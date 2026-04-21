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Jorge Alessandri, presidente de la Cámara Baja: Ley Miscelánea no ingresará este martes al Congreso PAÍS Agencia Uno

Jorge Alessandri, presidente de la Cámara Baja: Ley Miscelánea no ingresará este martes al Congreso

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Por: Mesa de noticias de El Mostrador

El titular de la Cámara confirmó el retraso del proyecto clave del Gobierno y advirtió que espera su ingreso “mañana”, apuntando a que la iniciativa llega “siete años tarde”.

Resumen
Síntesis generada con OpenAI
El presidente de la Cámara de Diputados, Jorge Alessandri, confirmó que la Ley Miscelánea del Gobierno no ingresará este martes al Congreso. El parlamentario indicó que fue informado de la decisión durante la madrugada y planteó que el proyecto llega “siete años tarde”, aunque espera que sea tramitado en cerca de un mes en la Cámara.
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El presidente de la Cámara de Diputados, Jorge Alessandri, confirmó que la Ley Miscelánea del Presidente José Antonio Kast no ingresará este martes al Congreso, como se había previsto inicialmente.

Según relató, la decisión le fue comunicada a primera hora del día. “Recibí un mensaje a las 5:40 de la mañana avisándome que no era hoy el ingreso. Pensábamos que era hoy, teníamos todo preparado para que fuera hoy”, señaló en conversación con radio Pauta.

El legislador manifestó su expectativa de que el proyecto sea presentado en las próximas horas, advirtiendo que de no concretarse pronto podría verse afectado por la semana distrital. “Espero que sea mañana porque si no es mañana, después hay semana distrital”, indicó.

En esa línea, Alessandri también cuestionó el momento en que llega la iniciativa. “El proyecto, para mí, llega siete años tarde a Chile para dinamizar la economía”, afirmó, agregando que de haberse implementado antes, el país podría haber enfrentado de mejor manera el escenario actual.

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Respecto a las razones del retraso, el parlamentario planteó que podrían estar vinculadas a ajustes en el contenido del proyecto, particularmente en materia de apoyo a pequeñas y medianas empresas. “Quizás una de las razones por las que el proyecto no entró hoy día es porque le están poniendo un régimen especial pro pymes”, sostuvo.

En cuanto a la tramitación, el presidente de la Cámara adelantó que la iniciativa será revisada en las comisiones de Hacienda y de Medio Ambiente, debido a sus componentes tributarios y regulatorios.

Finalmente, proyectó que el despacho del proyecto desde la Cámara podría concretarse en un plazo de entre un mes y un mes y medio, mientras que su tramitación en el Senado aún es incierta.

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