Diputado Javier Olivares (PDG): “A mí no me manda el Partido de la Gente, a mí no me manda Parisi”

El diputado Javier Olivares marcó distancia con la conducción del Partido de la Gente y su líder Franco Parisi, en medio de las negociaciones por la Ley Miscelánea impulsada por el Gobierno.

En entrevista con Al Pan Pan con Mirna Schindler, el parlamentario fue enfático al señalar que su actuar político no responde a directrices partidarias. “A mí no me manda nadie. A mí no me manda el Partido de la Gente, a mí no me manda Franco Parisi, a mí no me manda absolutamente nadie más que mis electores”, afirmó.

Sus declaraciones se dan en un contexto donde la bancada del PDG ha sostenido conversaciones con el Ejecutivo, incluyendo reuniones con el ministro de la Segpres, José García Ruminot y el titular de Hacienda, Jorge Quiroz en busca de acercar posiciones respecto del proyecto.

En ese escenario, Olivares no descartó respaldar la iniciativa, desmarcándose de la postura inicial más crítica expresada por la dirigencia del partido. “Yo no demonizo el proyecto, a mí no me molesta, creo que hay que hacer algo”, sostuvo.

El diputado también enfatizó que está dispuesto a asumir costos políticos si sus decisiones no coinciden con la línea partidaria. “Si tengo el día de mañana que pelearme con el partido y retirarme del partido porque algo no me parece, lo voy a hacer sin ningún problema”, aseguró.

Respecto a la posibilidad de que el PDG enfrente divisiones internas —en medio de tensiones recientes dentro de la bancada—, el parlamentario evitó profundizar, limitándose a señalar: “Paso”.

Las definiciones del diputado se producen en un momento clave para el Gobierno, que requiere sumar apoyos adicionales para avanzar en la tramitación de su proyecto, en un Congreso donde los votos del PDG podrían resultar decisivos.