventos y potenciar que las personas ofrezcan sus servicos de una manera segura y con toda la información necesaria. En esta página se pueden encontrar desde estacionamientos y espacios vacíos hasta restaurantes y lofts industriales.

Espacios versátiles, búsqueda fácil

Y a Dónde permite acceder a espacios únicos y poco conocidos en Chile, desde jardines y bares, hasta salas de reuniones y estudios fotográficos, ofreciendo nuevas posibilidades para reunirse, crear o celebrar de una manera distinta. La idea era central todos los lugares posibles en una misma página para que la búsqueda que antes generaba angustia, ahora sea realizada de una manera expedita.

Susana Díaz, gerenta de Y a Dónde, explica que esta idea surgió de la necesidad de responder a la necesidad de responder a al típica de pregunta de “¿Alguien sabe dónde podemos hacer la junta de papás? ¿Alguien sabe dónde podemos hacer el paseo de fin de año? ¿Alguien sabe dónde puedo hacer un team building? Esto aparecía harto en los chats. En el fondo es esa necesidad de que, hoy día claro está todo super abierto, si bien hay un montón de información en internet, igual significa que uno tiene que ir pidiendo cotizaciones en cada uno de los lugares”, explica.

Asimismo, explica que no solo querían enfocarse en espacios para eventos como matrimonios o cumpleaños, sino ampliar la gama de opciones a las que las personas pueden acceder. En la página web, se puede visualizar que las ofertas de espacios van desde restaurantes hasta loft industriales, algo que llama completamente la atención.

“Creemos que hay una oportunidad de ser creativos en términos de cuáles son los espacios que uno podría llegar a usar para hacer distintas actividades y porque también está en mente que esto pudiesen usarlo locatarios y gente que hace producciones, por ejemplo”, explica Díaz.

Además, entre la búsqueda frenética de encontrar un lugar que cumpla con las características que las personas desean surge también la situación en la que los sitios no detallan precios totales, capacidad real o las condiciones del contrato. Esto dificulta aún más el prepuesto y la búsqueda, ademas de generar ansiedad por posibles sorpresas que se puedan ir encontrando en el camino.

Y a Dónde, en palabras de su gerenta, busca dar una solución a la gente que está buscando distintas distintas partes o lugares para poder hacer distintas actividades.

Todo en un solo lugar

La búsqueda del lugar perfecto puede pasar de emocionante a frustrante en pocos clics. Entre pestañas abiertas, correos que nadie responde y sitios que no entregan información clara, la sensación de perder el tiempo se instala rápidamente. Y cuando el reloj corre, porque la fecha ya está encima, el exceso de opciones mal organizadas no ayuda: al contrario, convierte la experiencia en una carrera caótica, ineficiente y agotadora.

Es por eso que Y a Dónde busca hacer de esta experiencia un momento grato donde las personas, sin necesidad de abrir cientos de pestañas, encuentren el espacio que buscan en un sólo lugar.

Y así como buscan que las personas encuentren el lugar idóneo en su página web, también buscan que tanto empresas como personas promocionen los espacios que tengan a través de Y a Dónde.

l”a invitación a que la gente publique estos lugares que están más escondidos o que no toda la gente sabe o que de repente existen, pero no hacen campañas de marketing súper importantes. La idea es esa, que en el fondo es que con nosotros podamos darles visibilidad porque nosotros vamos a ser los que vamos a promocionar en el fondo los distintos sitios que están acá”, concluye Díaz.