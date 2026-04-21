Juicio por corrupción en Vialidad entra a fase final

¡Cuidado con los micrófonos inalámbricos en las solapas! Si no se fija, le puede pasar igual que al alcalde Orlando Vargas, quien en medio de una ceremonia oficial en Tacna emitió un comentario machista subido de tono a su par de Tacna, Pascual Güisa, y quedó en mal pie. La frase salió al aire en la trasmisión en vivo y pese a que su equipo de confianza hizo intentos por bajar la publicación, el video quedó circulando hasta ahora en redes sociales.

La semana pasada terminó con la visita de la ministra secretaria general de Gobierno, Mara Sedini, quien vino a promocionar el proyecto de ley anunciado por el Presidente José Antonio Kast para la reconstrucción del país. Pero eso no fue lo más llamativo. Lo más sorprendente fue su recorrido por dentro de la famosa zanja en construcción cerca de la Línea de la Concordia. El paseo parecía más bien una invitación a un “challenge” que, seguro, algún creativo inaugurará pronto para desafiar la seguridad de la emblemática obra del llamado “Escudo Fronterizo”.

Pese a que el Gobierno se ha definido de emergencia, lo que más ha abundado en las casi tres semanas de los secretarios regionales ministeriales han sido los saludos protocolares, inclusive entre ellos mismos. Y para pasar el bochorno, con rapidez reemplazaron a la seremi del Trabajo que no pudo acreditar su experiencia laboral. Como solución, el Partido Social Cristiano (PSC) importó desde Concepción a la trabajadora social Belén Núñez, generando críticas en los partidos de la región.

Vamos ahora al resumen de esta nueva edición de Aquí Arica:

Iniciamos este nuevo número con la nota sobre la última etapa del juicio en contra de siete acusados por delitos de corrupción pública , cometidos en contratos suscritos por la Dirección Regional de Vialidad y la Constructora San Felipe S.A.

, cometidos en contratos suscritos por la Dirección Regional de Vialidad y la Constructora San Felipe S.A. ¡Hay ruido en la Seremi de Bienes Nacionales!En esta crónica revelamos el rol de defensor de una “toma” de camioneros en Cerro Chuño que asumió el seremi de esa cartera, Cristian Pradenas, en 2024 , con su participación en un minibloqueo carretero y su declarada cercanía con imputados en el caso de corrupción que terminó con la salida de seis funcionarios de esa repartición.

, con su participación en un minibloqueo carretero y su declarada cercanía con imputados en el caso de corrupción que terminó con la salida de seis funcionarios de esa repartición. En esta edición les relatamos los traspiés que sufrió el alcalde Orlando Vargas esta semana. Uno fue el rechazo del financiamiento al evento que había montado para la cuenta pública y luego su conversación con el alcalde de Tacna, en la que se jactaba de haber estado con una joven de 25 años, diálogo que salió al aire y fue transmitido en vivo durante el evento.

Uno fue el rechazo del financiamiento al evento que había montado para la cuenta pública y luego su conversación con el alcalde de Tacna, en la que se jactaba de haber estado con una joven de 25 años, diálogo que salió al aire y fue transmitido en vivo durante el evento. Estuvimos hasta el final reporteando la elección de los consejeros nacionales para la Conadi. En la nota les damos a conocer los resultados, que dieron cuenta de que una de las tres primeras mayorías del pueblo aymara deberá ser elegida por el Presidente de la República, al igual que las otras etnias.

En la nota les damos a conocer los resultados, que dieron cuenta de que una de las tres primeras mayorías del pueblo aymara deberá ser elegida por el Presidente de la República, al igual que las otras etnias. Y cerramos anunciando las dos fiestas con tradiciones andinas que se realizarán en Putre y Visviridurante este fin de semana.

Antes de iniciar la lectura, les recomiendo ir por un tazón de chocolate caliente con canela y clavo de olor para abrigar el alma. Mientras disfrutan esa rica bebida nortina, les sugiero invitar a nuevos lectores para que se inscriban gratis y así cada martes les llegará nuestro boletín de noticias a sus correos.

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Juicio por corrupción en Vialidad entra en última fase con exfuncionarios alegando inocencia

En su fase final entró el juicio oral contra siete acusados -cuatro de ellos exinspectores fiscales- por los delitos de fraude al fisco, cohecho, soborno, lavado de activos y negociación incompatible en la ejecución de contratos viales adjudicados por la Dirección Regional de Vialidad a la desaparecida Constructora San Felipe S.A.

Para este caso, la sala del Tribunal Oral de Arica ha estado integrada por los jueces Sergio Álvarez, Jairo Martínez y Sara Pizarro. Esta última jueza ha participado en las audiencias de forma telemática, debido a que aún está bajo protección, a raíz de que presidió la sala que condenó a los integrantes de la banda criminal “Los Gallegos” y, tras el fallo que condenó a 34 integrantes de la organización, recibió amenazas de muerte.

Los alegatos de clausura comenzaron el viernes y continuaron ayer. Durante las tres semanas que lleva el juicio aparecieron reveladores antecedentes que fueron ratificados en declaraciones prestadas por los propios imputados a los magistrados.

Las defensas de los siete acusados han alegado su total inocencia. Se trata de los exinspectores fiscales de la Dirección Regional de Vialidad, Genaro Leal Figueroa y Lilian Medina Higueras, junto a sus respectivos cónyuges Romina Zumelzu Ruiz y Camilo Delgado Huentrutripai, quien era profesional residente de la Constructora San Felipe S.A. También en esta nómina se incluyen al exjefe del Departamento de Contratos de la Dirección Regional de Vialidad, Álvaro Núñez Cruz, al exjefe del Subdepartamento de Seguridad Vial, Alejandro Aspeé Álvarez, y a su cónyuge Olaya Gálvez Riquelme.

Lo más llamativo: dos de los exinspectores fiscales encausados, para pedir su absolución, asumieron que desarrollaron tareas particulares para las constructoras que trabajaban con Vialidad, pero que esos servicios los hicieron “fuera del horario laboral y que eso no estaba prohibido”. Así justificaron la cercanía con la constructora y los variados depósitos que recibieron en sus cuentas bancarias.

Y en el caso del exinspector fiscal Álvaro Núñez, la excusa para una seguidilla de depósitos en su cuenta bancaria sería que el profesional de la empresa, Camilo Delgado, le habría facilitado su cuenta bancaria para envío de dineros, dado que la cuenta que tenía habría presentado problemas.

En las audiencias declararon el exdirector regional de Vialidad, Sergio Villegas, quien activó la denuncia por corrupción pública, y la asesora jurídica de ese servicio, Guiselle Kunz.

Siete hechos investigados

La acusación considera siete hechos relacionados con contratos suscritos entre la Constructora San Felipe S.A. y la Dirección Regional de Vialidad. Uno de ellos se refiere a la subcontratista Delmedh SpA, de propiedad de la inspectora fiscal Lilian Medina y su marido, el profesional de la constructora, Camilo Delgado. A través de esta entidad, ambos ofrecieron servicios a la Constructora F.V., adjudicándose la pavimentación del puente Guillermo Sánchez, bajo una subcontratación que implicó la suma de $ 49.739.148, pero que realmente costó una suma menor a la que se declaró, quedándose con la diferencia de ambos montos y contando con la aprobación del inspector fiscal Genaro Leal, quien era su amigo y el supervisor del contrato.

Otra de las situaciones investigadas es el contrato “Modificación de cámaras de Inspección de Alcantarillado” que ofreció también el inspector Leal a su amigo Camilo Huentrutripai, y que fue ejecutado por la misma empresa Delmedh SpA por un valor de $ 86 millones. Asimismo, fue incluida la agilización de los estados de pago que habría realizado Leal junto a Huentrutripai, correspondiente al contrato “Conservación Global Mixto por Nivel de servicios y por precios Unitarios de caminos de la provincia de Arica, sector urbano de Arica y Valle de Azapa, Etapa II, Región de Arica y Parinacota”. Respecto de este, se habría detectado el arriendo ficticio de un vehículo, que era usado por la cónyuge de Leal, a quien la constructora le depositaba dinero por esa prestación falsa.

Del mismo modo, otro de los hechos incluidos se vinculan con la exinspectora fiscal, Lilian Medina, quien, según la Fiscalía, autorizó un aumento de obras en un contrato con la empresa Ingeniería Construcción MCADAM y ofreció su asesoría a través de Delmedh para la pintura e instalación de tachas de seguridad en el pavimento de dos conservaciones de rutas rurales.

Otra situación que se detectó fueron los pagos recibidos por el exjefe del Departamento de Contratos de Vialidad Arica, Alvaro Núñez, quien habría traspasado diferentes sumas de dinero a la empresa Constructora San Felipe, con el objetivo de agilizar la tramitación de los estados de pago en la Dirección Regional de Vialidad.

Asimismo, se incluyó la autorización que dio el exjefe del Subdepartamento de Seguridad Vial, Alejandro Aspeé Álvarez, a la Constructora San Felipe S.A., para modificar la señalética diseñada inicialmente en la obra vial Los Buitres/Las Maitas. Detrás de esto, según la Fiscalía habría existido un pago irregular a Aspeé.

El 3 de septiembre del año pasado, otros seis acusados se sometieron a un juicio abreviado, en el que obtuvieron penas más bajas, tras asumir su participación en los distintos hechos que les imputaron la Fiscalía Regional y el Consejo de Defensa del Estado (CDE). A esta modalidad se acogieron el exdirector regional de Vialidad, Roonie Focacci Yugo, y los exinspectores fiscales de obras de esa misma repartición: Jorge Padilla Guzmán y Fernando Querquezana Querquezana. Por el lado de la Constructora San Felipe S.A. fueron sentenciados el exgerente de Operaciones, Carlos Trautmann Montt; la exjefa de Finanzas, Karen Walton Buzada; y el exadministrador de Obras, Víctor Strobel Pinto.

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Cristian Pradenas: de defensor de una “toma” en Cerro Chuño y precandidato libertario a seremi de Bienes Nacionales

Causó revuelo al interior del Partido Republicano (PR), porque luego de ser militante, decidió emigrar a al Partido Nacional Libertario (PNL). En esta tienda política pretendió con ahínco ser candidato a diputado, para lo cual realizó asesorías gratuitas a gremios con problemas con el Estado. Sin embargo, su líder, Johannes Kayser, optó por el militar en retiro y exgobernador provincial de Parinacota, Marcelo Zara, quien se enfrentó sin éxito en la misma lista a su expareja y hoy secretaria regional ministerial de Gobierno, la exconvencional constituyente republicana Pollyana Rivera.

Como “premio de consuelo” y con el aval de la diputada republicana Stephanie Jéldrez, el abogado Cristian Pradenas logró ser nombrado secretario regional ministerial de Bienes Nacionales. Ello pese a haber asesorado a la Federación de Transportistas del Norte, cuyos dirigentes el 19 y 20 de noviembre de 2024 libraron una dura resistencia al desalojo de 3,8 hectáreas en Cerro Chuño, donde junto a unas cien familias el gremio mantenía una toma de suelo fiscal con camiones y acoplados instalados, bajo la excusa de que “estaban cuidando el terreno para que no se lo tomaran“.

De manera exclusiva, Aquí Arica accedió a un inédito registro audiovisual de una histriónica performance protagonizada por el jurista el día de la desocupación (ver video). Justo en medio de su incipiente campaña de precandidato a diputado, se presentó en el lugar para “observar” el procedimiento. Pero eso no fue todo. Cuando el desalojo era un hecho y en una arriesgada maniobra, dado el alto tráfico, los transportistas bloquearon la avenida Capitán Avalos frente al terreno para resistir la medida.

Junto a los dirigentes apareció el hoy seremi deteniendo el tránsito y desafiando a las dos camionetas de la seremi de Bienes Nacionales. Al interior de una de estas, un funcionario les gritaba que los esperarían mañana en la oficina para conversar. En medio de la calle y arriesgándose a un accidente, el abogado se aproximó a la ventanilla de uno de los vehículos para emplazarlos por la expulsión del terreno fiscal, proceso que contaba con el apoyo de la Fiscalía Regional a través del llamado “foco de investigación sobre tomas de terreno en la región”.

Consultado el Ministerio de Bienes Nacionales si tenían antecedentes sobre este hecho y la asesoría prestada por el abogado a usurpadores de suelo fiscal, respondieron que “la Seremi de Bienes Nacionales de Arica, señala que la autoridad regional, Cristián Pradenas, se encontraba en el lugar del desalojo como asesor ad honorem de la Federación de Transportistas del Norte y, en esa condición, solicitó la identificación de los funcionarios que venían a realizar el procedimiento. En ningún momento opuso resistencia al desalojo”.

La asesoría de Pradenas al gremio fue difundida a través de un comunicado interno ministerial, con el siguiente texto:

Sobre la asesoría prestada a su gremio, el presidente de la Federación Regional Norte de Transportistas de Arica y Parinacota, Sergio Pérez, reconoció que el abogado los apoyó ad honorem por un tiempo acotado. “Ese día del desalojo nos acompañó para verificar que el procedimiento se ajustara a la legalidad. Nosotros estábamos claros que estábamos ocupando un terreno que no era nuestro y lo que le pedimos a la autoridad fue tiempo para sacar los camiones y los equipos que estaban allí, porque había choferes que no estaban en la ciudad. Eso fue todo. Llegamos a un acuerdo y salimos de ahí“, afirmó.

Libertario en campaña por republicanos

Pese a haber abandonado el Partido Republicano, el abogado Pradenas desoyó la orden del PNL donde militaba, específicamente la de apoyar al candidato a diputado Marcelo Zara en las elecciones parlamentarias pasadas, luego de no ser elegido por Kayser para disputar ese cargo. Tras su fallida postulación, el jurista optó por asilarse con la entonces candidata republicana Stephanie Jéldrez y salió a hacer campaña por ella.

Su apoyo tuvo frutos, ya que fue puesto en la lista presentada por Jéldrez para secretarios regionales ministeriales. Ello, pese a que el profesional debía atender la orden del PNL de no asumir cargos públicos en el Gobierno. Su nombramiento generó enojo en la colectividad a nivel local y nacional, al punto que lo “forzaron” a renunciar por haberse apartado de la línea partidaria. El aludido se resistió, en principio, pero fuentes cercanas al PNL confirmaron que lo notificaron de un ultimátum: que si no dimitía, sería expulsado.

Y apenas asumió el cargo, la dirigencia regional del PNL, encabezada por el presidente Juan Guaringa, emitió el siguiente comunicado:

Petición de especies incautadas

El arribo de Pradenas a la Seremi de Bienes Nacionales ha hecho ruido desde el mismo 1 de abril. Fuentes confidenciales confirmaron a este medio que la autoridad le comentó a algunos funcionarios que le parecía “injusto que se haya encausado a algunas personas que conozco“, refiriéndose a exfuncionarios involucrados en el caso de corrupción que estalló en septiembre del año pasado y que fueron formalizados por los delitos de asociación ilícita, cohecho, violación de secreto y soborno.

El interés por este caso judicial no quedó ahí. La autoridad se reunió con el fiscal regional Mario Carrera para entregar un saludo protocolar. El encuentro, que se produjo el 8 de abril, tuvo una particularidad: el seremi solicitó la devolución de las especies incautadas en el allanamiento practicado por la PDI a la seremi de Bienes Nacionales en septiembre del año pasado.

Aquí Arica confirmó con el fiscal Carrera la solicitud que hizo el seremi. Según el representante del órgano persecutor, “efectivamente, durante el saludo protocolar, hubo una petición del seremi sobre las especies incautadas. Le dijimos que ese requerimiento debía hacerlo por la vía formal a la fiscal que lleva la causa, pero hasta ahora no ha llegado ninguna solicitud”.

También este medio consultó al Ministerio de BB.NN. si existió una orden desde el nivel central para esta diligencia, pero no hubo respuesta. Solo se limitaron a decir que si no había objeción desde la Fiscalía a la petición, no había nada que comentar.

En cuanto a la investigación de la Fiscalía, esta aún se mantiene abierta. En esta diligencia fueron formalizados funcionarios y extrabajadores de BB.NN., de la Municipalidad de Arica y de la Dirección Regional del Servicio Nacional del Patrimonio Cultural de Arica y Parinacota más consultores privados.

Oposición a proyecto costero

El año pasado, Pradenas cobró notoriedad porque asesoró a un grupo de locatarios del borde costero norte. Los comerciantes se oponían a las obras de conservación de 3,5 kilómetros del borde costero norte Chinchorro-Las Machas etapa 2, donde el Ministerio de Obras Públicas invertiría $ 4.069 millones con un plazo de ejecución de 300 días, a cargo de la constructora Ingeniería y Construcción MST.

El abogado llegó junto a un grupo de comerciantes y los consejeros regionales Ignacio Gómez (Partido Republicano) y Lin-Kiu Ly (Partido Nacional Libertario) a una reunión informativa organizada por el MOP en julio del año pasado. Allí pidieron a la seremi de la época, Priscilla Aguilera (PL), no ejecutarlo por supuestos perjuicios a los locatarios que solo contaban con permisos precarios de la Armada de Chile para funcionar. La paralización del proyecto no prosperó y hoy está en plena ejecución con la construcción de muretes, veredas, iluminación y plazoletas.

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Transmisión al aire con frases machistas y rechazo a gasto en cuenta pública hacen tambalear al alcalde Vargas

Una semana compleja tuvo el alcalde de Arica, Orlando Vargas, debido a dos hechos que tensionaron su gestión. El jefe comunal resultó golpeado a raíz de que el Concejo Municipal rechazó el martes pasado su solicitud de $ 44.852.171 para la contratación de la productora MTM, la cual se haría cargo del montaje de la Cuenta Pública 2026.

Así, la propuesta del jefe comunal de contar para el evento con alfombra roja, repartición de 1.500 boletines, un cóctel, cuatro artistas, microbuses, lanzamiento de confeti, llaveros, pines, abanicos y vasos reutilizables, quedó completamente desechada. Esto, desoyendo el reproche que una semana antes le había hecho la Contraloría General de la República (CGR), en cuyo informe reveló que la Municipalidad de Arica estaba dentro de los gobiernos comunales con gastos en eventos que superaban a los de las ayudas sociales.

El más crítico a la petición fue el concejal del Partido de la Gente (PDG), Daniel Manríquez, quien en pleno Concejo comentó: “Mi intervención en este punto particular va a estar basada en lo que mandata la ley y también lo que mandata el sentido común de la realidad país que hoy estamos viviendo. Voy a tomar la palabra para manifestar desde ya mi rechazo… La cuenta pública no es un espectáculo. La cuenta pública es una obligación legal de este alcalde junto a su Concejo poder mostrarle, evidenciarle, su gestión del último año… Es un acto institucional, una sesión de Concejo como esta. ¿Ven alfombra roja acá? No, entonces puede hacer igual la sesión”.

Al rechazo de Manríquez se sumaron los concejales Cristian Rodríguez (PH), Maximiliano Manríquez (independiente PL), los republicanos Víctor Sepúlveda y Jacqueline Boero, y Dolores Cautivo (PC), quien también aludió a la situación económica del país y llamó a la austeridad al jefe comunal. Solo el edil socialista Mario Mamani apoyó la moción del alcalde y el concejal UDI, Max Shauer, se abstuvo, pese a que también expresó lo excesivo del gasto.

Pese a la negativa del Concejo Municipal, el evento se hará igual. De hecho, las invitaciones ya fueron despachadas, fijando como sitio del evento el estadio municipal, ubicado en el sector norte de la ciudad.

Repuesta del municipio

Desde el municipio señalaron que la cuenta pública corresponde “a una obligación establecida en la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades, cuyo propósito es dar cuenta de la gestión anual de manera transparente ante la ciudadanía. El presupuesto asociado consideraba exclusivamente aspectos técnicos y operativos necesarios para su realización, tales como habilitación de un espacio adecuado, equipamiento técnico, transmisión, seguridad, logística y condiciones de accesibilidad que permitan una participación amplia”.

Asimismo, indicaron que “adicionalmente, se ha definido un formato territorial y abierto, con el objetivo de descentralizar esta instancia y facilitar la asistencia de vecinos y vecinas, lo que implica costos acordes a un evento público de carácter masivo. Finalmente, es importante precisar que este tipo de actividades responde a funciones propias de transparencia y rendición de cuentas, diferenciándose de otras líneas presupuestarias municipales“.

También agregaron que “por primera vez, se opta por realizarla en un sector fuera del eje tradicional, facilitando la asistencia de vecinos y vecinas mediante un formato abierto, con condiciones de acceso, seguridad y participación que permitan una instancia más representativa y no limitada exclusivamente a autoridades o dirigentes. En ese sentido, más que un evento, se trata de una herramienta de transparencia activa y de vinculación directa con la ciudadanía, en línea con una gestión que prioriza la cercanía territorial“.

El micrófono traicionero

El viernes pasado, el alcalde tuvo otro tropezón. Para el disgusto de los colectivos feministas que nunca se pronunciaron, se divulgó rápidamente una conversación ocurrida en plena avenida Bolognesi de Tacna con el alcalde de esa ciudad peruana, Pascual Güisa. Allí, el alcalde Vargas hizo gala de su “hazaña” de haber viajado a Colombia y Panamá con una “minita de 25 años” durante las vacaciones de verano. Luego, vinieron las risas de Güisa y, para rematar, Vargas justificó: “Porque hace bien con el cuerpo, pues. El cuerpo pide…” (ver video).

Lo que no advirtió el jefe edilicio ariqueño era que Güisa tenía encendido uno de los dos micrófonos que tenía prendidos en la solapa. A través de ese aparato se estaba transmitiendo en vivo el lanzamiento de la Fiesta de la Vendimia en Moquegua 2026.

El video fue rápidamente viralizado por medios en Tacna y a través de redes sociales en Arica. Sobre este impasse, el municipio señaló a Aquí Arica que “como municipio distinguimos claramente entre el ámbito privado y el ejercicio de funciones públicas. Nuestra comunicación institucional se limita a informar la gestión, los avances y las acciones en beneficio de la comunidad, resguardando siempre un trato respetuoso en los espacios públicos”.

Sobre el incidente, la concejala republicana Jacqueline Boero afirmó: “Creo que es mejor cuidar lo que decimos en lugares públicos, independientemente de si es soltero o no. Primero está el cargo al que fuimos elegidos y tenemos que cuidar mucho nuestra imagen”.

Más dura fue la concejala comunista Dolores Cautivo, quien señaló: “Lamento que las autoridades en Arica tengan una mentalidad tan desfasada con el mundo en que hoy vivimos y en que las mujeres no somos un objeto para el disfrute de otros, ni para ser utilizadas de ninguna forma, sino que somos personas valiosas, aportantes a la sociedad y que merecemos todo el respeto. La forma en que se expresa me parece de un brutal machismo y misoginia y, a lo menos, yo esperaría disculpas públicas a las mujeres por esas afirmaciones tan poco dignas para una autoridad”.

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Nueva generación aymara irrumpe en elección de consejeros nacionales de Conadi y destrona a Zenón Alarcón

Aunque se criticó que no tuvo una gran difusión en las comunidades indígenas, la elección de la propuesta de consejeros nacionales indígenas de la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (Conadi) para el periodo 2026-2030 tuvo una histórica participación en el país.

Solo en en la Región de Arica y Parinacota se registraron más de 30 mil votantes. Cerca de dos mil personas acudieron a votar en la región, quienes eligieron al representante de la etnia aymara. Este integrará una terna que deberá ser presentada al Presidente de la República, quien deberá escoger a uno de ellos.

Los resultados dejaron al descubierto el término de la era del consejero Zenón Alarcón (PPD), quien ostentó durante 24 años ese cargo. Definitivamente, irrumpió una nueva generación de jóvenes en la disputa de este cargo que, según el último cómputo entregado por la Conadi, arrojó un empate entre dos jóvenes profesionales: Fabián Hilaja Humire y Luis Jiménez Cáceres con 998 votos; el tercer cupo lo ganó Richards Challapa Ayavire con 681 preferencias.

Tras conocer los resultados, Fabián Hilaja, exadministrador de la Municipalidad de Putre, señaló que “esta elección demuestra que Zenón Alarcón cumplió un ciclo y ahora viene una nueva generación del pueblo aymara a ejercer este cargo de gran importancia, ya que los consejeros son los asesores de las políticas públicas para el mundo indígena. Agradezco la confianza que depositaron aquellos que votaron por mí. Se vienen tiempos de interesantes desafíos si resulto ser el elegido por el Presidente”.

En tanto, Luis Jiménez, quien fue convencional constituyente en 2021, comentó: “Si bien fue muy agotadora la jornada, estoy muy contento con los resultados, pese a que se difundió poco por parte de las autoridades. Prácticamente, con los recursos limitados que tiene, Conadi trató de difundir. Se extrañó la participación de otras instituciones estatales. Destaco la más alta participación de los pueblos indígenas en la historia de esta elección. Esto revela que los pueblos indígenas queremos participar en este tipo de iniciativas. Seguimos siendo chilenos y chilenas desde nuestra especificidad. Esta es una elección muy especial de pueblos y de participación nacional. El candidato que sea elegido debe representar no a una ciudad sino a toda la diversidad“.

El Consejo Nacional de la Conadi está compuesto por ocho representantes indígenas: cuatro del pueblo mapuche, uno del pueblo aymara, uno del pueblo likanantay (Atacameño), uno del pueblo Rapa Nui y uno correspondiente a personas indígenas con domicilio en zona urbana.

Una vez que la Conadi haga un segundo recuento para elaborar las ternas definitivas por cada pueblo, vendrá la etapa final en la que el Presidente de la República elegirá a un representante de cada etnia. Históricamente, los mandatarios han seleccionado a las primeras mayorías obtenidas en las elecciones anteriores.

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Putre y Visviri tendrán dos fiestas con tradiciones andinas este fin de semana

Como nunca, las capitales comunales de Putre y Visviri coincidirán con la realización de dos fiestas de tradiciones andinas durante este fin de semana. Se trata de la Feria Regional Andina (Feran) en Putre y del Festival de la K’illpa en Visviri.

La Feran es organizada por la Municipalidad de Putre y se efectuará el viernes y sábado. El programa contempla muestras de artesanía y gastronomía, además de competencias de ganado bovino, ovino, caprino y de llamas y alpacas. También se elegirá a una reina y las dos noches se presentarán artistas como el grupo peruano Corazón Serrano, el grupo Alegría, Chila Jatún y Aldo Namuro.

Sobre la locomoción desde Arica hacia Putre y viceversa, desde la Municipalidad de Putre informaron que estarán disponibles buses y que se incluirán transportes particulares con permisos temporales

En tanto, la K’illpa se desarrollará entre el viernes y el domingo. Este evento, que tendrá lugar en Visviri, incluirá competencia, marcación y esquila de camélidos, además de muestra de artesanía, concurso de hilado y trenzado y gastronomía andina.

DIRECTIVA COMUNAL RN HABEMUS. El sábado pasado se zanjó la segunda vuelta de la directiva comunal de Renovación Nacional (RN), dado que hubo un empate en la primera elección. La lista B encabezada por Patricia Carter resultó electa, mismo conglomerado que logró ganar la directiva regional con Patricio López, y que responde al sector del gobernador regional Diego Paco. Ahora viene la difícil tarea de reposicionarse y ganar cupos en las direcciones regionales de los servicios públicos, dado que la colectividad quedó menguada en el Gabinete Regional.

Si tienes algún comentario, duda o información que quieras compartir, puedes escribirme a aquiarica@elmostrador.cl.