AquaChile mantiene liderazgo con sólidos márgenes

Con la reciente publicación de la FECU de Empresas Agrosuper S.A., se reveló el desempeño de su filial AquaChile S.A., cabeza del segmento acuícola de la principal productora de proteínas del país.

Según el informe, las ventas consolidadas de AquaChile para el período alcanzaron los US$ 482 millones, levemente inferiores al primer trimestre del 2025 producto de los menores precios observados en los mercados internacionales. En este contexto, su resultado operacional antes de fair value alcanzó los US$ 68 millones y su utilidad neta los US$ 46 millones.

Durante los últimos meses, AquaChile ha mantenido una activa participación en ferias y eventos comerciales en distintas partes del mundo, impulsando su estrategia de diversificación de mercados y productos, tal como destaca en su Reporte Integrado.

En su análisis razonado, se indica que la baja de precios observados en salmón Atlántico, fruto de las mayores cosechas de Chile y Noruega para el trimestre, y los aranceles impuestos en el mercado americano, han establecido un ambiente desafiante para la industria.

Por su parte, el salmón del Pacífico ha mantenido su crecimiento en el formato de filetes congelados, lo que ha permitido profundizar las estrategias de diversificación para la especie.

En sus indicadores financieros, AquaChile alcanza un EBITDA para el primer trimestre del año de US$ 81 millones, equivalentes al 16,9%. El margen neto alcanzó un 9,4%, lo que refleja el positivo desempeño del primer trimestre.