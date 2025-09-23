Especialistas ahondan sobre la necesidad de infraestructura portuaria para el Maule

Este martes 23 de septiembre de 2025, desde las 15:30 horas en el auditorio F400A del Campus San Miguel UCM en Talca, se realizará el seminario “Un Puerto para el Maule: Por una región desarrollada y un Maule conectado”, organizado por el Centro de Investigación en Estudios Avanzados del Maule (CIEAM) de la Universidad Católica del Maule, junto al Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación y la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura.

El encuentro busca poner en el centro del debate una necesidad estratégica para la región: contar con un puerto que articule su producción agrícola, forestal, pesquera y turística con los grandes corredores comerciales nacionales e internacionales. Actualmente, la falta de esta infraestructura se traduce en mayores costos logísticos, tiempos de traslado y una desconexión estructural que limita la competitividad.

“Entendemos que el desarrollo regional requiere miradas estratégicas y colaborativas. El desafío de proyectar un puerto para el Maule no solo convoca a la academia y al sector público, sino también a la sociedad civil, al mundo productivo y a nuestras comunidades costeras. Este seminario es una invitación a dialogar con altura de miras, a sumar experiencias técnicas, normativas y territoriales, y a reflexionar sobre cómo la conectividad marítima puede convertirse en una palanca de crecimiento sostenible e inclusivo para nuestra región. Ponemos a disposición nuestras capacidades para facilitar este diálogo y avanzar en propuestas que fortalezcan nuestra identidad regional y potencial marítimo”, señaló sobre esta acción el vicerrector de Investigación y Posgrado de la UCM, Hernán Maureira Pareja.

“El Maule es una región que mira al mar, con más de 120 kilómetros de costa y una vocación productiva que requiere un puerto de envergadura. No es sólo una estadística, es una necesidad estratégica y una oportunidad pendiente para nuestro desarrollo”, sostuvo el director del CIEAM-UCM, Dr. Alex Echeverría Vega.

La jornada contempla dos paneles de discusión. El primero abordará los Fundamentos Técnicos y Normativos para la Proyección Costera, con la participación de expertos como Hugo Baesler (Universidad de Chile), Juan Font (Incostas S.A., UCLA Berkeley), Francisco Castro (FCFM, U. de Chile), además del académico Paul Basnak (UCM) y la introducción del escritor Mario Toro Vicencio.

El segundo panel se centrará en las Perspectivas Sociales y Territoriales de la Conectividad Regional, con intervenciones de la directora zonal de SubPesca, Manira Matamala, el académico Roberto Pizarro (Cátedra Unesco en Hidrología, U. de Talca), el exsenador Jaime Gazmuri Mujica y representantes de la UCM y del mundo gremial.

El seminario busca abrir un diálogo regional impostergable sobre la factibilidad técnica, ambiental y política de un puerto en el Maule.