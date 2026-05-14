“El deshielo” de Manuela Martelli es ovacionada en Cannes

Con una emotiva recepción por parte del público y la industria internacional, “El deshielo” (“The Meltdown”), la nueva película de Manuela Martelli, tuvo este jueves su esperado estreno mundial en el Festival de Cannes, donde participa en la prestigiosa sección Un Certain Regard.

“Estamos muy emocionadas. La recepción del público fue maravillosa, cómo conectó, y eso es lo que buscamos en Ronda Cine: hacer películas que te hagan pensar, que conecten con el público y que generen emoción. Creemos que eso se alcanzó hoy en Cannes”, comenta desde Cannes, Alejandra García, productora de la película.

La función, realizada en el Théâtre Debussy, marcó un momento histórico para el cine nacional: Martelli se convirtió oficialmente en la primera directora chilena en presentar un largometraje de ficción en competencia dentro de esta sección del certamen francés.

El debut de la película estuvo acompañado por una recepción especialmente cálida hacia la propuesta de Martelli, cuya segunda obra como directora profundiza una mirada cinematográfica marcada por la sensibilidad, el misterio emocional y una puesta en escena contenida pero inquietante.

Ambientada en el Chile de 1992, la película construye un relato de tensión silenciosa y memoria fragmentada a partir de la desaparición de una joven alemana en un hotel de montaña. Desde la mirada de una niña de nueve años, la historia explora las fisuras del mundo adulto y los secretos que permanecen ocultos bajo una aparente normalidad.

La crítica y los primeros asistentes destacaron especialmente la atmósfera de la película, su construcción visual y el trabajo de su elenco internacional, integrado por Maya O’Rourke, Maia Rae Domagala, Saskia Rosendahl, Jakub Gierszal, junto a los actores chilenos Paulina Urrutia, Mauricio Pesutic, Roberto Farías y Lautaro Cantillana.

El estreno también marca un momento clave para RONDA CINE, la productora fundada este 2026 por Alejandra García que impulsa internacionalmente este nuevo proyecto tras haber acompañado previamente el debut de Martelli, “1976”. La película fue producida por García junto a Alex Lo y en coproducción con Andrés Wood.

“‘El deshielo’” es una producción de Ronda Cine (Chile), Cinema Inutile (Estados Unidos) y Wood Producciones (Chile), en coproducción con Elástica Films (España), Piano (México) y Fundación Río (Chile).

Tras su exitosa premier mundial, la película continúa con sus funciones oficiales durante los próximos días, esperando el viernes 22 para la entrega del palmarés de Una Cierta Mirada, donde Martelli podría llevarse uno de los premios que entrega el Jurado.

El jurado suele entregar los siguientes galardones: Premio Un Certain Regard (Mejor Película): Incluye una ayuda a la distribución en Francia, a menudo financiada por la Fundación Groupama GAN. Premio del Jurado (Jury Prize).Premio al Mejor Director.Premio a la Mejor Interpretación (Actriz/Actor o Conjunto). Premio a la Nueva Mirada (para óperas primas o cine innovador). Premio a la Originalidad/Mención Especial. La ceremonia de premiación de esta sección se llevará a cabo el viernes 22 de mayo de 2026.